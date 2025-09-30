Leyenda del Barcelona entregó detalles del fallido fichaje de Luis Díaz por el cuadro catalán: “Fue difícil”

Luis Díaz estuvo cerca de llegar al Barcelona- crédito FC Barcelona

Luis Díaz dejó de ser una opción en el mercado de fichajes tras concretar su llegada al Bayern Munich, cerrando así una etapa marcada por el interés persistente del Barcelona y las negociaciones fallidas con el Liverpool.

El delantero colombiano, que aún tenía contrato vigente con el club inglés, buscaba una mejora salarial que no se materializó, lo que lo llevó a considerar un cambio de equipo. Finalmente, el destino del guajiro se definió en Alemania, después de semanas de rumores y expectativas sobre su futuro.

Y es que la relación entre el Barcelona y Díaz atravesó varios episodios, con rumores que se intensificaron durante meses y que, en su punto álgido, hicieron pensar que el traspaso era inminente.

No obstante, la operación nunca se concretó, dejando al club español sin el refuerzo que buscaba para la banda izquierda. El principal obstáculo fueron las exigencias económicas del Liverpool, que se mostró inflexible desde el inicio de las conversaciones, lo que dificultó cualquier posibilidad de acuerdo.

Deco, directivo del Barcelona, explicó que la plantilla necesitaba un jugador para la banda izquierda, un rol que inicialmente se pensó para Ansu Fati. El futbolista comenzó la pretemporada con buenas sensaciones, pero las lesiones y un rendimiento irregular impidieron que se consolidara en ese puesto.

Frente a ello, el portugués señaló a Mundo Deportivo que tanto Luis Díaz como Marcus Rashford encajaban en el perfil buscado, pero la negociación con el Liverpool resultó inviable: “Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible”, afirmó el dirigente.

Ante la imposibilidad de fichar a Díaz, el Barcelona optó por incorporar a Marcus Rashford para cubrir la vacante en la banda izquierda. La situación de Ansu Fati, afectada por problemas físicos y un rendimiento irregular, obligó al club a buscar alternativas en el mercado.

No obstante, el presente de Luis Díaz en el Bayern Munich ha sido destacado. El colombiano se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de Vincent Kompany, ocupando la titularidad por la banda izquierda y aportando goles y títulos en el inicio de la temporada 2025-2026; su rendimiento confirma el acierto de su traspaso y lo posiciona como uno de los jugadores más influyentes del fútbol internacional en la actualidad.

Cómo han sido los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz llegó al Bayern en verano de 2025 procedente del Liverpool, en una transferencia que rondó los €75 millones, con contrato hasta 2029. Desde su debut, el colombiano ya ha mostrado chispa y capacidad de adaptación: en el primer partido oficial del Bayern (la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart) marcó su primer gol con el club, un cabezazo al minuto 77 que selló el título para su equipo.

En la Bundesliga 2025-26, las estadísticas del colombiano indican que ha jugado 4 partidos como titular, ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias. El guajiro se ha mostrado bastante efectivo frente al arco, participando activamente en la ofensiva del equipo. Además, el exJunior ha intentado 15 tiros, algunos ya con precisión, lo que demuestra que está asumiendo un rol protagónico en el ataque bávaro.

Más allá de los números, su integración al estilo de juego del Bayern ha sido bien valorada. Se destaca su capacidad de desborde, su velocidad, su esfuerzo defensivo, y su disposición para acudir al gol desde distintos frentes.