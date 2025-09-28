Deportes

Tulio Gómez se pronunció sobre la sanción de Rodrigo Holgado sin jugar por un año: tomaría dura decisión en América

El máximo accionista del club ya está enterado sobre el castigo de la FIFA al jugador por supuestos documentos falsos de la selección de Malasia para convocarlo a partidos oficiales

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Rodrigo Holgado no jugará fútbol
Rodrigo Holgado no jugará fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por documentación falsa para pertenecer a la selección Malasia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

América de Cali seguirá la Liga BetPlay y la Copa Colombia sin uno de sus jugadores más importantes en los últimos años que es Rodrigo Holgado, delantero argentino que fue castigado por la FIFA debido a que encontraron documentación falsa para ser convocado por la selección de Malasia.

Es por eso que el dueño de los rojos, Tulio Gómez, está al tanto de la situación de Holgado, que junto con la Asociación de Fútbol de Malasia, empezarán su defensa para revocar el castigo tanto para el atacante como otros seis de sus compañeros involucrados en el problema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, existe un riesgo enorme para el futbolista argentino, no solo por quedar un año completo sin pisar un campo de juego, sino las implicaciones con el conjunto vallecaucano porque tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que, por ahora, seguirá ligado a la institución sin sumar un solo minuto.

Dura situación para Rodrigo Holgado

El delantero fue sorprendido con la noticia solo dos días después de jugar ante Deportivo Pasto en el estadio Libertad, en el que América ganó 2-0 y salió del último puesto para pelear por la entrada a los cuadrangulares, pues ahora deberá ir a los estrados para defender su carrera.

Se conoció que Tulio Gómez está analizando la situación de Rodrigo Holgado en el América, pues entiende que no solo es un tema complicado para el delantero de 30 años, sino para la institución que pierde un hombre clave y que tiene contrato vigente durante la sanción.

Tulio Gómez es el máximo
Tulio Gómez es el máximo accionista del América y que tiene la última palabra sobre el futuro de Rodrigo Holgado - crédito Lina Gasca / Colprensa

El periódico El País de Cali aseguró que conversó con el empresario sobre el caso del argentino, la posición del club y lo que desean hacer, a lo que respondió que “estamos consultando con los especialistas en ese tema”, para tomar la mejor decisión para el club y el deportista.

Al parecer, una de las opciones es desvincular a Rodrigo Holgado del América de Cali, debido a la sanción de la FIFA y en la que no podrá ni siquiera utilizarlo en los entrenamientos o alguna actividad de los Diablos Rojos hasta septiembre de 2026, pagándole un sueldo elevado.

Rodrigo Holgado venía de jugar
Rodrigo Holgado venía de jugar ante el Pasto el 24 de septiembre de 2025 - crédito @AmericadeCali / X

Queda por saber la decisión de los Escarlatas sobre el delantero, que en 77 partidos desde 2024 marcó 18 goles y cinco asistencias, ganándose el cariño de los aficionados por su sacrificio y el amor por la institución vallecaucana, en la que siguió creciendo como profesional.

Pronunciamiento del América

A través de un comunicado, América de Cali dio a conocer a sus aficionados que fue informado por la FIFA de la sanción de un año para Rodrigo Holgado por la supuesta manipulación en los documentos para que Malasia lo pudiera convocar para juegos como las eliminatorias al mundial de 2026.

“Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador, interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”, decía el documento publicado el 26 de septiembre.

América de Cali respaldó a
América de Cali respaldó a Rodrigo Holgado tras su sanción de un año por irregularidades con Malasia - crédito América de Cali

Los Diablos Rojos añadieron que “el Departamento Jurídico del América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso”, en el que irán a todas las instancias posibles para revocar la sanción del ente rector.

Cabe recordar que la FIFA no solo sancionó a Holgado, sino que son “siete futbolistas que representaron a la Selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027″, y los otros son Facundo Tomás Garcés, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano”.

Temas Relacionados

Tulio GómezRodrigo HolgadoAmérica de CaliRodrigo Holgado AméricaRodrigo Holgado MalasiaRodrigo Holgado sanciónColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

La capital antioqueña recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

El siniestro en la cancha ubicada en el municipio de Filandia desató señalamientos cruzados y tensiones entre el gobierno local y el exfutbolista por el uso del terreno

Escuela de fútbol de Elkin

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

El entrenador argentino venía de perder dos partidos seguidos con la Fiera, el más reciente ante Juárez por 2-0 y los aficionados pedían su cabeza por los malos resultados

Duro golpe para James Rodríguez

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

El entrenador, que proviene del equipo sub-20, fue encargado por el despido de Javier Gandolfi y mientras los directivos encuentran a otro timonel en el exterior

Atlético Nacional habría tomado una

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

En uno de los partidos más destacados que tendrá la jornada en el gigante asiático, la cucuteña protagonizará un duelo que no se da desde el 2023

María Camila Osorio se mide
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos preocupó a sus

Carmen Villalobos preocupó a sus seguidores al mostrar heridas en su rostro y cuerpo

Kendrick Lamar estuvo en la Artbo en Bogotá: fans compartieron imágenes en redes sociales

Marcela Reyes se aferra a la fe en medio de señalamientos por crimen de B King: “Mi verdad no necesita defensa porque tu papá Dios lo sabes todo”

Don Jediondo anunció que obtuvo la residencia en los Estados Unidos: “Fue un pedido del doctor Trump”

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios EN

Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en el estadio Atanasio Girardot

Escuela de fútbol de Elkin Murillo en Quindio fue víctima de un incendio: hay denuncias por el uso del predio

Duro golpe para James Rodríguez en León: Eduardo Berizzo lo dejó a su suerte en la Liga MX por su renuncia

Atlético Nacional habría tomado una decisión sobre la continuidad de Diego Arias como técnico interino: esto pasó

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver