Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Goles: Andrés Arroyo al minuto 60 y Andrés Amaya al 79 para Fortaleza, el empate parcial de Bucaramanga llegó por medio de Neyder Moreno al minuto 60.

Goles: Kevin Cuesta al minuto 17, Robert Mejía al 45, autogol de Jairo Molina al 47, Jeffry Zapata al 64 y Mateo Zuleta al 77, fueron las anotaciones para Once Caldas, mientras que con doblete de Jairo Molina, Boyacá Chicó se reportó en el marcador, el volante Andrés Aedo salió expulsado al minuto 87 para los boyacenses.

La fecha 13 comenzó el 26 de septiembre de 2025 con dos partidos: a primera hora, Once Caldas goleó por 5-2 al Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales, mientras que Fortaleza sigue con su buena campaña y derrotó al líder: Atlético Bucaramanga.

El Embajador y el Rey de Copas se citan en el Atanasio Girardot

El "verdolaga" quiere seguir en lo más alto del campeonato, mientras que el azul quiere acercarse a los puestos de los 8-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se disputará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Por los lados del cuadro “Verdolaga”, jugó el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena con goles de Edwin Cardona, al minuto 52, y de Andrés Felipe Román, al 90+2.

Millonarios, que también jugó el mismo día, derrotó por 3-2 a Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, con triplete de Beckham David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido.

En lo que se refiere al más reciente partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.