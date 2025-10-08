Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

La selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el primer lugar del grupo F - crédito FCF
La expectativa es alta en torno al duelo de Colombia Sub-20 frente a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile 2025, programado para el miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. en el Estadio Fiscal de Talca.
Los dirigidos por César Torres quieren clasificar entre los primeros 8 del campeonato - crédito @bafanabafanaofficial / Instagram y Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol
El partido se jugará el 8 de octubre de 2025 en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y Dgo.
El árbitro del partido será el árabe Khalid Saleh Al Turais.
La selección Colombia viene de empatar a un gol ante Nigeria, el 5 de octubre de 2025, en el estadio de Talca.
Los goles fueron de Kenner González al minuto 51 para Colombia, mientras que Nigeria empató al 86 de partido desde los tiros del punto penal con anotación del defensor Daniel Bameyi, el 5 de octubre de 2025.
En Sufáfrica, viene de clasificar entre los 16 mejores, luego de ganarle a Estados Unidos 2-1, en el estadio Teniente de Rancagua.
Pese a que Estados Unidos se colocó en ventaja durante el partido, a través del gol del defensor Noah Cobb, los “Bafana Bafana” (apodo por el cual se conoce a Sudáfrica), remontaron con autogol de Joshua Wynder al minuto 17y con la anotación de Gomelomo Kekana al 45+2 de partido.