Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

En el clásico del fútbol profesional colombiano, verdes y azules se ven las caras en el Atanasio Girardot, aún con Nacional sin técnico en propiedad

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Se vivirá otra edición del clásico colombiano en Medellín- crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del partido entre Atlético Nacional y Millonarios. Acá conocerán las principales novedades de los equipos y las últimas noticias previo al clásico del fútbol colombiano.

12:01 hsHoy

Convocados de Atlético Nacional para el clásico ante el azul

Andrés Felipe Román encabeza la lista de jugadores que tendrá Diego Arias para recibir a Millonarios-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Portero

1. David Ospina

15. Harlen Castillo

Defensores

33. Royer Caicedo

23. Juan José Arias

16. William Tesillo

17. Andrés Salazar

13. Camilo Cándido

6. Andrés Felipe Román

Mediocampistas

5. Kylian Toscano

21. Jorman Campuzano

30. Juan Bauzá

38. Juan José Rengifo

11. Billy Arce

10. Edwin Cardona

Delanteros

18. Marino Hinestroza

7. Marlos Moreno

27. Dairon Asprilla

9. Alfredo Morelos

19. Facundo Batista

Director técnico: Diego Arias

11:45 hsHoy

Así va la fecha 13 de la Liga BetPlay

Bucaramanga perdió ante Fortaleza como local, mientras que Once Caldas goleó al Chicó - crédito Santiago Álvarez y Cristian Bayona / Colprensa

El "Leopardo" perdió en Techo y dejó en bandeja de plata el liderato de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona Colprensa
El "Leopardo" perdió en Techo y dejó en bandeja de plata el liderato de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona Colprensa
El albo se recuperó después de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle con una goleada ante Chicó - crédito Santiago Álvarez / Colprensa
El albo se recuperó después de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle con una goleada ante Chicó - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

La fecha 13 comenzó el 26 de septiembre de 2025 con dos partidos: a primera hora, Once Caldas goleó por 5-2 al Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales, mientras que Fortaleza sigue con su buena campaña y derrotó al líder: Atlético Bucaramanga.

26 de septiembre de 2025

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Goles: Kevin Cuesta al minuto 17, Robert Mejía al 45, autogol de Jairo Molina al 47, Jeffry Zapata al 64 y Mateo Zuleta al 77, fueron las anotaciones para Once Caldas, mientras que con doblete de Jairo Molina, Boyacá Chicó se reportó en el marcador, el volante Andrés Aedo salió expulsado al minuto 87 para los boyacenses.

Fortaleza CEIF 2-1 Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Goles: Andrés Arroyo al minuto 60 y Andrés Amaya al 79 para Fortaleza, el empate parcial de Bucaramanga llegó por medio de Neyder Moreno al minuto 60.
11:44 hsHoy

El Embajador y el Rey de Copas se citan en el Atanasio Girardot

El "verdolaga" quiere seguir en lo más alto del campeonato, mientras que el azul quiere acercarse a los puestos de los 8-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se disputará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Por los lados del cuadro “Verdolaga”, jugó el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena con goles de Edwin Cardona, al minuto 52, y de Andrés Felipe Román, al 90+2.

Millonarios, que también jugó el mismo día, derrotó por 3-2 a Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, con triplete de Beckham David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido.

En lo que se refiere al más reciente partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.

Con gol de Radamel Falcao García al minuto 45, el “Embajador” se llevó el encuentro y dejó a Atlético Nacional en ese momento sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano.

