Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

Los dirigidos por el técnico colombiano César Torres buscan estar entre los ocho mejores del mundo en la categoría, pero deben ganarle a uno de los mejores equipos del continente africano

Los dirigidos por César Torres quieren clasificar entre los primeros 8 del campeonato - crédito @bafanabafanaofficial / Instagram y Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Sudáfrica por los octavos de final del Mundial Sub-20 FIFA de Chile 2025.

13:08 hsHoy

Así llegaron Colombia y Sudáfrica a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20

Colombia

  • 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Nigeria 1-1 Colombia
  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub - 20: Colombia 0-0 Noruega
  • 29 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Colombia 1-0 Arabia Saudita

Sudáfrica

  • 5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Sudáfrica 2-1 Estados Unidos
  • 2 de octubre de 2025 - Mundial Sub - 20: Sudáfrica 5-0 Nueva Caledonia
  • 29 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Francia 2-1 Sudáfrica
12:41 hsHoy

Afiche de la selección Colombia presentando el partido ante Sudáfrica

La tricolor quiere clasificar a los cuartos de final - crédito @FCFSeleccionCol / X
12:17 hsHoy

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub-20

Así serán los duelos que
Así serán los duelos que se disputarán por los octavos de final del certamen orbital juvenil de fútbol más importante del mundo - crédito @fifaworldcup_es / X

7 de octubre de 2025

Ucrania 0-1 España

  • Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaiso
  • Goles: Pablo García al minuto 24
  • Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Chile 1-4 México

  • Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaiso
  • Goles: Tahiel Jiménez al minuto 26, Iker Fimbres al minuto 67, y doblete de Hugo Camberos al 86 para México, Juan Rossel al 88 para Chile
  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
11:49 hsHoy

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20

La Amarilla terminó líder del grupo F con cinco puntos, por encima de Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, y ahora el reto es igualar lo logrado en 2003, cuando fue tercera del mundo

La selección Colombia clasificó a
La selección Colombia clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en el primer lugar del grupo F - crédito FCF

La expectativa es alta en torno al duelo de Colombia Sub-20 frente a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile 2025, programado para el miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. en el Estadio Fiscal de Talca.

11:41 hsHoy

Los Cafeteros buscarán estar entre los mejores 8

Los dirigidos por César Torres quieren clasificar entre los primeros 8 del campeonato - crédito @bafanabafanaofficial / Instagram y Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 8 de octubre de 2025 en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y Dgo.

El árbitro del partido será el árabe Khalid Saleh Al Turais.

La selección Colombia viene de empatar a un gol ante Nigeria, el 5 de octubre de 2025, en el estadio de Talca.

Los goles fueron de Kenner González al minuto 51 para Colombia, mientras que Nigeria empató al 86 de partido desde los tiros del punto penal con anotación del defensor Daniel Bameyi, el 5 de octubre de 2025.

En Sufáfrica, viene de clasificar entre los 16 mejores, luego de ganarle a Estados Unidos 2-1, en el estadio Teniente de Rancagua.

Pese a que Estados Unidos se colocó en ventaja durante el partido, a través del gol del defensor Noah Cobb, los “Bafana Bafana” (apodo por el cual se conoce a Sudáfrica), remontaron con autogol de Joshua Wynder al minuto 17y con la anotación de Gomelomo Kekana al 45+2 de partido.

