Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó

Antes de lo que será la edición número 24 del evento que reúne a las futuras promesas del fútbol, la FIFA recordó cuando la estrella del Liverpool jugó en el país cafetero

Fue en un partido apasionante por los octavos de final de dicho certamen mundialista - crédito @fifaworldcup_es / X

La Copa del Mundo Sub-20 que se llevará a cabo en Chile, tendrá toda la atención de los amantes del fútbol para conocer quiénes serán las nuevas estrellas que dominen la escena del fútbol en el planeta.

Algunos futbolistas juveniles como Ian Subiabre por Argentina, Néiser Villarreal por Colombia serán fundamentales para sus selecciones en lograr llegar a lo más alto.

Además, que este tipo de torneos son importantes para que se den a conocer y den el salto a la fama.

Mohamed Salah era una de
Mohamed Salah era una de las grandes figuras del Mundial Sub-20 de Colombia para Egipto - crédito Amr Abdallah Dalsh / REUTERS

Por esta razón, el 21 de septiembre de 2025, la cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA, publicó un video en la previa del campeonato, que tendrá su arranque oficial el 27 de septiembre con los partidos entre Japón y Egipto, y Chile ante Nueva Zelanda, el momento cuando en el Mundial Sub-20 2011 que se llevó a cabo en Colombia, el egipcio Mohamed Salah fue protagonista.

EL partido que se jugó el 9 de agosto de 2011, tuvo el dominio de Argentina a lo largo del encuentro, y gracias a la actuación del delantero Erik Lamela, anotando doblete al minuto 41 y 63 desde el tiro penal.

Pero la reseña que hizo FIFA del partido que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue el gol de tiro penal de Mohamed Salah al minuto 69, frente a un Esteban Andrada que nada pudo hacer para evitar el descuento egipcio, y que llevó el partido a una emoción única en aquella edición que se disputó en nuestro país.

Así formaron en ese entonces:

Argentina

  • Portero: Esteban Andrada
  • Defensores: Nicolás Tagliafico, Leonel Galeano, Hugo Nervo, Leandro González Pires
  • Mediocampistas: Matías Laba, Rodrigo Battaglia, Carlos Luque
  • Delanteros: Erick Lamela, Adriano Martínez, Facundo Ferreyra
  • Director técnico: Walter Perazzo

Egipto

  • Portero: Ahmed El Shenawy
  • Defensores: Ali Fathi, Mohamed Abdelfattah, Ahmed Hegazy, Omar Gaber
  • Mediocampistas: Ahmed Tawfik, Mohamed Elneny, Mohamed Ibrahim, Ahmed Sobhi
  • Delanteros: Mohamed Salah, Mohamed Handi
  • Director técnico: Diya El Sayed

Cuando comienza la Copa del Mundo Sub-20

Uruguay es el vigente campeón
Uruguay es el vigente campeón del torneo - crédito Natacha Pisarenko / AP Photo

El Mundial Sub-20 de la FIFA comenzará el 27 de septiembre de 2025 y terminará el 20 de octubre del mismo año. A continuación, así se llevará la primera fecha:

Grupo A

  • Japón vs. Egipto - Estadio Nacional de Santiago - 27 de septiembre de 2025
  • Chile vs. Nueva Zelanda - Estadio Nacional de Santiago - 27 de septiembre de 2025

Grupo B

  • Corea del Sur vs. Ucrania - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso - 28 de septiembre de 2025
  • Paraguay vs. Panamá - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso - 28 de septiembre de 2025

Grupo C

  • Marruecos vs. España - Estadio Nacional de Santiago - 28 de septiembre de 2025
  • Brasil vs. México - Estadio Nacional de Santiago - 28 de septiembre de 2025

Grupo D

  • Italia vs. Australia - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso - 28 de septiembre de 2025
  • Cuba vs. Argentina - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso - 28 de septiembre de 2025

Grupo E

  • Francia vs. Sudáfrica - Estadio El Teniente de Rancagua - 29 de septiembre de 2025
  • Estados Unidos vs. Nueva Caledonia - Estadio El Teniente de Rancagua - 29 de septiembre de 2025

Grupo F

  • Noruega vs. Nigeria - Estadio Fiscal de Talca - 29 de septiembre de 2025
  • Colombia vs. Arabia Saudita - Estadio Fiscal de Talca - 29 de septiembre de 2025

Palmarés de países con más Mundiales Sub-20

  1. Argentina: 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)
  2. Brasil: 5 títulos (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)
  3. Portugal: 2 títulos (1989, 1991)
  4. Serbia: 2 títulos (1987, 2015)
  5. Uruguay: 1 título (2023)
  6. Ghana: 1 título (2009)
  7. España: 1 título (1999)
  8. Rusia: 1 título (1977)
  9. Alemania: 1 título (1981)
  10. Inglaterra: 1 título (2017)
  11. Francia: 1 título (2013)
  12. Ucrania: 1 título (2019)

