Colombia

Abelardo de La Espriella rechazó atentado contra funcionarios del Inpec en Barranquilla: aseguró que “los traslados continuarán”

El mandatario anunció en un mensaje de X que habrá protección reforzada e investigaciones por la emboscada que dejó heridos a dos dragoneantes cuando salían de la cárcel El Bosque

El presidente De La Espriella mantendrá los traslados de presos tras el ataque contra dos guardianes - crédito Inpec/Colprensa y Prensa Abelardo De la Espriella
El presidente De La Espriella mantendrá los traslados de presos tras el ataque contra dos guardianes - crédito Inpec/Colprensa y Prensa Abelardo De la Espriella
Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los atentados y amenazas contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no frenarán la política de traslados de internos. Esto, después del ataque que se registró contra dragoneantes en Barranquilla.

El jefe de Estado se pronunció el domingo 11 de octubre luego de que dos funcionarios del Inpec resultaran heridos en un atentado a bala registrado a la salida de la cárcel El Bosque, en Barranquilla. El mandatario vinculó el hecho con las amenazas que circularon contra el sistema penitenciario por los recientes movimientos de personas privadas de la libertad ordenados por el Gobierno nacional.

PUBLICIDAD

“Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes (sic)”, escribió Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. El presidente sostuvo que los grupos criminales pretenden presionar a las autoridades mediante ataques contra los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la política de traslados de internos se mantendrá en ejecución a pesar de las intimidaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que la política de traslados de internos se mantendrá en ejecución a pesar de las intimidaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El mandatario añadió que el Gobierno reforzará la protección de los funcionarios, buscará a los responsables del atentado y mantendrá las decisiones relacionadas con el control penitenciario. “Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, De la Espriella lanzó una advertencia dirigida a quienes estén detrás de las intimidaciones: “Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre (sic)”.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAtentado InpecCárcel El BosqueBarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

La protagonista señaló que el elenco se prepara para crear relaciones creíbles en escena, aunque esas dinámicas no representan sus vidas privadas ni los vínculos que mantienen fuera del trabajo, tal y como ocurre en los conciertos que han ofrecido en diferentes escenarios

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Así quedarían las finanzas de los departamentos según el presupuesto de 2027: ni las zonas donde ganó De la Espriella se salvarían del recorte

La iniciativa, valorada en 634,9 billones de pesos, deberá ser aprobada por las plenarias de Senado y Cámara, mientras el Ejecutivo proyecta destinar 86,9 billones a obras, planes y proyectos

Así quedarían las finanzas de los departamentos según el presupuesto de 2027: ni las zonas donde ganó De la Espriella se salvarían del recorte

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

El partido terminó en empates sin goles, lo que le permitió alargar al cuadro Azucarero su invicto en Liga y lo acerca al umbral de 29 puntos para llegar al umbral de clasificación

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Exministros de Petro denunciaron presuntas presiones a contratistas para que ‘renuncien’ a entidades del Gobierno De la Espriella: convocaron a marchas

Edwin Palma y Antonio Sanguino afirmaron que los trabajadores recibirían comunicaciones para finalizar anticipadamente sus vínculos y pidieron reportar eventuales irregularidades ante la Procuraduría General de la Nación en cada caso

Exministros de Petro denunciaron presuntas presiones a contratistas para que ‘renuncien’ a entidades del Gobierno De la Espriella: convocaron a marchas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

Desde Winnie Pooh hasta Jesús: los protagonistas de los pogos de Rock al Parque 2026 que causaron revuelo en las redes

Melissa Gate habría arremetido contra Yina Calderón por su éxito en Estados Unidos y la empresaria le respondió: “Algunas cucarachas queden tiesas”

Fallas en el sonido y disgustos por la presentación musical en Miss Universe Colombia 2026 desató una oleada de memes: “Parece quinceañero”

Deportes

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los ‘Diablos Rojos’ pueden clasificar a las finales

Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Katherine Tapia se queda afuera de la Copa Libertadores Femenina por un viaje de emergencia familiar a Colombia: Palmeiras la excluyó sin hablar con ella

Jefferson Lerma llegó a 400 partidos en el fútbol europeo y lo celebró con gol: el colombiano le dio la ventaja al Crystal Palace vs. Nottingham Forest

Así fue el fuerte accidente de David Alonso en el GP de Indonesia: equipo confirmó contusión pulmonar para el piloto colombiano