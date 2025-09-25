Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

El goleador y el capitán del Once Caldas mostró su decepción por el resultado - crédito ESPN

Con una eliminación dolorosa en la Copa Sudamericana aún reciente, Dayro Moreno no tuvo reparos al calificar la salida del Once Caldas como un “fracaso” tras la derrota ante Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales.

El equipo colombiano dejó escapar la ventaja obtenida en la ida, donde había superado 0-2 al conjunto ecuatoriano en Quito la semana anterior, y terminó cayendo por el mismo marcador como local antes de sucumbir en la tanda de penaltis.

Durante esa definición desde los doce pasos, Robert Mejía falló su cobro y James Aguirre no logró anotar ninguno de los suyos, sellando el resultado que sentenció la eliminación en los octavos de final del certamen continental.

En declaraciones a Espn, Moreno expresó su decepción: “Fracaso, de verdad, desilusión, tristeza con toda esta gente que vino a apoyarnos, con toda la hinchada de Once Caldas, con toda Colombia que estaba a favor de nosotros”.

Independiente del Valle ganó 2-0 en los 90 minutos, forzando la tanda de penaltis y eliminando al Once Caldas - crédito IDV

El delantero de 40 años atribuyó parte de la derrota a la falta de concentración: según sus palabras, “por ahí entramos un poco desconcentrados y ellos nos cobraron. Eso es el fútbol, el que está desconcentrado le cobran”.

Además, reconoció que no encuentra explicación lógica al bajo rendimiento del equipo, después de haber conseguido una victoria importante como visitante frente al mismo rival apenas una semana antes.

En conversación con DSports, Moreno sumó: “No sé qué pasó. Muy triste porque teníamos la ilusión muy grande de jugar semifinales en nuestra casa con nuestro público, pero así es el fútbol, nos tocó quedar eliminados”. El atacante insistió en la autocrítica colectiva al señalar: “Creo que nos faltó un poco más de concentración, de ganas. Sabíamos que al frente tenía un rival muy difícil, Ya toca es pasar la página y ahorita pelear el torneo colombiano”.

Dayro Moreno aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana

La eliminación internacional deja también consecuencias en el ámbito local. Tras la victoria 0-2 de América de Cali contra Deportivo Pasto en un partido aplazado de la Liga BetPlay, Once Caldas ahora ocupa el puesto 14 de la tabla, con 13 puntos, quedando a cuatro del octavo lugar cuando aún restan ocho fechas para que finalice la fase regular.

El próximo compromiso será el viernes, cuando Once Caldas reciba a Boyacá Chicó en el Palogrande, apenas con dos noches de descanso y consciente de la necesidad de sumar para no perder pisada en el campeonato colombiano.

Jugadores de Independiente del Valle se burlaron de Dayro Moreno

Al término del encuentro en el estadio Palogrande, se difundió un video en la cuenta de X de Independiente del Valle, mostrando el festejo de algunos de sus futbolistas en el campo. Las imágenes mostraron a Yandri Vásquez, Junior Sornoza y Jhegson Méndez replicando pasos de baile similares a los que Dayro Moreno había realizado al celebrar su gol en Quito durante el partido de ida.

El "blanco blanco" de Manizales dio un paso para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana- crédito @LopezAndres_11 / X

A pesar de que el vídeo no incluye ninguna referencia directa a Moreno, la similitud en la coreografía fue interpretada por muchos internautas como una respuesta burlona a las celebraciones del delantero colombiano.

El papel de Jhegson Méndez resultó decisivo: él ejecutó con éxito el segundo penalti para el cuadro ecuatoriano, inmediatamente después del fallo de Robert Mejía por parte del Once Caldas. Tras la viralización del video, la hinchada colombiana manifestó su incomodidad ante lo que consideraron un acto provocador, aunque las opiniones entre seguidores se mantuvieron divididas.

La antesala al partido también fue objeto de debate. Se registraron imágenes de Dayro Moreno y parte de la plantilla del Once Caldas llegando al estadio montados sobre el techo del autobús, en una actitud festiva y de celebración, cuando la clasificación todavía no estaba asegurada.