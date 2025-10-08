Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: estas son las principales novedades del partido de la “Tricolor”

2 de octubre de 2025 - Mundial Sub - 20: Sudáfrica 5-0 Nueva Caledonia

5 de octubre de 2025 - Mundial Sub-20: Sudáfrica 2-1 Estados Unidos

2 de octubre de 2025 - Mundial Sub - 20: Colombia 0-0 Noruega

Así llegaron Colombia y Sudáfrica a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20

Afiche de la selección Colombia presentando el partido ante Sudáfrica

Goles: Tahiel Jiménez al minuto 26, Iker Fimbres al minuto 67, y doblete de Hugo Camberos al 86 para México, Juan Rossel al 88 para Chile

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub-20

La expectativa es alta en torno al duelo de Colombia Sub-20 frente a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial de Chile 2025, programado para el miércoles 8 de octubre a las 2:30 p. m. en el Estadio Fiscal de Talca.

Los Cafeteros buscarán estar entre los mejores 8

Los dirigidos por César Torres quieren clasificar entre los primeros 8 del campeonato - crédito @bafanabafanaofficial / Instagram y Jefatura de Prensa de la Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 8 de octubre de 2025 en el estadio Fiscal de Talca a partir de las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN, Dsports y Dgo.

El árbitro del partido será el árabe Khalid Saleh Al Turais.

La selección Colombia viene de empatar a un gol ante Nigeria, el 5 de octubre de 2025, en el estadio de Talca.

Los goles fueron de Kenner González al minuto 51 para Colombia, mientras que Nigeria empató al 86 de partido desde los tiros del punto penal con anotación del defensor Daniel Bameyi, el 5 de octubre de 2025.

En Sufáfrica, viene de clasificar entre los 16 mejores, luego de ganarle a Estados Unidos 2-1, en el estadio Teniente de Rancagua.