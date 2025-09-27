Nacional vs. Millonarios EN VIVO, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del partido entre Atlético Nacional y Millonarios. Acá conocerán las principales novedades de los equipos y las últimas noticias previo al clásico del fútbol colombiano.
1. David Ospina
15. Harlen Castillo
33. Royer Caicedo
23. Juan José Arias
16. William Tesillo
17. Andrés Salazar
13. Camilo Cándido
6. Andrés Felipe Román
5. Kylian Toscano
21. Jorman Campuzano
30. Juan Bauzá
38. Juan José Rengifo
11. Billy Arce
10. Edwin Cardona
18. Marino Hinestroza
7. Marlos Moreno
27. Dairon Asprilla
9. Alfredo Morelos
19. Facundo Batista
Director técnico: Diego Arias
La fecha 13 comenzó el 26 de septiembre de 2025 con dos partidos: a primera hora, Once Caldas goleó por 5-2 al Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales, mientras que Fortaleza sigue con su buena campaña y derrotó al líder: Atlético Bucaramanga.
Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó
Fortaleza CEIF 2-1 Atlético Bucaramanga
El partido se disputará el 27 de septiembre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win Más Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
Por los lados del cuadro “Verdolaga”, jugó el 21 de septiembre de 2025, venció por 2-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Unión Magdalena con goles de Edwin Cardona, al minuto 52, y de Andrés Felipe Román, al 90+2.
Millonarios, que también jugó el mismo día, derrotó por 3-2 a Fortaleza CEIF en el estadio El Campín, con triplete de Beckham David Castro al minuto 4, 47 y 71 de partido.
En lo que se refiere al más reciente partido disputado entre Atlético Nacional y Millonarios, se llevó a cabo por la fecha 5 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el 16 de junio de 2025, y que terminó en victoria para los azules en el estadio Atanasio Girardot.
Con gol de Radamel Falcao García al minuto 45, el “Embajador” se llevó el encuentro y dejó a Atlético Nacional en ese momento sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano.