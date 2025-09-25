Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras la clasificación de Independiente del Valle y eliminación del Once Caldas: “El milagro de Manizales”

Michael Hoyos de Independiente del Valle celebra un gol en un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2 a 0 en los noventa minutos, ante Independiente del Valle y luego perder en la serie de los tiros del punto penal ante el “Matagigantes del Ecuador”.

Ahora, el cuadro de Javier Rebanal se enfrentará a Atlético Mineiro en las semifinales, mientras que Once Caldas quedó con la sensación de amargura de tener la ventaja antes de comenzar el encuentro, pero no ratificarla frente al público que llenó el estadio.

"El milagro de Manizales": el titular de HCH, emisora destacada del Ecuador

La prensa deportiva del Ecuador exaltó la remontada histórica que logró el equipo dirigido por el español Javier Rebanal, destacando como un “milagro” lo hecho por el equipo quiteño.

Así lo exaltó la emisora KCH 90.9 FM en la reseña breve sobre la remontada:

“Independiente del Valle protagonizó una remontada épica en Colombia y clasificó a las semifinales de la Conmebol Sudamericana. En el estadio Palogrande de Manizales, los ecuatorianos vencieron 0-2 a Once Caldas, igualando la serie gracias al doblete de Hoyos a los minutos 27 y 51“, dijeron.

Exaltaron también que dicho triunfo le permite hacer más historia en Sudamérica a nivel de clubes:

“Con este triunfo histórico, IDV se mete entre los cuatro mejores del torneo continental. En semifinales se enfrentará a Atlético Mineiro, en busca de alcanzar una nueva final internacional y seguir agrandando su prestigio en Sudamérica.(D)“, agregaron.

Más reacciones de la prensa ecuatoriana

"Remontada histórica": Olé Ecuador reseñó la victoria de Independiente del Valle

Otro de los que reseñó la gran actuación de Independiente del Valle, liderada por Michael Hoyos, fue Olé Ecuador, destacando la primera victoria de los “Negriazules” en la historia en territorio colombiano:

"El Matagigantes lo hizo una vez más, rompió la estadística, logró su primera victoria en Colombia y se metió entre los cuatro mejores del torneo continental. Eso gracias a un doblete de Michael Hoyos, uno de los cambios que hizo Javier Rabanal en la alineación y le funcionó a la perfección“, reseñaron.

Agregaron que la buena labor colectiva de Independiente del Valle en Manizales les permitió conseguir un buen resultado en Colombia y clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que les permite soñar con conquistar su tercer trofeo en este torneo a lo largo de la historia:

“Los Rayados iniciaron con una presión alta para tratar de asfixiar a su rival, para intentar recuperar rápido el balón y hacer daño inmediato. Le funcionó a medias ya que si fastidió a los colombianos, pero no les creó jugadas claras de gol hasta el minuto 26, cuando Hoyos marcó de cabeza. Eso cambió el trámite del encuentro”, dijeron.

"¡Épico!": el diario más importante del Ecuador destacó la victoria de IDV

Uno de los diarios más leídos en el vecino país reseñó el partido de Independiente del Valle como “memorable” y calificó el panorama en la previa del partido como poco alentador, escrita por el periodista Andrés Ávila:

“Contra todo pronóstico, Independiente del Valle escribió otra página heroica en su historia internacional. El conjunto ecuatoriano logró una remontada memorable y, en una definición por penales de infarto, se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 al eliminar a Once Caldas en Manizales. El panorama no era alentador. Los rayados llegaron al estadio Palogrande con la obligación de dar vuelta al 2-0 sufrido en Chillo Jijón en el duelo de ida”, comenzaron a decir.

Por otra parte, destacaron el gran partido del delantero argentino Michael Hoyos, figura de Independiente del Valle, calificándolo como “héroe”.

“La figura de la noche fue Michael Hoyos, quien apareció en el momento más necesario para guiar la remontada. Sin la inspiración de Claudio Spinelli, goleador habitual del equipo, el delantero argentino-ecuatoriano se puso el traje del héroe y respondió con jerarquía”, dijeron.

"¡En los penales!": El Universo resaltó la victoria de Independiente

Por otra parte, otro de los periódicos más leídos del Ecuador como lo es El Universo, destacó el paso a las semifinales como algo heroico

“Independiente del Valle logró la heroica este miércoles 24 de septiembre al igualar la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Once Caldas en el estadio Palogrande, Manizales, en el partido de vuelta. En los penales, venció a los cafeteros para meterse entre los cuatro mejores del certamen”, dijeron.

Así va la Copa Sudamericana

A falta del partido entre peruanos y chilenos, un argentino, un brasileño y un ecuatoriano pelearán por la Copa Sudamericana - crédito @Sudamericana / X

A falta del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile que se jugará el 25 de septiembre de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), así están las semifinales:

Alianza Lima (Perú) o Universidad de Chile (Chile) vs. Lanús (Argentina)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Independiente del Valle (Ecuador)