Santa Fe y Jorge Bava ya tendrían un acuerdo sobre su futuro: esto pasará con el técnico uruguayo

Jorge Bava causó todo un escándalo en Santa Fe por su oferta de Cerro Porteño, que lo busca de manera urgente - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe pasa por un momento inesperado de inestabilidad por cuenta de la situación de Jorge Bava, técnico que contrataron en marzo de 2025 para afrontar la temporada, salió campeón y sorpresivamente cuenta con una oferta para salir del equipo en los próximos días.

En las últimas horas, los Cardenales y el timonel uruguayo habrían tomado una decisión, pues desde el martes 23 de septiembre empezaron las conversaciones para definir el futuro del entrenador, al que el presidente Eduardo Méndez esperaba renovar para afrontar la Copa Libertadores 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, todo este hecho se da en medio de la preparación para los cuartos de final en la Copa Colombia, en la que Santa Fe visitará al Medellín en el compromiso de ida, que será especial porque se volverán a ver las caras tras la final de la Liga BetPlay que los bogotanos ganaron en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué pasará con Jorge Bava?

El entrenador uruguayo venía comprometido con los rojos desde que salió campeón en el primer semestre, pues fue un título inesperado por lo irregular de la campaña, incluso en los cuadrangulares, pero que gracias a jugadores como Hugo Rodallega y Andrés Mosquera, lo sacó adelante.

Por desgracia, es casi un hecho que Jorge Bava se despedirá de Santa Fe en las próximas horas, pues el 24 de septiembre sería el último día en el que dirigiría a la plantilla porque aceptaría la oferta de Cerro Porteño, que es superior en materia económica y que los bogotanos no habrían igualado.

Jorge Bava dirigiría a Santa Fe contra Medellín por Copa Colombia, antes de firmar contrato con Cerro Porteño - crédito @diegonoticia/X

Según el periodista Diego Rueda, el uruguayo dirigiría el partido de Copa Colombia ante Medellín y le diría adiós a los jugadores y directivos, pese a los intentos del presidente Eduardo Méndez para convencerlo de quedarse más tiempo e incluso comprometerse en rueda de prensa para renovarlo.

Además de eso, el comunicador Guillermo Arango, en charla con su colega paraguayo Elvin Kobs, señaló que el jueves 25 se dará el viaje de Jorge Bava a Asunción, al día siguiente lo presentarán en Cerro Porteño y el 27 de septiembre debutará ante Sol de América, por el Torneo Clausura.

De esta manera, se acabaría de manera abrupta el periodo del uruguayo con los Cardenales, tal como se dio con Alfredo Arias en los cuadrangulares del Torneo Finalización 2022, que pese a terminar dicha ronda, en los últimos dos partidos dirigió condicionado porque aceptó una oferta de Peñarol.

Fin de ciclo en Medellín

Santa Fe ahora debería buscar un entrenador con urgencia para afrontar lo que queda de la temporada 2025, aunque primero buscará darle la despedida que merece en la Copa Colombia, que pese a que era su nuevo objetivo en la temporada 2025, ahora solo le quedará buscar la ventaja en la llave. El cuadro rojo viajó a Medellín con sus jugadores titulares, pues la idea es ganar en el estadio Atanasio Girardot y asegurar desde ya el cupo a las semifinales, en especial porque el rival tiene la misma idea y le apuesta todo para quedarse con el trofeo que ya ganó en 2019 y 2020.

Un dato curioso es que será el primer partido de Santa Fe y Medellín después de la final de la Liga BetPlay, además de que se jugará otra vez en el estadio Atanasio Girardot, donde los Cardenales salieron campeones al vencer por 2-1 al Poderoso, con anotaciones de Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.