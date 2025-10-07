Deportes

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

El exdefensor del Liverpool Jamie Carragher considera al colombiano el mejor lateral derecho de la Liga Premier, por su impacto táctico y su constante amenaza ofensiva en el Crystal Palace

Carlos Pulido

Daniel Muñoz es elogiado en Inglaterra - crédito Kacper Pempel / REUTERS

El reconocimiento internacional a Daniel Muñoz alcanzó un nuevo nivel luego de las recientes declaraciones de Jamie Carragher, que lo calificó como “el mejor lateral derecho de la Premier League”.

La afirmación del exjugador del Liverpool no solo resalta el momento excepcional que atraviesa el futbolista colombiano en el Crystal Palace, sino que además lo posiciona como uno de los nombres más codiciados del fútbol inglés.

La influencia de Muñoz en el esquema del Crystal Palace se volvió indiscutible, al punto de que su rendimiento ha captado la atención de clubes de gran envergadura y poderío económico.

Por esta razón, los elogios que recibe el colombiano desde Inglaterra no cesan, y uno de los últimos que se sumó a ello fue el exdefensor inglés Jamie Carragher, exfigura del Liverpool y de la selección de los “Tres Leones” (apodo por el cual se conoce a la selección de fútbol de Inglaterra).

En uno de los programas de análisis de Sky Sports, el exdefensor del Liverpool elogió a Daniel Muñoz - crédito @VBarCaracol / X

A pesar de haber firmado un nuevo contrato que lo vincula con el Crystal Palace hasta 2028, el futuro de Muñoz sigue siendo objeto de especulación en el mercado de transferencias. La posibilidad de que su nombre continúe apareciendo en los titulares relacionados con fichajes es alta, especialmente considerando el nivel de atención que ha generado su desempeño reciente.

El análisis de Jamie Carragher sobre el papel de Muñoz en la Premier League fue contundente. El exdefensor explicó en uno de los programas de análisis de Sky Sports de Inglaterra, detalló el partido que jugaron Everton ante Crystal Palace (y que terminó con victoria por 2-1 a favor del cuadro de Liverpool), y allí, destacó la buena labor del exdefensor de Atlético Nacional y Genk de Bélgica.

Michael Keane tiene que ir con Mateta, tiene que correr hacia él y tiene que entrar. Después, Everton posee problemas porque no involucra a sus mediocampistas. Ese es el problema de este sistema del Crystal Palace, el defensor se encuentra anclado y Muñoz, que está en uno de los equipos que juega con carrileros en la Premier, para mí, es el mejor lateral derecho de la competencia”.

Esta valoración pone en perspectiva la capacidad táctica y la influencia del colombiano en el desarrollo de los partidos.

Las cualidades físicas de Muñoz trascienden la simple velocidad o resistencia. Su energía constante y su actitud positiva se traducen en una presencia ofensiva que obliga a los defensores rivales a permanecer atentos en todo momento. Las carreras de Muñoz sin balón representan una amenaza incluso mayor que sus intervenciones con la posesión, lo que incrementa su valor estratégico dentro del equipo dirigido por Glasner.

El impacto de Muñoz no solo se refleja en el terreno de juego, también en la percepción de los expertos y en el interés de los grandes clubes europeos. Mientras tanto, el jugador parece disfrutar de su presente en el Crystal Palace, un equipo que, bajo la dirección de Glasner, está superando las expectativas en la liga inglesa.

Estadísticas de Daniel Muñoz en la temporada 2025-2026

Daniel Muñoz viene de marcar en Conference League como en Europa League - crédito Jason Cairnduff / Reuters

Muñoz lleva un total de 12 partidos en todas las competencias (Premier League, Copa de la Liga, UEFA Europa Conference League) en 1.078 minutos, y en donde anotó dos goles:

  • 2 de octubre de 2025 - Conference League: 88 minutos y gol en la victoria Dinamo de Kiev 0-2 Crystal Palace
  • 5 de octubre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Everton 2-1 Crystal Palace

Cuando vuelve a jugar Crystal Palace

Crystal Palace viene de perder su invicto de 19 partidos con un gol agónico de Jack Grealish ante Everton - crédito Peter Powell / REUTERS

El equipo de las “Águilas” volverá a jugar después de la fecha FIFA: su partido será el 18 de octubre de 2025, a las 9:00 a. m. (hora de Colombia), cuando reciba en el Selhurst Park al Crystal Palace.

A continuación, este es el calendario del cuadro inglés en octubre de 2025:

  • 18 de octubre de 2025 - Premier League: Crystal Palace vs. Bournemouth
  • 23 de octubre de 2025 - Conference League: Crystal Palace vs. AEK Larnaca
  • 26 de octubre de 2025 - Premier League: Arsenal vs. Crystal Palace
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Crystal Palace

