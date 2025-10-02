América de Cali dejaría a Rodrigo Holgado sin salario por la sanción de la FIFA: esta es la razón

Rodrigo Holgado, que tiene contrato con América, no volverá a jugar un partido hasta el 26 de septiembre de 2026 - crédito @AmericadeCali / X

América de Cali no ha pasado por su mejor momento en el segundo semestre de 2025, que pese a las últimas dos victorias de manera consecutiva que lo sacaron del último puesto en la Liga BetPlay, no ha sido suficiente para ocultar la crisis que provocó que los hinchas se alejaran.

Se le sumó también la sanción a Rodrigo Holgado, que no podrá jugar con los rojos hasta el 26 de septiembre de 2026, debido a que la FIFA le prohibió cualquier actividad de fútbol por una irregularidad con la documentación para que la selección de Malasia lo convocara a partidos oficiales.

Es por eso que los Escarlatas tomaron una decisión con el delantero argentino, que cuenta con contrato activo y en un proceso para revocar el castigo de la entidad, que también afectó a otros seis deportistas del combinado asiático por la misma razón, que es la manera como se oficializaron sus llamados a duelos internacionales.

¿Qué pasará con Rodrigo Holgado?

El delantero argentino, que hace parte de la institución roja desde 2024, tuvo uno de los golpes más fuertes en toda su carrera porque lo sacará de las canchas por un año y hasta ahora comenzando su defensa, pues todo indica que será un proceso largo en los estrados judiciales.

Según el periodista Leonel Cerrudo, América de Cali le dio una licencia no remunerada a Rodrigo Holgado, con el objetivo de que se tome el tiempo para radicar todos los documentos y acciones a su alcance ante la FIFA y las diferentes instancias internacionales.

Rodrigo Holgado no jugará fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por documentación falsa para pertenecer a la selección Malasia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El objetivo es que el futbolista y la Asociación de Fútbol de Malasia trabajen de la mano para revocar la sanción de un año alejado de cualquier actividad relacionada con el deporte, que salió el 26 de septiembre y empezó a aplicar desde ese mismo momento, por los líos con los papeles para las convocatorias.

De esta manera, Holgado no recibirá salario ni prestaciones con el América, pero con el beneficio de que el contrato continuará vigente en lo que surte efecto la defensa del argentino, recordando que el vínculo termina en diciembre de 2026 y la idea es que aparezca, por tarde, para la próxima temporada.

Rodrigo Holgado con la selección de Malasia, que le trajo el enorme problema con la FIFA por su documentación - crédito @rodrigoholgado/Instagram

“El delantero está en Malasia resolviendo su situación tras la suspensión de un año impuesta por FIFA“, indicó el comunicador, así que no se sabe en qué momento volverá el deportista a Colombia, pues ni siquiera tendrá la oportunidad de entrenar al lado de sus compañeros.

Duro reto en la Copa Colombia

Ante el mal momento en la Liga BetPlay, en la que hasta ahora volvió a la pelea por un cupo a los cuadrangulares, hay una buena oportunidad para los rojos en la Copa Colombia porque ayudaría no solo a mejorar su imagen, sino a cerrar el año con un título y cupo a un torneo internacional.

América juega los cuartos de final de la Copa Colombia ante el Junior, un rival que viene de pasar de ronda en dos ocasiones de la misma manera: por la vía de los penales y frente a un equipo de la Primera B, empezando por Huila y después con el Atlético FC en Cali.

Estos son los convocados del América para el viaje a Barranquilla, donde se medirá con el Junior - crédito América de Cali

Con respecto a las novedades, el técnico David González contará con Josen Escobar y Jean Pestaña, habilitados por las convocatorias de Kéner González, Joel Romero y José Cavadía al Mundial Sub-20 con la selección Colombia, además de Jorge Soto que tomará el puesto de Joel Graterol en el arco.

De otro lado, serían titulares Dylan Borrero, Marcos Mina y Cristian Tovar, en reemplazo de Jan Lucumí, Omar Bertel y Daniel Bocanegra, que no fueron convocados por el entrenador de los vallecaucanos para la ida de los cuartos.