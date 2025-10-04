Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Deportivo Cali derrotó al Pereira y volvió al grupo de los 8

El cuadro “Azucarero” ganó ante su gente y quiere soñar con entrar a los cuadrangulares finales para luchar por la estrella de Navidad

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El cuadro "Azucarero" sigue su
El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X

La recta final del fútbol profesional colombiano comienza a llegar, es por ello que los equipos comienzan a hacer cuentas para saber si pueden entrar al grupo de los 8, y para evitar el descenso a la segunda división.

Uno de los protagonistas en el campeonato colombiano en ese sentido, es el Deportivo Cali, que con Alberto Gamero comenzó a mostrar una recuperación y ya piensa en luchar por el título, situación que hace unos meses parecía lejana por el tema del descenso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los Azucareros vencieron al Grande Matecaña y se instalaron en el grupo de los 8

El cuadro "Azucarero" sigue su
El cuadro "Azucarero" sigue su recuperación de la mano de Alberto Gamero-crédito @AsoDeporCali/X

Deportivo Cali consolidó su posición en el grupo de los ocho mejores del campeonato, luego de ganar 1-0 frente al Deportivo Pereira en el estadio del cuadro azucarero.

Este encuentro, que marcó el inicio de la fecha 14 de la Liga BetPlay, dejó al equipo local con 20 puntos, desplazando a Alianza en la tabla de posiciones, mientras que el elenco pereirano se estancó en la casilla 12 con 15 puntos.

En las primeras jugadas del partido, Johan Martínez adelantó al Deportivo Cali con una anotación en el minuto 9, consiguiendo así el único gol de la jornada. Los locales, bajo la dirección de Gamero, mantuvieron el control del juego durante la mayor parte del tiempo reglamentario.

El tiro libre de Martínez fue efectivo frente al error del portero uruguayo del Pereira, ya que en su intento de retener la pelota con los brazos, la dejó ir entre ellos.

Otra de las jugadas destacadas del partido, se presentó en el momento cuando Salvador Ichazo (arquero del Deportivo Pereira) detuvo un tiro penal ejecutado por Andrey Estupiñán pasados los treinta minutos de la primera mitad, acción que conservó la mínima ventaja en el marcador y mantuvo con vida al equipo visitante.

El dominio ejercido por el conjunto Azucarero no pudo traducirse en un marcador más amplio, a pesar de varias oportunidades fallidas.

Una de las acciones polémica en el partido, se produjo a los 78 minutos, cuando el VAR anuló una anotación de Matías Orozco por mano de Andrey Estupiñán, frustrando así el segundo tanto del equipo anfitrión.

Por su parte, el Pereira, guiado por el técnico venezolano Rafael Dudamel, dispuso de opciones para igualar el marcador, entre ellas un remate de Marco Pérez en la segunda mitad que se fue por encima del arco, perdiendo una clara oportunidad de gol.

Deportivo Cali se recuperó de
Deportivo Cali se recuperó de la derrota por 3-1 ante Águilas Doradas en condición de visitante-crédito David Jaramillo/Colprensa

Al final del partido resultó intenso por la expulsión del defensor José Moya, al recibir la segunda tarjeta amarilla y, posteriormente, la roja, obligando a su equipo a terminar con un hombre menos. A pesar de esta desventaja, el Deportivo Cali mantuvo el resultado sin mayores sobresaltos en los minutos finales

Con esta victoria, el Cali reafirmó su fortaleza en casa, y ahora tendrá que pensar en su visita ante Atlético Nacional, el 14 de octubre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, mientras que el Deportivo Pereira enfrentó un golpe que complica sus aspiraciones de avanzar en el torneo, y ahora jugará en Copa Colombia el 7 de octubre ante Envigado, y volverá a la acción por la Liga BetPlay, el 15 de octubre de 2025 a las 6:20 p. m. (hora de Colombia) ante Millonarios en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del Deportivo Cali

  1. Junior: 25 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  2. Atlético Bucaramanga: 24 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  3. Independiente Medellín: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  4. Fortaleza CEIF: 24 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  5. Atlético Nacional: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Deportes Tolima: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Independiente Santa Fe: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  8. Deportivo Cali: 20 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. Alianza FC de Valledupar: 19 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  10. Llaneros: 18 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  11. Once Caldas: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Deportivo Pereira; 15 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  13. América de Cali: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  14. Águilas Doradas: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Millonarios: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  16. Envigado: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  17. Unión Magdalena: 12 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  18. Boyacá Chicó: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  19. La Equidad: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  20. Deportivo Pasto: 10 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

Temas Relacionados

Deportivo CaliLiga BetPlayDeportivo PereiraCali vs. PereiraAlberto GameroColombia-Deportes

Más Noticias

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El cuadro dirigido por Vincent Kompany quiere seguir su racha perfecta en el comienzo de la temporada, y visitará a uno de los equipos protagonistas del campeonato alemán

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

“El Tri” será uno de los principales protagonistas en el certamen orbital que se jugará en Norteamérica el próximo año

La selección de México entregó

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

El campeón olímpico de pesas en Río 2016 buscará el fortalecimiento de distintos programas, pero también afrontará el principal reto del presupuesto para 2026, que sería recortado

Óscar Figueroa fue designado como

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

El combinado nacional tendrá un uniforme especial para el torneo de la FIFA, que alternará con la casaca amarilla que sería estrenada entre octubre y noviembre de 2026

Filtran por accidente la camiseta

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’

El delantero de Once Caldas habló sobre lo que fue la derrota contra Independiente del Valle, en la que perdió una ventaja de dos goles para caer en la serie de penales

Dayro Moreno se sinceró sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Así fue el último adiós

Así fue el último adiós a B King en Medellín en medio de globos blancos, mariachis y el clamor por la verdad de su muerte

Yeferson Cossio divide opiniones por video en el que pesca pirañas en el Amazonas para mostrar su mordida

Sí se hará el concierto de Guns´N Roses en el Vive Claro de Bogotá: se espera la resolución

Jorge Herrera, por segunda vez, se despide de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Permiso del Distrito para el concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro de Bogotá ya tendría fecha tentativa

Deportes

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 6 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

La selección de México entregó la lista a sus convocados para los amistosos FIFA ante Colombia y Ecuador

Óscar Figueroa fue designado como secretario General del Ministerio del Deporte: “Vamos a sacar adelante la cartera”

Filtran por accidente la camiseta suplente de la selección Colombia para el Mundial de 2026: así luce

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’