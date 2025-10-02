Deportes

América de Cali dejaría a Rodrigo Holgado sin salario por la sanción de la FIFA: esta es la razón

El atacante de los Diablos Rojos fue castigado con un año alejado de toda actividad deportiva, por irregularidades en su documentación para ser convocado a la selección de Malasia

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Rodrigo Holgado, que tiene contrato
Rodrigo Holgado, que tiene contrato con América, no volverá a jugar un partido hasta el 26 de septiembre de 2026 - crédito @AmericadeCali / X

América de Cali no ha pasado por su mejor momento en el segundo semestre de 2025, que pese a las últimas dos victorias de manera consecutiva que lo sacaron del último puesto en la Liga BetPlay, no ha sido suficiente para ocultar la crisis que provocó que los hinchas se alejaran.

Se le sumó también la sanción a Rodrigo Holgado, que no podrá jugar con los rojos hasta el 26 de septiembre de 2026, debido a que la FIFA le prohibió cualquier actividad de fútbol por una irregularidad con la documentación para que la selección de Malasia lo convocara a partidos oficiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por eso que los Escarlatas tomaron una decisión con el delantero argentino, que cuenta con contrato activo y en un proceso para revocar el castigo de la entidad, que también afectó a otros seis deportistas del combinado asiático por la misma razón, que es la manera como se oficializaron sus llamados a duelos internacionales.

¿Qué pasará con Rodrigo Holgado?

El delantero argentino, que hace parte de la institución roja desde 2024, tuvo uno de los golpes más fuertes en toda su carrera porque lo sacará de las canchas por un año y hasta ahora comenzando su defensa, pues todo indica que será un proceso largo en los estrados judiciales.

Según el periodista Leonel Cerrudo, América de Cali le dio una licencia no remunerada a Rodrigo Holgado, con el objetivo de que se tome el tiempo para radicar todos los documentos y acciones a su alcance ante la FIFA y las diferentes instancias internacionales.

Rodrigo Holgado no jugará fútbol
Rodrigo Holgado no jugará fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por documentación falsa para pertenecer a la selección Malasia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El objetivo es que el futbolista y la Asociación de Fútbol de Malasia trabajen de la mano para revocar la sanción de un año alejado de cualquier actividad relacionada con el deporte, que salió el 26 de septiembre y empezó a aplicar desde ese mismo momento, por los líos con los papeles para las convocatorias.

De esta manera, Holgado no recibirá salario ni prestaciones con el América, pero con el beneficio de que el contrato continuará vigente en lo que surte efecto la defensa del argentino, recordando que el vínculo termina en diciembre de 2026 y la idea es que aparezca, por tarde, para la próxima temporada.

Rodrigo Holgado con la selección
Rodrigo Holgado con la selección de Malasia, que le trajo el enorme problema con la FIFA por su documentación - crédito @rodrigoholgado/Instagram

“El delantero está en Malasia resolviendo su situación tras la suspensión de un año impuesta por FIFA“, indicó el comunicador, así que no se sabe en qué momento volverá el deportista a Colombia, pues ni siquiera tendrá la oportunidad de entrenar al lado de sus compañeros.

Duro reto en la Copa Colombia

Ante el mal momento en la Liga BetPlay, en la que hasta ahora volvió a la pelea por un cupo a los cuadrangulares, hay una buena oportunidad para los rojos en la Copa Colombia porque ayudaría no solo a mejorar su imagen, sino a cerrar el año con un título y cupo a un torneo internacional.

América juega los cuartos de final de la Copa Colombia ante el Junior, un rival que viene de pasar de ronda en dos ocasiones de la misma manera: por la vía de los penales y frente a un equipo de la Primera B, empezando por Huila y después con el Atlético FC en Cali.

Estos son los convocados del
Estos son los convocados del América para el viaje a Barranquilla, donde se medirá con el Junior - crédito América de Cali

Con respecto a las novedades, el técnico David González contará con Josen Escobar y Jean Pestaña, habilitados por las convocatorias de Kéner González, Joel Romero y José Cavadía al Mundial Sub-20 con la selección Colombia, además de Jorge Soto que tomará el puesto de Joel Graterol en el arco.

De otro lado, serían titulares Dylan Borrero, Marcos Mina y Cristian Tovar, en reemplazo de Jan Lucumí, Omar Bertel y Daniel Bocanegra, que no fueron convocados por el entrenador de los vallecaucanos para la ida de los cuartos.

Temas Relacionados

América de CaliRodrigo HolgadoRodrigo Holgado AméricaRodrigo Holgado sanciónLiga BetPlayCopa ColombiaJunior vs. AméricaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Noruega EN VIVO, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: partido igualado en Talca

Los dirigidos por César Torres quieren un nuevo triunfo en el certamen y se miden ante los europeos en el estadio Fiscal por el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

Uno de los partidos más atractivos del certamen tendrá a los rojos, de mala campaña en la Liga BetPlay, ante los Tiburones que quieren figurar también en este torneo

EN VIVO Junior de Barranquilla

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Dos jugadores de la selección Colombia deberán cuidarse de una tarjeta amarilla, pues podrían perderse el último partido de la fase de grupos ante Japón

Esta sería la nómina de

Junior FC vs. América de Cali: previa del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina

En uno de los duelos más atractivos del torneo argentino, dos jugadores colombianos estarán en la cancha del estadio Gigante de Arroyito, de Rosario

Racing vs. River Plate: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras cumbre en La Picota,

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón enfrentó grave problema

Claudia Bahamón enfrentó grave problema de salud durante grabaciones de MasterChef Celebrity 2025: pensó en dejar el programa

La indirecta de Beéle que encendió las redes en medio del escándalo con Isabella Ladera: Disfruten y déjenme vivir”

“El Negro” Salas explicó por qué no invitó a Melissa Gate a su boda: ““Lo que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia es distinto a la vida real”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Yina Calderón reveló quiénes estarían a cargo del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “Ni Yina, ni Melissa”

Deportes

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Colombia vs. Noruega EN VIVO, segunda fecha del Mundial Sub-20 Chile 2025: partido igualado en Talca

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. América de Cali, cuartos de final en Copa Colombia: inicia la serie en el Metropolitano

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

EN VIVO: Always Ready vs. Santa Fe por Copa Libertadores Femenina 2025

Racing vs. River Plate: hora y dónde ver en Colombia a Juanfer Quintero y Kevin Castaño por los cuartos de final de la Copa Argentina