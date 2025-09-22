Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Atlético Nacional se llevó la victoria de Santa Marta con un gol al último minuto - crédito Colprensa

El encuentro entre Millonarios y Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue uno de los duelos más disputados de la fecha, con los embajadores imponiéndose por un apretado 3-2 y asegurando puntos vitales para sus aspiraciones en la Liga Betplay II-2025.

En otro compromiso relevante, Atlético Nacional se desplazó hasta Santa Marta y, pese al ambiente adverso, sumó una victoria 1-2 sobre Unión Magdalena, confirmando su buen momento en la competencia.

Por su parte, Junior de Barranquilla visitó al Independiente Medellín y logró un empate a dos tantos en el estadio Atanasio Girardot, un resultado que dejó sabor a poco para los barranquilleros.

El equipo dirigido por Alfredo Arias había logrado adelantarse 0-2, pero vio cómo se le escapaba el triunfo en la segunda mitad. La oportunidad más clara para ganar estuvo en los pies de Guillermo Paiva, quien falló un penal que pudo significar la diferencia definitiva en el marcador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la noche dominical, Boyacá Chicó recibió en Tunja al Deportivo Pereira en un partido que mantuvo la incógnita hasta el último momento.

El conjunto matecaña se había adelantado gracias al tanto de Samy Merheg a los 26 minutos. No fue sino hasta el tiempo de reposición, tras una prolongada revisión del VAR que ratificó un penal a favor de los locales, cuando Johan Bocanegra igualó el juego.

Finalmente, el marcador definitivo fue 1-1, tras el cobro exitoso de Bocanegra al minuto 90+12.

Equidad Seguros enfrentó a Deportivo Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 12, en el estadio Metropolitano de Techo - crédiotoo.Colprensa - Cristian Bayona).

En la jornada sabatina, el Deportivo Cali protagonizó una contundente victoria como visitante al superar por 0-4 a La Equidad en Bogotá.

El equipo vallecaucano capitalizó la superioridad numérica tras las expulsiones de Yair Abonía al minuto 10 y de José Masllorens antes de la media hora, aunque la apertura del marcador se hizo esperar.

Andrés Correa rompió la igualdad con un potente disparo de zurda desde fuera del área enfrentando a su exequipo. Recién iniciado el segundo tiempo, Andrés Colorado amplió la ventaja con otro remate de larga distancia.

El cierre tuvo como protagonista a Fernando Mimbacas, quien firmó un doblete: primero convirtió de penal y luego, en tiempo de descuento, decretó el 0-4 final con un zurdazo.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay II-2025 tras la fecha 12

Bucaramanga es el sorpresivo líder de la Liga Betplay - crédito Colprensa

Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +11 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Junior FC: 22 puntos / +8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Independiente Medellín: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +5 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 20 puntos / +9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +5 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 18 puntos / 0 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Alianza FC: 16 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Millonarios: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados Once Caldas: 13 puntos / -3 diferencia de gol / 12 partidos jugados Envigado FC: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Águilas Doradas: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados Unión Magdalena: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. La Equidad FC: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pasto: 10 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados América de Cali: 10 puntos / -3 diferencia de gol / 11 partidos jugados