Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

El cuadro azucarero, además, clasificó a la Copa Libertadores Femenina, que se jugará en Buenos Aires, Argentina, en octubre y torneo del que Atlético Huila ya fue ganador en 2018

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El Deportivo Cali logró consolidar su condición de bicampeón en la Liga Betplay Femenina 2026, con su tercer título tras vencer en una final definida desde el punto penal ante Independiente Santa Fe.

El duelo por el campeonato culminó 5-4 a favor de las Azucareras en la tanda de penaltis, luego de que las verdes igualaran la serie global con un triunfo 1-0 en los noventa minutos, tras haber perdido por el mismo marcador en el partido de ida en Bogotá.

El equipo dirigido por Jhon Albert Ortiz sumó así su tercera corona, después de los campeonatos obtenidos en 2021 y 2024, ambos también frente a las Leonas.

De acuerdo con la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol, tanto Deportivo Cali como Independiente Santa Fe recibirán incentivos económicos por el desempeño en el certamen.

El premio para el campeón se mantiene respecto al del año anterior, con 230.000.000 de pesos colombianos para Deportivo Cali, mientras que el subcampeón, Independiente Santa Fe, recibirá una bonificación de 150.000.000 de pesos colombianos.

Por su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2025, ambos equipos colombianos tendrán garantías adicionales.

Según lo anunciado por la Conmebol, tanto Deportivo Cali como Independiente Santa Fe, al asegurar su cupo como campeón y subcampeón nacional, respectivamente, serán acreedores a 50.000 dólares cada uno (aproximadamente 195 millones de pesos colombianos) solo por participar en el torneo internacional que se disputará en Argentina.

Además, la organización continental estableció premios ascendentes en función del rendimiento en la competencia: cualquier equipo que logre instalarse entre los tres primeros lugares recibirá recompensas que oscilan entre 250.000 y 2.000.000 de dólares.

Así fue la final entre Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

La historia en la Liga BetPlay Femenina sumó un capítulo destacado cuando el Deportivo Cali se convirtió en el primer bicampeón del torneo nacional, obteniendo así su tercera estrella en el fútbol femenino colombiano.

El desenlace llegó tras una final intensamente disputada ante el Independiente Santa Fe, definida por 5-4 en la serie de penaltis después del 1-0 a favor de las Azucareras en el partido de vuelta disputado en el estadio Palmaseca.

La definición se dio después de que Santa Fe se impusiera 1-0 en el partido de ida en Bogotá, lo que igualó la serie global y forzó la resolución desde los once pasos. La igualdad se rompió en el minuto 41: Ingrid Guerra recibió un pase en tres cuartos de cancha, filtró la pelota para Leidy Lorena Cobos, quien dentro del área logró girar, deshacerse de su marca y conectar un disparo bajo que venció a la guardameta Yessica Velásquez, poniendo el 1-0 que llevó la serie a un desenlace de máxima tensión.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos incrementaron la presión y las oportunidades escasearon en parte por el temor a dejar espacios en defensa. Al minuto 63, la árbitra decretó penal a favor de las locales, pero el VAR anuló la decisión por un fuera de lugar previo a la supuesta mano en el área rival. La más clara para Santa Fe llegó cuando Paola Andrea García disparó de media distancia, obligando a Luisa Agudelo —portera del Cali— a enviar el balón al tiro de esquina.

Las circunstancias se complicaron para el conjunto bogotano en la fase final del compromiso: primero con la expulsión de Katherine Valbuena al minuto 81, seguida por la tarjeta roja a Mariana Silva en el tiempo añadido (90+2), ambas por doble amonestación. Esta inferioridad numérica condicionó la recta final, pero Santa Fe logró sostener el empate para decidir en la serie de penaltis.

En la definición, el Deportivo Cali acertó con los cobros de Paola García, Ingrid Guerra, Lina Arboleda, Kelly Ibargüen y Loren Yanid Sánchez. La portera Luisa Agudelo atajó el disparo de Mariana Zamorano, acción que resultó determinante para consagrar a las Azucareras. Por Santa Fe, convirtieron sus disparos Daniela Garavito, Cristina Motta, Karen Hernández y Lizeth Aroca.

