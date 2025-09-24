Deportes

Santa Fe y Jorge Bava ya tendrían un acuerdo sobre su futuro: esto pasará con el técnico uruguayo

El entrenador tenía una oferta de Cerro Porteño que le llegó el martes 23 de septiembre, que prendió las alarmas en el club porque no querían la salida del timonel

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Jorge Bava causó todo un
Jorge Bava causó todo un escándalo en Santa Fe por su oferta de Cerro Porteño, que lo busca de manera urgente - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe pasa por un momento inesperado de inestabilidad por cuenta de la situación de Jorge Bava, técnico que contrataron en marzo de 2025 para afrontar la temporada, salió campeón y sorpresivamente cuenta con una oferta para salir del equipo en los próximos días.

En las últimas horas, los Cardenales y el timonel uruguayo habrían tomado una decisión, pues desde el martes 23 de septiembre empezaron las conversaciones para definir el futuro del entrenador, al que el presidente Eduardo Méndez esperaba renovar para afrontar la Copa Libertadores 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, todo este hecho se da en medio de la preparación para los cuartos de final en la Copa Colombia, en la que Santa Fe visitará al Medellín en el compromiso de ida, que será especial porque se volverán a ver las caras tras la final de la Liga BetPlay que los bogotanos ganaron en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué pasará con Jorge Bava?

El entrenador uruguayo venía comprometido con los rojos desde que salió campeón en el primer semestre, pues fue un título inesperado por lo irregular de la campaña, incluso en los cuadrangulares, pero que gracias a jugadores como Hugo Rodallega y Andrés Mosquera, lo sacó adelante.

Por desgracia, es casi un hecho que Jorge Bava se despedirá de Santa Fe en las próximas horas, pues el 24 de septiembre sería el último día en el que dirigiría a la plantilla porque aceptaría la oferta de Cerro Porteño, que es superior en materia económica y que los bogotanos no habrían igualado.

Jorge Bava dirigiría a Santa
Jorge Bava dirigiría a Santa Fe contra Medellín por Copa Colombia, antes de firmar contrato con Cerro Porteño - crédito @diegonoticia/X

Según el periodista Diego Rueda, el uruguayo dirigiría el partido de Copa Colombia ante Medellín y le diría adiós a los jugadores y directivos, pese a los intentos del presidente Eduardo Méndez para convencerlo de quedarse más tiempo e incluso comprometerse en rueda de prensa para renovarlo.

Además de eso, el comunicador Guillermo Arango, en charla con su colega paraguayo Elvin Kobs, señaló que el jueves 25 se dará el viaje de Jorge Bava a Asunción, al día siguiente lo presentarán en Cerro Porteño y el 27 de septiembre debutará ante Sol de América, por el Torneo Clausura.

De esta manera, se acabaría de manera abrupta el periodo del uruguayo con los Cardenales, tal como se dio con Alfredo Arias en los cuadrangulares del Torneo Finalización 2022, que pese a terminar dicha ronda, en los últimos dos partidos dirigió condicionado porque aceptó una oferta de Peñarol.

Fin de ciclo en Medellín

Santa Fe ahora debería buscar un entrenador con urgencia para afrontar lo que queda de la temporada 2025, aunque primero buscará darle la despedida que merece en la Copa Colombia, que pese a que era su nuevo objetivo en la temporada 2025, ahora solo le quedará buscar la ventaja en la llave. El cuadro rojo viajó a Medellín con sus jugadores titulares, pues la idea es ganar en el estadio Atanasio Girardot y asegurar desde ya el cupo a las semifinales, en especial porque el rival tiene la misma idea y le apuesta todo para quedarse con el trofeo que ya ganó en 2019 y 2020.

Un dato curioso es que será el primer partido de Santa Fe y Medellín después de la final de la Liga BetPlay, además de que se jugará otra vez en el estadio Atanasio Girardot, donde los Cardenales salieron campeones al vencer por 2-1 al Poderoso, con anotaciones de Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Temas Relacionados

Jorge BavaSanta FeJorge Bava Santa FeJorge Bava Cerro PorteñoJorge Bava renunciaMedellín vs Santa FeColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

EN VIVO Once Caldas vs.

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

El delantero, que también incursiona en la música como cantante de K-Pop, aseguró que aun tiene contrato en el equipo asiático, pero espera regresar al país para hacer realidad su sueño

Goleador colombiano en Corea quiere

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El equipo dirigido por Hernán Darío “el Arriero” Herrera buscar conseguir su cupo en las semifinales del torneo suramericano en su partido como local

Once Caldas vs. Independiente del

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Julián Vásquez fue campeón en 2001 y 2002 con el América de Cali y fue gerente deportivo durante la estancia en la segunda división del fútbol colombiano entre 2012 y 2016 de los Diablos Rojos

Este es el ídolo del

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó

Antes de lo que será la edición número 24 del evento que reúne a las futuras promesas del fútbol, la FIFA recordó cuando la estrella del Liverpool jugó en el país cafetero

Así fue el gol de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó