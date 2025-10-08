Deportes

Preocupación por la salud de James Rodríguez: recibió duro golpe en el entrenamiento de la selección Colombia

El mediocampista de la selección Colombia sufrió un fuerte impacto en el tobillo izquierdo durante la práctica, que alcanzó a preocupar al cuerpo técnico

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El volante del Club León
El volante del Club León se llevó un susto en el entrenamiento- crédito Federación Colombiana de Fútbol

Un incidente inesperado alteró la rutina del entrenamiento de la Selección Colombia, el 7 de octubre de 2025, cuando James Rodríguez sufrió un golpe considerable en el tobillo izquierdo por una entrada de su compañero Jefferson Lerma.

La situación generó inquietud en el cuerpo técnico y entre los seguidores del equipo, ya que el mediocampista, considerado pieza clave en la estructura del seleccionado, mostró signos de dolor tras la acción.

Este fue el momento cuando el volante del Club León sufrió un duro golpe por parte de Jefferson Lerma

Durante la práctica, el número 10 colombiano fue objeto de una entrada fuerte por parte de Lerma, lo que provocó que Rodríguez quedara tendido en el campo y requiriera atención inmediata.

Las imágenes del momento, difundidas por la Federación Colombiana de Fútbol, evidenciaron la preocupación tanto de los jugadores como del personal médico, quienes se acercaron rápidamente para evaluar la gravedad del impacto.

La presencia de James Rodríguez en el entrenamiento respondía a la preparación del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Su rol como centrocampista en el Club León de la Liga MX y su experiencia en la selección nacional lo convierten en un referente indiscutible para el plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

Por ello, cualquier contratiempo físico que lo involucre adquiere relevancia inmediata en el entorno deportivo colombiano.

El golpe recibido en el tobillo izquierdo encendió las alarmas, ya que una lesión en esa zona podría comprometer la participación de Rodríguez en los partidos venideros. Aunque no se han divulgado detalles sobre la evolución del jugador tras el incidente, la expectativa se mantiene en torno a su recuperación y a la evaluación médica que determinará su disponibilidad.

La noticia del golpe sufrido por el futbolista colombiano se difundió rápidamente, generando preocupación entre los aficionados y la prensa especializada.

El grupo de 25 jugadores ya se completó

Este fue el momento cuando Richard Ríos llegó a la concentración, ubicada en Dallas, Estados Unidos - crédito @FCFSeleccionCol / X

El 8 de octubre de 2025, la selección Colombia tuvo la llegada de Richard Ríos, proveniente del Benfica de Portugal, completando de la siguiente forma el grupo de convocados que estarán para los partidos amistosos ante México y Canadá.

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Colombia se prepara para el Mundial de la FIFA 2026

Venezuela perdió 6-3 ante Colombia
Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y quedó fuera del repechaje al Mundial 2026.

La preparación para lo que será el Mundial de Norteamérica 2026, comenzará el 11 de octubre de 2025, la “Tricolor” jugará ante México.

La concentración de los futbolistas comenzará desde el 4 de octubre de 2025 en Plano (Texas) e irá hasta el 11 de octubre, según la información que entregó la Federación Colombiana de Fútbol.

Es importante recordar que, la selección Colombia también tendrá varios retos en el mes de noviembre, cuando juegue ante Nueva Zelanda y Nigeria. A continuación, este será el calendario de partidos:

  • 11 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: México vs. Colombia
  • 14 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Canadá vs. Colombia
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nueva Zelanda
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Colombia vs. Nigeria

