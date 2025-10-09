El día que Miguel Ángel Russo contó en una entrevista luego de quedar campeón en Argentina por qué es inevitable no querer a los colombianos

Campaz llegó a Rosario Central (Argentina) en febrero de 2023 en calidad de cedido desde el Gremio de Porto Alegre (Brasil), mientras que Russo lo dirigió en su quinta etapa por el cuadro 'Canalla', tras volver en diciembre de 2022. Su salida se dio en agosto de 2024 rumbo a San Lorenzo, y de ahí recaló en Boca Juniors (tercer y último ciclo como D.T.) - crédito @rosariocentral/IG

La muerte del director técnico y exfutbolista que supo representar a la selección Argentina, Miguel Ángel Russo (69 años), sigue dejando reacciones en Colombia, y sobre todo en los hinchas de Millonarios, equipo de Bogotá con el que logró dos de los campeonatos más recordados en la historia reciente del cuadro Embajador.

Los títulos ante Independiente Santa Fe (segundo semestres - Finalización 2017) y frente a Atlético Nacional (Superliga 2018) dejaron una huella imborrable en los seguidores del cuadro capitalino, tras confirmarse el deceso de Russo la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025, después de batallar contra el cáncer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero además del apoyo que recibió en uno de sus momentos más complejos de salud que pasó en Millonarios, uno de los jugadores colombianos que más dejó ver su tristeza por la partida del entrenador de Rosario Central fue justo uno de sus dirigidos: Jaminton Campaz.

El 16 de diciembre de 2023 Rosario Central se coronó campeón de la Copa de la Liga con Russo en la dirección técnica y con Campaz en el terreno de juego - crédito @RosarioCentral/X | @Rosariociudadok/X

El delantero de la Selección Colombia, y una de las principales figuras del conjunto de Rosario junto al campeón del mundo con Argentina, Ángel ‘el Fideo’ Di María, además de compartir un mensaje y una historia en su cuenta de Instagram, dejó ver el amor fraternal (casi como el que un hijo le tiene a su padre) que le tenía con unas sentidas palabras de despedida.

Sin embargo, en las redes sociales fueron varios los homenajes que recibió Russo luego de que se reportó su fallecimiento.

Millonarios no fue la excepción y se sumó, pero Campaz fue uno de los que más se llevó las vistas por parte de los internautas, debido a la entrevista pospartido que concedió el técnico de Rosario Central luego de consagrarse campeón de la Copa de la Liga el 16 de diciembre de 2023.

crédito @rosariocentral/IG

En esa oportunidad Campaz fue titular y jugó todo el partido en la victoria por 1 a 0 (gol marcado al minuto 40 por Maximiliano Lovera) ante Platense en el estadio Madre de ciudades de Santiago del Estero, y que se convirtió en el séptimo título en el fútbol profesional para el equipo que es conocido como ‘el Canalla’.

La entrevista de Miguel Ángel Russo y el icónico momento al lado de Jaminton Campaz tras gritar campeones

Luego de la coronación y la entrega de las medallas y el trofeo de campeón, Miguel Ángel Russo concedió una entrevista para la transmisión oficial.

No obstante, y segundo después, Campaz irrumpe en el plano y dejan una de las secuencias más recordadas en vida del técnico argentino, mostrando una vez más su lado más humano.

El periodista deportivo antes del momento exacto le dice a Russo: “A ver quién viene, mira quién viene, Miguel”. A lo lejos el colombiano venía caminando hacia donde ellos estaban.

El jugador de la selección Colombia se mostró dolido por la partida del entrenador de 69 años - crédito @bicho08_ / Instagram

“¿Qué pasa, bicho?" le dice después Russo a Campaz, a lo que el delantero le dijo: “Excelente. ¿Cómo va?"

En medio, el periodista le puso picante a la conversación, al sacar a colación los premios que suelen otorgarse a los jugadores, y como forma de motivación en estas instancias. “Hay que cumplir, dice uno”, afirmó el comunicador.

“Sí, un mercho, un mercho (refiriéndose a un vehículo Mercedez Benz que pedía el colombiano)”, dice Campaz. “Un qué?” le vuelve a cuestionar el periodista. De inmediato todos se echaron a reír.

“Un mercho; qué presión” le refuta el comentarista a Russo sobre la promesa un poco dolorosa para el bolsillo, a lo que él, con su forma particular y sencilla de referirse a ciertos aspectos de la vida, descargó esta frase solemne que le puso fin a la declaración: “Y así es, que los colombianos son así, (...) los entiendo, los quiero, también los reto y me quieren a mí. Pero bueno, estamos en esa etapa que es buena y listo, nada más”.