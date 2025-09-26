Video: Luis Díaz, con la rodilla, abrió la victoria del Bayern Múnich en la Bundesliga

Bayern Múnich inició la actividad por la fecha 5 de la Bundesliga ante Werder Bremen con la intención de mantenerse firme en el liderato. En frente, el Werder Bremen buscaba salir de un complejo inicio de campeonato que lo tiene en los puestos bajos de la clasificación.

Pero el conjunto bávaro impuso su dominio desde el pitazo inicial, con el colombiano Luis Díaz como titular, formando el tridente ofensivo con Harry Kane y Michael Olise con el que esperan competir por todo durante la temporada.

Luis Díaz fue titular con Bayern Múnich, mostrando un despliegue significativo en ataque y hasta con algún aporte defensivo ante Werder Bremen - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Y precisamente el colombiano abrió el marcador al minuto 22. Serge Gnabry recuperó, cedió a Olise que centró el esférico. Jonathan Tah impactó de taco y Díaz desvió el balón con la rodilla, dejando descolocado al arquero Karl Hein, y destando así la euforia en el Allianz Arena.

Sobre el final de la primera mitad, el defensa visitante Marco Friedl cometió una infracción sobre Harry Kane dentro del área y el árbitro cobró penal. El inglés ejecutó el disparo buscando el costado izquierdo de Hein y aumentó la diferencia antes del descanso. De este modo, los 45 primeros minutos concluyeron con un Bayern cómodo e impulsado por su fanaticada, barriendo a un Bremen falto de ideas.

En la parte complementaria el dominio del Bayern Múnich siguió siendo total. La movilidad de sus atacantes, sus constantes intercambios de posición y el acierto de Gnabry en la generación de juego resultó en una combinación imposible de contrarrestar para los verdiblancos, más allá de que gozaron de algún acercamiento a la portería de Manuel Neuer que el veterano guardameta pudo sortear sin inconvenientes.

Cuando se cumplía el minuto 65, los locales armaron un contraataque con Upamecano y Gnabry que llegó a los pies de Díaz. El colombiano, desde la izquierda, recortó hacia el centro y tras una serie de amagues para superar a su marcador Yukinari Sugawara, asistió a Harry Kane que con la portería de frente, volvió a batir a Hein y decretó el 3-0.

Esto le permitió al extremo sumar su tercera asistencia en lo corrido de la temporada 2025/26, mientras que al artillero inglés le permitió alcanzar la cifra de 100 goles con el club.

Al minuto 74 Díaz tuvo la opción de completar su doblete, con un nuevo recorte desde la izquierda hacia el centro, superando a dos jugadores rivales. Sin embargo, el disparo no se cerró lo suficiente y se perdió en la última línea, a pocos centimetros de la portería visitante. El atacante terminó su partido al minuto 83, momento en el que Kompany decidió sustituirlo por Wisdom Mike.

Eso no detuvo el ritmo del Bayern, que convirtió el 4-0 por medio del lateral Konrad Laimer para sellar una goleada que mantiene a los de Kompany en el liderato de la Bundesliga, mantiendo una distancia de cinco puntos contra su más inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, que enfrentará al Mainz en condición de visitante, a la espera de seguirle el ritmo al cuadro muniqués.

Bayern volverá a jugar por la Bundesliga el 4 de octubre ante el Eintracht Frankfurt, pero la mira del equipo bávaro estará ahora en la Liga de Campeones, donde se medirán al Pafos FC de Chipre el martes 30 de septiembre, con la expectativa de sumar su segunda victoria en la liguilla, luego de superar a Chelsea como local en su estreno.

Tras estos partidos, el guajiro tendrá que viajar para reunirse en una nueva concentración de la selección Colombia, que dará inicio a su ciclo de amistosos preparatorios para la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, ante las anfitrionas México y Canadá.