Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

Linda Caicedo es una de las referentes del Real Madrid- crédito EFE

La ausencia de Linda Caicedo en la gala del Balón de Oro en París ha generado sorpresa en el ámbito del fútbol internacional.

La futbolista colombiana del Real Madrid, nominada al Trofeo Kopa Femenino, no estará presente en el Teatro del Chatelet este lunes, a pesar de figurar entre las finalistas para el galardón que reconoce a la mejor jugadora Sub-21 del mundo.

La decisión responde a motivos institucionales por la relación entre el club blanco y los organizadores del evento. No obstante, el club ha autorizado a una jugadora del plantel femenino a que asista a título personal, pero no como representantes institucionales.

Linda Caicedo nominada al Balón de Oro como mejor jugadora sub-21 - crédito Ballon d'Or

En este contexto, Caroline Wier, compañera de Caicedo en el Real Madrid y también nominada al Balón de Oro femenino, ha decidido viajar a París y será la única jugadora del club presente en la gala, según Marca.

En contraste, ningún jugador del equipo masculino acudirá, ya que el Real Madrid disputa un partido ante el Levante el martes, lo que refuerza la prioridad deportiva sobre la presencia en la ceremonia.

Esta tendencia se observa también en otros equipos europeos: As reportó que varios futbolistas del PSG, como Achraf, Vitinha y Fabián, tampoco estarán presentes en la gala debido a compromisos deportivos, aunque algunos nominados que no están aptos para jugar sí acudirán al evento.

La nominación de Caicedo al Trofeo Kopa Femenino, que se entregará por primera vez en la historia de la gala, representa un hito para el fútbol femenino latinoamericano.

Con 20 años, la atacante integra una lista selecta junto a Michelle Agyemang (Brighton), Vicky López (FC Barcelona), Wieke Kate Kaptein (Chelsea) y Claudia Martínez (Club Olimpia).

El premio, votado por las jugadoras que han integrado el podio del Balón de Oro femenino en ediciones anteriores, subraya el impacto de Caicedo en el panorama internacional.

El inicio de la ceremonia del Balón de Oro está programada para las 2:00 p. m. (hora colombiana) pero la alfombra roja con la llegada de los mejores jugadores del mundo, en la categoría masculina y femenina, iniciará a las 12:00 p. m. (hora colombiana).

Allí el artista colombiano Blessd será el encargado del show que abre la ceremonia.

Esta es la lista de nominados al Balón de Oro Masculino

El Balón de Oro 2025 genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol en el mundo. Crédito: AFP

Jude Bellingham Ousmane Dembélé Gianluigi Donnarumma Désiré Doué Denzel Dumfries Serhou Guirassy Viktor Gyökeres Erling Haaland Achraf Hakimi Harry Kane Khvicha Kvaratskhelia Robert Lewandowski Alexis Mac Allister Lautaro Martínez Kylian Mbappé Scott McTominay Nuno Mendes Joao Neves Michael Olis Cole Palmer Pedri Raphinha Declan Rice Fabian Ruiz Mohamed Salah Virgil van Dijk Vinicius Jr. Vitinha Florian Wirtz Lamine Yamal

Esta es la lista de nominadas al Balón de Oro Femenino

Sandy Baltimore Barbara Banda Aitana Bonmatí Lucy Bronze Klara Bühl Mariona Caldentey Sofía Cantore Steph Catley Temwa Chawinga Melchie Dumornay Emily Fox Cristiana Girelli Esther González Caroline Graham Hansen Hannah Hampton Pernille Harder Patri Guijarro Amanda Gutierres Lindsey Hearps Chloe Kelly Frida Maanum Marta Clara Mateo Ewa Pajor Claudia Pina Alexia Putellas Alessia Russo Johanna Rytting Kaneryd Caroline Weir Leah Williamson

Linda Caicedo y su asistencia “maradoniana” en la UEFA Womens Champions League

Así fue la mágica asistencia de Linda Caicedo con el Real Madrid- crédito @Misa_CF/X

La clasificación del Real Madrid a la siguiente fase de la Liga de Campeones femenina tuvo como elemento clave el desempeño sobresaliente de Linda Caicedo, quien intervino de manera directa en los tres goles del partido de vuelta ante el Eintracht Frankfurt. Con esta victoria por 3-0, el club español selló la serie con un marcador global de 5-1, avanzando así en la competición europea.

De acuerdo con los reportes del encuentro correspondiente a la tercera ronda de clasificación, Caicedo abrió el camino para su equipo con una asistencia considerada “mágica” a Naomie Feller en el primer tanto. Posteriormente, la delantera colombiana fue protagonista de una jugada que rápidamente se difundió en redes sociales: recorrió cerca de 70 metros desde su propio campo manteniendo el control del balón hasta suministrar el pase que permitió el gol a Signe Bruun. Esta acción generó múltiples reacciones entre aficionados y analistas debido a la destreza y visión exhibidas por la futbolista.

Durante el segundo tiempo, a los 60 minutos, Linda Caicedo convirtió el tercer gol para el conjunto madridista con un disparo dirigido al ángulo, reforzando su papel decisivo en la eliminatoria y siendo reconocida como figura central del encuentro.