Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

La consagración del Deportivo Cali como tricampeón de la Liga Femenina estuvo marcada tanto por el dominio deportivo como por la polémica en la final frente al Independiente Santa Fe.

La definición por penales, que terminó 5-4, tuvo a Luisa Agudelo como protagonista decisiva y objeto de debate a raíz de su conducta en el arco previo a los lanzamientos.

Agudelo, con apenas 18 años, fue pieza clave al detener el primer disparo de las Leonas, deteniendo el penal ejecutado por Mariana Zamorano y otorgando la ventaja definitiva a su equipo.

Antes de ese cobro, las cámaras de Win Sports captaron el momento en que la portera se dirigió directamente a la pateadora y lo hizo ante la observación de la jueza central: “¡Tírala donde quieras que yo tapo! ¡Yo te la tapo!” La estrategia psicológica pareció surtir efecto, pues Zamorano remató al centro y encontró la respuesta de Agudelo.

Agudelo continuó desestabilizando a las ejecutoras de Santa Fe; durante la tanda, la portera del Cali dirigió nuevamente palabras a sus rivales; a Daniela Garavito le repitió: “¡Aquí estoy yo!, ¡Aquí estoy yo!”, reafirmando su papel en la presión psicológica sobre las contrincantes.

Sin embargo, los siguientes cuatro cobros terminaron en gol. Finalmente, las jugadoras del Cali no fallaron ninguno de los cinco disparos y el equipo celebró su tercer título en la Liga Femenina Betplay.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, convirtiendo el nombre de la arquera en tendencia y generando una ola de críticas, especialmente de los seguidores rivales, quienes cuestionaron la legalidad de la acción.

La controversia incluyó al arbitraje. Tras la finalización del partido, se recordó que la International Football Association Board (IFAB), desde 2023, prohíbe que el guardameta distraiga “de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”, lo que implica no pronunciar palabras contra el rival antes del cobro. La normativa indica que esto debe ser sancionado con tarjeta amarilla, sanción que no se aplicó en el caso de Agudelo, quien finalizó la serie sin recibir advertencia.

Las palabras de Luisa Agudelo tras su segundo título como profesional

Al finalizar la gran final, la portera, quien porta el dorsal número ‘1’ y también integra la Selección Colombia femenina, compartió su satisfacción tras conseguir el título: “La verdad que muy contenta por lograr esto en casa, con esta hinchada que es maravillosa y con estas compañeras que son increíbles. Luchamos mucho por esto y estoy muy contenta”, declaró Agudelo en diálogo con Win.

La seguridad de Agudelo también fue visible durante los lanzamientos desde el punto penal. Según sus palabras, tenía el propósito de impedir dos anotaciones, aunque finalmente consiguió atajar uno de los cobros de las Leonas, contribuyendo significativamente a la victoria de su equipo. Expresó: “Estaba decidida de que iba a taparme uno, estuve muy cerca de taparme el otro. Feliz de aportar, feliz de que mis compañeras también hicieron los goles; feliz”.

El acompañamiento de los aficionados fue reconocido por la arquera tras la vibrante definición: “Una locura, la verdad que es una hinchada que nunca falla, que siempre ha estado con nosotras, felices de que estén aquí apoyándonos y que se disfruten este título con nosotras. Estaba muy confiada en que lo íbamos a lograr y tenía mucha fe que este equipo era para ser campeón y así fue”.