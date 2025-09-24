Este fue el gol de Dembelé con Barcelona, que contó con la asistencia de Yerry Mina

Dembéle, flamante Balón de Oro, jugó 6 temporadas en el Barcelona FC - crédito Albert Gea / REUTERS

El reconocimiento de Ousmane Dembélé como mejor futbolista del mundo tras recibir el Balón de Oro 2025, el 22 de septiembre de 2025, motivó a la afición colombiana a rememorar los momentos en que varios jugadores nacionales compartieron vestuario con el delantero francés.

Entre estos episodios, se destaca un gol anotado por Dembélé durante su etapa en el Barcelona, en el que una acción fortuita de Yerry Mina terminó en una asistencia decisiva.

Este fue el gol en el cual Yerry Mina ayudó al Balón de Oro en una goleada ante Villarreal - crédito La Liga EA Sports / YouTube

Tras esa temporada, Dembélé se incorporó al Borussia Dortmund para la campaña 2016-2017, donde coincidió con Adrián Ramos.

La convivencia entre ambos futbolistas colombianos y el francés se limitó a una sola temporada, ya que en 2017 Dembélé fue transferido al Barcelona.

En el club catalán, el delantero volvió a encontrarse con un compatriota: Yerry Mina, que llegó al equipo tras su destacada actuación en el Mundial de Rusia 2018.

Uno de los momentos más recordados de la breve etapa de Mina en el Barcelona ocurrió el 5 de mayo de 2018, en un partido frente al Villarreal.

El defensor colombiano ingresó al campo en el minuto 80 en sustitución de Gerard Piqué. En una jugada de tiro de esquina, el balón rebotó accidentalmente en Mina y terminó en los pies de Dembélé, quien concretó la anotación.

Esta acción, considerada una ‘asistencia’ involuntaria, ha sido rememorada por los aficionados tras la consagración del francés con el Balón de Oro.

La estancia de Yerry Mina en el conjunto azulgrana fue breve y con escasa participación, lo que motivó su salida del club. Posteriormente, en la temporada siguiente, Jeisson Murillo se sumó al Barcelona, convirtiéndose en el cuarto colombiano en compartir equipo con Dembélé.

En aquella oportunidad, Barcelona ganó con goles de Philippe Coutinho al minuto 11, de Paulinho al 16, de Lionel Messi al 45 y doblete de Ousmane Dembélé al 87 y 90+3 de partido.

En ese partido, es importante recordar que Yerry Mina ingresó al minuto 80 de partido, en lugar del defensor español Gerard Piqué.

Estos han sido los colombianos que compartieron con Yerry Mina

Juan Fernando Quintero llegó en la temporada 2015-2016 al Stade Rennes, de la liga francesa, procedente del Porto (Portugal). Allí coincidió con Dembélé, que luego se iría al Borussia Dortmund y de allí pasó al Barcelona - crédito @juanferquinterop/Instagram

El reciente triunfo de Ousmane Dembélé como Balón de Oro 2025 ha puesto de relieve no solo su ascenso al máximo galardón individual del fútbol, sino también los lazos que el atacante francés ha forjado con el fútbol colombiano a lo largo de su carrera en Europa. La ceremonia, celebrada el 22 de septiembre de 2025, consagró a Dembélé por encima de figuras como el español Lamine Yamal.

La trayectoria de Dembélé en el fútbol de élite ha estado marcada por coincidencias con varios futbolistas colombianos en diferentes clubes y temporadas. Cuatro jugadores de Colombia compartieron vestuario y minutos en cancha con el ahora mejor jugador del mundo, en etapas clave de sus respectivas carreras.

En los primeros años de Dembélé como profesional, su camino se cruzó con el mediocampista Juan Fernando Quintero en el Stade Rennes, equipo de la Ligue 1 de Francia. Durante la temporada 2015-2016, Quintero llegó cedido desde el Oporto de Portugal, mientras que Dembélé daba sus primeros pasos en la máxima categoría. Ambos coincidieron en 10 partidos y sumaron 551 minutos entre la Ligue 1 y la Copa de Francia, participando juntos en un gol en ese periodo.

El siguiente colombiano en compartir equipo con Dembélé fue el delantero Adrián Ramos, referente del América de Cali. La coincidencia se produjo en el Borussia Dortmund durante la temporada 2016-2017, tras el traspaso del francés desde Francia a Alemania por 35 millones de euros. En ese ciclo, Dembélé y Ramos estuvieron juntos en el terreno de juego durante 9 partidos y acumularon 354 minutos.

La lista continúa con el defensor Yerry Mina, quien llegó al FC Barcelona procedente del Palmeiras de Brasil por 30 millones de euros. En el club catalán, Mina y Dembélé coincidieron en 5 partidos, sumando 228 minutos en cancha y participando en un gol de manera conjunta.

El último colombiano en compartir vestuario con el actual Balón de Oro fue el central Jeison Murillo. Ambos futbolistas coincidieron en 3 partidos y totalizaron 234 minutos juntos en el campo, logrando completar los 90 minutos en un solo encuentro.

La presencia de estos cuatro futbolistas colombianos en distintos momentos de la carrera de Ousmane Dembélé evidencia la conexión entre el fútbol de Colombia y el nuevo referente mundial, quien ha dejado huella en cada uno de los equipos por los que ha pasado en Europa.