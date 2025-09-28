Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

Rodrigo Holgado no jugará fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por documentación falsa para pertenecer a la selección Malasia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

América de Cali seguirá la Liga BetPlay y la Copa Colombia sin uno de sus jugadores más importantes en los últimos años que es Rodrigo Holgado, delantero argentino que fue castigado por la FIFA debido a que encontraron documentación falsa para ser convocado por la selección de Malasia.

Es por eso que el dueño de los rojos, Tulio Gómez, está al tanto de la situación de Holgado, que junto con la Asociación de Fútbol de Malasia, empezarán su defensa para revocar el castigo tanto para el atacante como otros seis de sus compañeros involucrados en el problema.

Sin embargo, existe un riesgo enorme para el futbolista argentino, no solo por quedar un año completo sin pisar un campo de juego, sino las implicaciones con el conjunto vallecaucano porque tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que, por ahora, seguirá ligado a la institución sin sumar un solo minuto.

Dura situación para Rodrigo Holgado

El delantero fue sorprendido con la noticia solo dos días después de jugar ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad, en el que América ganó 2-0 y salió del último puesto para pelear por la entrada a los cuadrangulares, pues ahora deberá ir a los estrados para defender su carrera.

Se conoció que Tulio Gómez está analizando la situación de Rodrigo Holgado en el América, pues entiende que no solo es un tema complicado para el delantero de 30 años, sino para la institución que pierde un hombre clave y que tiene contrato vigente durante la sanción.

Tulio Gómez es el máximo accionista del América y que tiene la última palabra sobre el futuro de Rodrigo Holgado - crédito Lina Gasca / Colprensa

El periódico El País de Cali aseguró que conversó con el empresario sobre el caso del argentino, la posición del club y lo que desean hacer, a lo que respondió que “estamos consultando con los especialistas en ese tema”, para tomar la mejor decisión para el club y el deportista.

Al parecer, una de las opciones es desvincular a Rodrigo Holgado del América de Cali, debido a la sanción de la FIFA y en la que no podrá ni siquiera utilizarlo en los entrenamientos o alguna actividad de los Diablos Rojos hasta septiembre de 2026, pagándole un sueldo elevado.

Rodrigo Holgado venía de jugar ante el Pasto el 24 de septiembre de 2025 - crédito @AmericadeCali / X

Queda por saber la decisión de los Escarlatas sobre el delantero, que en 77 partidos desde 2024 marcó 18 goles y cinco asistencias, ganándose el cariño de los aficionados por su sacrificio y el amor por la institución vallecaucana, en la que siguió creciendo como profesional.

Pronunciamiento del América

A través de un comunicado, América de Cali dio a conocer a sus aficionados que fue informado por la FIFA de la sanción de un año para Rodrigo Holgado por la supuesta manipulación en los documentos para que Malasia lo pudiera convocar para juegos como las eliminatorias al mundial de 2026.

“Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador, interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”, decía el documento publicado el 26 de septiembre.

América de Cali respaldó a Rodrigo Holgado tras su sanción de un año por irregularidades con Malasia - crédito América de Cali

Los Diablos Rojos añadieron que “el Departamento Jurídico del América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso”, en el que irán a todas las instancias posibles para revocar la sanción del ente rector.

Cabe recordar que la FIFA no solo sancionó a Holgado, sino que son “siete futbolistas que representaron a la Selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027″, y los otros son Facundo Tomás Garcés, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano”.