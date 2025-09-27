Luis Díaz habló del gol que no le dieron como válido ante Werder Bremen por la Bundesliga: “No lo quería hacer”

Pese a que el primer gol de Bayern Múnich pegó en la rodilla de Luis Díaz, la organización determinó que el centro inicial camino al arco de Jonathan Tah fue suficiente para darle la autoría del gol-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Bayern Múnich continúa su buena racha en la Bundesliga, y así lo ratificó el 26 de septiembre de 2025, después de la goleada por 4-0 ante Werder Bremen en el estadio Allianz Arena.

Como es habitual, el colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista en el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, tras el gol que anotó, pero que finalmente no le dieron, según el reporte oficial de la Bundesliga.

Por este motivo, “Lucho” habló sobre la jugada de gol, que entró en la polémica por saber si Jonathan Tah o el colombiano habían anotado, como también analizó la goleada ante Werder Bremen y se rindió en elogios a Harry Kane, gran goleador de los “Gigantes de Baviera”.

En charla con el periodista Ezequiel Daray, especialista en la cobertura de la Bundesliga, para el canal ESPN, “Lucho” explicó cómo se dio la jugada del primer gol que anotaron ante Werder Bremen, y que en un principio presentó una confusión por saber si Jonathan Tah o él habían convertido el gol, aunque detalló que lo importante era anotar.

“Lo del compañero fue más intencional en lo que quiso hacer, hizo el gesto para poder marcar el gol. Después se encuentra con mi pie y eso sí no lo quería hacer. Fue gol e importante para irnos arriba con el resultado, estoy contento por ayudar al equipo”, explicó.

También, en la misma charla, habló sobre la asistencia que le dio al delantero inglés Harry Kane para anotar el tercer gol al minuto 65 de partido.

“Justo estaban hablando de los goles de Harry, es bueno ser parte de la estadística de él, es un hombre que marca cada partido y no se conforma, siempre quiere más. Es bueno que siga en esta tónica de marcar mucho porque vamos a necesitarlo. No todos tienen un goleador como él”, comentó Díaz.

Finalmente, Díaz resaltó la importancia del trabajo colectivo del Bayern Múnich para lograr los objetivos dentro de la temporada 2025-2026, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, destacando que aún queda mucho trabajo para conseguir una temporada perfecta.

“Solo vengo a tratar de trabajar de buena manera, aportar mi granito y estar mentalizado en lo que vengo a hacer. Si en conjunto se logran los objetivos, es perfecto. Contento por el inicio y tenemos que seguir así. No hemos ganado nada, los pies sobre la tierra es fundamental para cosechar más triunfos”, comentaron.

La Bundesliga le dio el gol a Jonathan Tah

De la siguiente forma, se ratificó que el primer gol de los "Gigantes de Baviera" fue para el central Jonathan Tah, solucionando la polémica sobre si Luis Díaz había anotado-crédito Bundesliga

La organización oficial del fútbol alemán confirmó a través de su página oficial que el segundo gol del Bayern Múnich finalmente fue del defensor alemán Jonathan Tah, acabando el debate sobre el autor del gol, y en donde Luis Díaz fue protagonista al pegarle el balón en su rodilla.

De esta forma, con goles del defensor alemán Jonathan Tah al minuto 22, doblete de Harry Kane de tiro penal al 45 y al 65, y la anotación del austriaco Konrad Laimer, le dieron la quinta victoria en el campeonato, y en donde esperan seguir ratificando su buena racha en Alemania.

Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich

Bayern Múnich cerró con campaña perfecta en la Liga de Alemania el mes de septiembre de 2025-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Ahora, los “Gigantes de Baviera” cerrarán el mes, cuando visiten el 30 de septiembre de 2025 al Pafos de Chipre a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Por la Bundesliga, el equipo bávaro volverá a la acción el 4 de octubre de 2025 a las 11:30 a. m. (hora de Colombia), cuando visiten en el Deutsche Bank Park al Eintracht Frankfurt.

A continuación, esta será la agenda que tendrá en el mes de octubre:

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

18 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

22 de octubre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Club Brujas (Bélgica)

25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia vs. Bayern Múnich