Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

El debut del Trofeo Kopa Femenino marca un hito para el fútbol femenino latinoamericano, mientras la joven figura colombiana queda fuera de la ceremonia en París por motivos institucionales

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Linda Caicedo es una de
Linda Caicedo es una de las referentes del Real Madrid- crédito EFE

La ausencia de Linda Caicedo en la gala del Balón de Oro en París ha generado sorpresa en el ámbito del fútbol internacional.

La futbolista colombiana del Real Madrid, nominada al Trofeo Kopa Femenino, no estará presente en el Teatro del Chatelet este lunes, a pesar de figurar entre las finalistas para el galardón que reconoce a la mejor jugadora Sub-21 del mundo.

La decisión responde a motivos institucionales por la relación entre el club blanco y los organizadores del evento. No obstante, el club ha autorizado a una jugadora del plantel femenino a que asista a título personal, pero no como representantes institucionales.

Linda Caicedo nominada al Balón
Linda Caicedo nominada al Balón de Oro como mejor jugadora sub-21 - crédito Ballon d'Or

En este contexto, Caroline Wier, compañera de Caicedo en el Real Madrid y también nominada al Balón de Oro femenino, ha decidido viajar a París y será la única jugadora del club presente en la gala, según Marca.

En contraste, ningún jugador del equipo masculino acudirá, ya que el Real Madrid disputa un partido ante el Levante el martes, lo que refuerza la prioridad deportiva sobre la presencia en la ceremonia.

Esta tendencia se observa también en otros equipos europeos: As reportó que varios futbolistas del PSG, como Achraf, Vitinha y Fabián, tampoco estarán presentes en la gala debido a compromisos deportivos, aunque algunos nominados que no están aptos para jugar sí acudirán al evento.

La nominación de Caicedo al Trofeo Kopa Femenino, que se entregará por primera vez en la historia de la gala, representa un hito para el fútbol femenino latinoamericano.

Con 20 años, la atacante integra una lista selecta junto a Michelle Agyemang (Brighton), Vicky López (FC Barcelona), Wieke Kate Kaptein (Chelsea) y Claudia Martínez (Club Olimpia).

El premio, votado por las jugadoras que han integrado el podio del Balón de Oro femenino en ediciones anteriores, subraya el impacto de Caicedo en el panorama internacional.

El inicio de la ceremonia del Balón de Oro está programada para las 2:00 p. m. (hora colombiana) pero la alfombra roja con la llegada de los mejores jugadores del mundo, en la categoría masculina y femenina, iniciará a las 12:00 p. m. (hora colombiana).

Allí el artista colombiano Blessd será el encargado del show que abre la ceremonia.

Esta es la lista de nominados al Balón de Oro Masculino

El Balón de Oro 2025
El Balón de Oro 2025 genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol en el mundo. Crédito: AFP
  1. Jude Bellingham
  2. Ousmane Dembélé
  3. Gianluigi Donnarumma
  4. Désiré Doué
  5. Denzel Dumfries
  6. Serhou Guirassy
  7. Viktor Gyökeres
  8. Erling Haaland
  9. Achraf Hakimi
  10. Harry Kane
  11. Khvicha Kvaratskhelia
  12. Robert Lewandowski
  13. Alexis Mac Allister
  14. Lautaro Martínez
  15. Kylian Mbappé
  16. Scott McTominay
  17. Nuno Mendes
  18. Joao Neves
  19. Michael Olis
  20. Cole Palmer
  21. Pedri
  22. Raphinha
  23. Declan Rice
  24. Fabian Ruiz
  25. Mohamed Salah
  26. Virgil van Dijk
  27. Vinicius Jr.
  28. Vitinha
  29. Florian Wirtz
  30. Lamine Yamal

Esta es la lista de nominadas al Balón de Oro Femenino

  1. Sandy Baltimore
  2. Barbara Banda
  3. Aitana Bonmatí
  4. Lucy Bronze
  5. Klara Bühl
  6. Mariona Caldentey
  7. Sofía Cantore
  8. Steph Catley
  9. Temwa Chawinga
  10. Melchie Dumornay
  11. Emily Fox
  12. Cristiana Girelli
  13. Esther González
  14. Caroline Graham Hansen
  15. Hannah Hampton
  16. Pernille Harder
  17. Patri Guijarro
  18. Amanda Gutierres
  19. Lindsey Hearps
  20. Chloe Kelly
  21. Frida Maanum
  22. Marta
  23. Clara Mateo
  24. Ewa Pajor
  25. Claudia Pina
  26. Alexia Putellas
  27. Alessia Russo
  28. Johanna Rytting Kaneryd
  29. Caroline Weir
  30. Leah Williamson

Linda Caicedo y su asistencia “maradoniana” en la UEFA Womens Champions League

Así fue la mágica asistencia de Linda Caicedo con el Real Madrid- crédito @Misa_CF/X

La clasificación del Real Madrid a la siguiente fase de la Liga de Campeones femenina tuvo como elemento clave el desempeño sobresaliente de Linda Caicedo, quien intervino de manera directa en los tres goles del partido de vuelta ante el Eintracht Frankfurt. Con esta victoria por 3-0, el club español selló la serie con un marcador global de 5-1, avanzando así en la competición europea.

De acuerdo con los reportes del encuentro correspondiente a la tercera ronda de clasificación, Caicedo abrió el camino para su equipo con una asistencia considerada “mágica” a Naomie Feller en el primer tanto. Posteriormente, la delantera colombiana fue protagonista de una jugada que rápidamente se difundió en redes sociales: recorrió cerca de 70 metros desde su propio campo manteniendo el control del balón hasta suministrar el pase que permitió el gol a Signe Bruun. Esta acción generó múltiples reacciones entre aficionados y analistas debido a la destreza y visión exhibidas por la futbolista.

Durante el segundo tiempo, a los 60 minutos, Linda Caicedo convirtió el tercer gol para el conjunto madridista con un disparo dirigido al ángulo, reforzando su papel decisivo en la eliminatoria y siendo reconocida como figura central del encuentro.

Linda CaicedoReal MadridBalón de OroTrofeo Kopa FemeninoFrance FootballCeremonia Balón de OroColombia-Deportes

Esta fue la polémica frase

Este es la millonada que

Así va la tabla de

Linda Caicedo, nominada al Balón

Jugaron meses sin que les
