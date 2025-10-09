Deportes

Este fue el desgarrador mensaje de despedida de jugador de la selección Colombia al fallecido Miguel Ángel Russo: “Qué vacíos nos dejas”

Por el fallecimiento del entrenador nacido en Lanús (Buenos Aires), los amantes del fútbol enviaron sentidos mensajes a su familia y seres queridos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El jugador de la selección
El jugador de la selección Colombia se mostró dolido por la partida del entrenador de 69 años - crédito @bicho08_ / Instagram

El 8 de octubre de 2025, el mundo del fútbol entró en luto por el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo.

El extécnico de Millonarios, campeón con el cuadro azul en 2017, llevaba varios días internados en su casa, con pronóstico reservado, al lado de su familia en Buenos Aires.

Tras conocerse la muerte del exfutbolista y técnico nacido en Lanús (Buenos Aires), uno de los mensajes más conmovedores lo dejó un futbolista de la selección Colombia, que en medio de la concentración de cara al partido amistoso ante México, le dedicó unas palabras de despedida.

El jugador de la selección
El jugador de la selección Colombia se mostró dolido por la partida del entrenador de 69 años - crédito @bicho08_ / Instagram

Se trata de Jáminton Campaz, atacante de Rosario Central, y futbolista que lo acompañó en el campeonato de la Copa de la Liga de Argentina en 2023 ante Platense en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y donde fue titular en esa final que se disputó el 16 de diciembre de 2023.

Allí, Campaz lo llamó con cariño como su “pai”, refiriéndose al respeto y confianza que le tuvo como un papá adoptivo.

“Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida. Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras “DISFRUTA MI BICHITO”.Te voy a extrañar mi viejo… los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante, los almuerzos, que me decías vamos a comer marisco… como te me vas a ir 😭 DESCANSA EN PAZ PAPÁ.Mucha fuerza para toda tu familia mi viejo 😭 nos dejas un vacío. DIOS CUÍDAMELO BIEN A MI PAI.GRACIAS POR TODO MI PAPÁ 😭💔“, expresó.

