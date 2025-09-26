América de Cali se pronunció por la sanción a Rodrigo Holgado: esta fue la decisión de los Diablos Rojos

Rodrigo Holgado llegó a América de Cali a mediados de 2024, pero ahora deberá esperar un año para volver a jugar un partido de fútbol por una sanción de la FIFA - crédito @AmericadeCali/X

América de Cali acaba de sufrir uno de los golpes más fuertes para el segundo semestre de 2025: no podrá usar a Rodrigo Holgado hasta 2026, debido a que la FIFA lo sancionó con un año sin aparecer en alguna actividad deportiva, debido a una serie de irregularidades con la selección de Malasia.

Por esta situación, el cuadro rojo se pronunció sobre lo que pasará con el delantero argentino, que era parte de la plantilla del técnico David González para pelear por la Liga BetPlay y la Copa Colombia, pues el club venía de una mala racha de resultados en los últimos dos meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber cuál será la defensa de Holgado y la Asociación de Fútbol de Malasia, que tuvo a otros deportistas con el mismo castigo y eso fue un golpe tremendo de cara a los próximos compromisos amistosos y oficiales en Asia, que no podrá llamarlos durante un buen tiempo.

Primera decisión de América con Holgado

El cuadro rojo, que cuenta con una plantilla limitada y que de a poco va mejorando, ahora no contará con uno de los jugadores que venía ganándose el puesto y cariño de los aficionados, debido a un problema que, de paso, le acabaría su carrera profesional si no lo resuelve pronto.

América de Cali respaldará a Rodrigo Holgado, luego de mencionar en un comunicado que estará atenta a cómo se resuelve el caso, que irá a otras instancias internacionales para suspender la sanción de la FIFA contra el delantero argentino y la Asociación de Fútbol de Malasia.

América de Cali respaldó a Rodrigo Holgado tras su sanción de un año por irregularidades con Malasia - crédito América de Cali

“Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador, interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”, se lee en el documento publicado el viernes 26 de septiembre.

El comunicado termina diciendo que “el Departamento Jurídico del América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso”, que deja la plantilla sin uno de sus delanteros más importantes en las últimas dos temporadas.

Rodrigo Holgado volvería a jugar con el América de Cali hasta el 26 de septiembre de 2026 - crédito @AmericadeCali / X

Cabe recordar que Rodrigo Holgado tiene contrato con los rojos hasta diciembre de 2026, pero dependerá de la junta directiva en las próximas semanas si mantiene el vínculo actual o lo termina de manera unilateral, por el lío con la FIFA por sus convocatorias.

La sanción de la FIFA

La FIFA, luego de una investigación de la comisión disciplinaria, dio a conocer que impuso sanciones" a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación", con respecto a los documentos enviados para el llamado de dichos jugadores al seleccionado de mayores.

“La FAM había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”, dijo el ente rector del fútbol mundial, que de inmediato aplicó los respectivos castigos.

Rodrigo Holgado con la selección de Malasia, con la que alcanzó a jugar las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito @rodrigoholgado/Instagram

Con respecto a los encuentros, la FIFA explicó que “los siete futbolistas representaron a la Selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano”.

“Los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”, decía el comunicado.