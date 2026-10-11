Abelardo de La Espriella rechazó atentado contra funcionarios del Inpec en Barranquilla: aseguró que “los traslados continuarán”

El presidente De La Espriella mantendrá los traslados de presos tras el ataque contra dos guardianes - crédito Inpec/Colprensa y Prensa Abelardo De la Espriella

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los atentados y amenazas contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no frenarán la política de traslados de internos. Esto, después del ataque que se registró contra dragoneantes en Barranquilla.

El jefe de Estado se pronunció el domingo 11 de octubre luego de que dos funcionarios del Inpec resultaran heridos en un atentado a bala registrado a la salida de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. El mandatario vinculó el hecho con las amenazas que circularon contra el sistema penitenciario por los recientes movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el Gobierno nacional.

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“Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes (sic)”, escribió Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. El presidente sostuvo que los grupos criminales pretenden presionar a las autoridades mediante ataques contra los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la política de traslados de internos se mantendrá en ejecución a pesar de las intimidaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El mandatario añadió que el Gobierno reforzará la protección de los funcionarios, buscará a los responsables del atentado y mantendrá las decisiones relacionadas con el control penitenciario. “Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, De la Espriella lanzó una advertencia dirigida a quienes estén detrás de las intimidaciones: “Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre (sic)”.

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