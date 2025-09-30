Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Con dos amistosos en octubre de 2025, la selección Colombia comenzará su preparación para el mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia volverá a la acción en octubre, cuando el combinado nacional arranque su etapa de preparación para el mundial de 2026 con dos partidos amistosos ante nada menos que México y Canadá, dos de los equipos anfitriones, y se jugarán en Estados Unidos.

Sin embargo, la Tricolor perdería a uno de sus jugadores importantes por lesión, debido a una molestia sufrida en los últimos días y que lo puso en duda de cara a la convocatoria que saldría a comienzos de octubre, esperando a cómo avance su proceso de recuperación en los próximos días.

De otro lado, el técnico Néstor Lorenzo sigue atento no solo a la actividad de sus dirigidos, sino de los futbolistas que se encuentran en el Mundial Sub-20 de Chile, en el que se le vio durante el encuentro de la selección Colombia frente a Arabia Saudita, que fue victoria de los cafeteros por 1-0 en el debut.

Posible lesión en Colombia

Aunque los partidos amistosos serían usados para mirar otro tipo de jugadores y analizar alternativas de cara a la Copa del Mundo, también era una oportunidad para consolidar la base de futbolistas que Lorenzo ha usado a lo largo de su proceso desde 2022.

Uno de esos deportistas es Carlos Cuesta, que sufrió una lesión con el Vasco da Gama en Brasil, equipo al que llegó en la temporada para sumar minutos y ahora es duda no solo para los próximos encuentros en el Brasileirao, sino para la selección Colombia.

Carlos Cuesta llegó a Vasco Da Gama para recuperar su nivel perdido con el Galatasaray - crédito @VascodaGama/X

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, mencionó que el defensor central “sufrió una lesión que lo deja por fuera del partido de mañana de Vasco Da Gama ante Palmeiras”, que es uno de los encuentros más importantes para los cariocas en el torneo.

“Tiene un edema en el músculo aductor del muslo izquierdo. El defensa, que ha mejorado su rendimiento, estará bajo evaluación del cuerpo médico", mencionó el comunicador, sin dar un tiempo exacto que el central necesite para estar en mejores condiciones.

Carlos Cuesta sufrió una lesión que lo sacaría de los amistosos de Colombia ante México y Canadá - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que Cuesta suma cuatro partidos con el Vasco da Gama en el Brasileirao, de los cuales, los últimos tres los disputó como titular y se ha llenado de confianza tras su fallido paso por el Galatasaray, en el que apenas jugó durante seis meses.

Lorenzo mira opciones

Terminada la eliminatoria, el entrenador argentino por fin tendrá el espacio para revisar qué otros jugadores pueden entrar en convocatoria, pruebas que hizo hace poco con hombres del nivel de Dayro Moreno, al que llamó ante Bolivia y Venezuela por su gran momento con Once Caldas y que fue bien recibido por el público.

Es por eso que Néstor Lorenzo apareció en el duelo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile, sentado en una de las tribunas del estadio Fiscal de Talca, donde el combinado nacional venció por la mínima diferencia a Arabia Saudita con un gol de Óscar Perea en el segundo tiempo.

Algunos jugadores podrían ser llamados a los amistosos de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

De esta manera, es probable que el argentino empiece a considerar algunos de los juveniles para el cuadro mayor, dependiendo de su rendimiento y lo que necesite añadir al combinado nacional, empezando por la portería debido al buen nivel de Jordan García y las críticas a Kevin Mier.

También se miran alternativas en el ataque y aparece como candidato Emilio Aristizábal, delantero de Fortaleza y del combinado nacional que estaba brillando en los amistosos con la sub-20 y espera llegar al cuadro mayor, tal como lo hizo su padre Víctor Aristizábal, que fue goleador de la Copa América 2001 que la Tricolor ganó sobre México.