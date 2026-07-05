De Karol G a Grupo Argos: las propuestas de 24 líderes empresariales a De la Espriella para reactivar la economía de Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella recibió propuestas de líderes empresariales para dinamizar el crecimiento económico. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una recopilación publicada por El Colombiano reunió las propuestas de 24 líderes empresariales y emprendedores dirigidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Los planteamientos, provenientes de sectores como tecnología, infraestructura, construcción, salud, agroindustria y servicios financieros, buscan fortalecer la competitividad, atraer inversión y promover el crecimiento económico del país.

Entre las principales recomendaciones figuran la reducción de la carga tributaria, la simplificación de trámites, un mayor acceso a financiación para startups y empresas en crecimiento, el impulso a la innovación, el fortalecimiento de la infraestructura, mayores garantías de seguridad jurídica para incentivar la inversión y la inteligencia artificial y la transformación digital como herramientas para aumentar la productividad.

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Aunque las propuestas provienen de distintos sectores productivos, los empresarios coinciden en que el Estado debe generar condiciones que faciliten el desarrollo empresarial, fortalezcan la confianza de los inversionistas y promuevan la creación de empleo.

Acceso a financiación, menos cargas tributarias e innovación: los principales consensos

De acuerdo con la recopilación publicada por el medio, uno de los principales consensos entre los líderes empresariales es la necesidad de ampliar las fuentes de financiación para startups y compañías en crecimiento, fortalecer el capital de riesgo e incentivar la inversión privada.

Las propuestas también coinciden con una iniciativa elaborada por la Universidad EAFIT, On.Going y el Centro de Incidencia en Valor Público, que plantea convertir el emprendimiento en una política de crecimiento económico mediante mejores condiciones para innovar, emprender y acceder a financiación.

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Los líderes coincidieron en que reducir la burocracia y ampliar el acceso a financiación será clave para fortalecer el emprendimiento. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las propuestas de los 24 líderes empresariales

Entre las propuestas se encuentra la de Tomás Ríos, director de On.Going, quien sostuvo que “el próximo gobierno debe dejar de entender el emprendimiento como una política exclusiva para emprendedores y convertirlo en una estrategia de crecimiento económico”, mediante el fortalecimiento del entorno institucional, el desarrollo de capacidades de innovación y un acceso más inteligente al capital.

Por su parte, Juan Simón Salazar, CEO de Hacku, propuso reducir la tramitología administrativa, disminuir la carga tributaria para los emprendedores con tarifas especiales en ICA, IVA y el gravamen del 4x1.000, además de facilitar el acceso a deuda estructurada con tasas competitivas y procesos ágiles de aprobación.

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La jefe de Comunidades de On.Going, Lina Uribe, afirmó que “el emprendimiento femenino no tiene un problema de capacidad, sino un problema sistémico”, al señalar que las mujeres continúan enfrentando mayores barreras para acceder a financiación, redes y espacios de decisión, por lo que pidió políticas públicas que eliminen esos obstáculos.

Desde Wip, su cofundadora y CEO, Jessica Tabares, consideró que las startups tecnológicas necesitan un régimen especial que reduzca las cargas tributarias y administrativas durante sus primeros años de operación, al considerar que no deberían enfrentar las mismas obligaciones que empresas consolidadas.

En el sector salud, Wilder Zapata, CEO de Action Black, propuso que la salud sea entendida como una inversión y no como un gasto, impulsando tecnologías como la inteligencia artificial y la telesalud para convertir al país en un referente regional en healthtech y bienestar.

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El CEO de Grupo Cibest, Juan Carlos Mora, hizo un llamado a construir una agenda de largo plazo que fortalezca la seguridad jurídica, facilite el acceso a vivienda, crédito formal, ahorro y medios de pago digitales, además de ampliar la bancarización y atraer inversión.

Por su parte, Felipe Restrepo, vicepresidente de Habi, planteó crear una ventanilla única digital que integre notariado, registro y catastro para agilizar las transacciones inmobiliarias y facilitar que el patrimonio de vivienda pueda utilizarse como garantía para acceder a crédito productivo.

Karol G pidió un gobierno para todos los colombianos

Entre las propuestas recopiladas también figura la de Karol G, quien hizo un llamado para que el presidente electo gobierne pensando en todos los colombianos.

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La artista expresó: “Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”.

Asimismo, pidió que las decisiones del nuevo Gobierno tengan en cuenta a los niños, las familias, los campesinos, los emprendedores, los jóvenes y quienes han perdido la esperanza de encontrar oportunidades en el país.

La cantante y empresaria pidió un gobierno que represente a todos los colombianos y priorice las oportunidades para las nuevas generaciones. - crédito Karol G / X

La CEO de Samay, María Artunduaga, propuso crear un programa similar al SBIR de Estados Unidos para financiar la innovación y evitar que más emprendedores colombianos deban buscar oportunidades en el exterior.

El fundador de Glasst, Juan Camilo Botero, afirmó que el papel del Estado debe ser eliminar las barreras que limitan el crecimiento internacional de las empresas, facilitando el acceso a capital extranjero y reduciendo la fricción regulatoria y cambiaria.

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Mientras tanto, Esteban Velasco, CEO de Sempli, sostuvo que Colombia necesita acelerar la adopción de la inteligencia artificial y el blockchain en las pequeñas y medianas empresas, acompañados de mecanismos de financiación inteligentes y una regulación que evolucione al ritmo del mercado.

Infraestructura, MiPymes y competitividad

El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, manifestó que la organización está lista para aportar “experiencia, optimismo, disciplina y capacidad de inversión” en iniciativas que fortalezcan la infraestructura y amplíen el acceso a vivienda.

Desde Cantex, su gerente Angie Baldión pidió un Gobierno que considere a las pequeñas y medianas empresas como aliadas estratégicas del desarrollo nacional, con acceso a créditos competitivos, formación para el talento humano y medidas contra el contrabando y la competencia desleal.

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El cofundador de Coco, Robert Parada, aseguró que el Estado debería convertirse en el primer cliente de las tecnologías desarrolladas en Colombia para el sector salud, fortaleciendo simultáneamente el sistema sanitario y el ecosistema empresarial.

Para Jorge Luis Restrepo, CEO de ImportBlind, el desafío del próximo Gobierno no consiste en crear nuevos programas, sino en articular universidades, incubadoras, gremios y empresarios para consolidar un ecosistema que impulse empresas con capacidad de crecer, exportar y generar empleo.

La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, pidió que las MiPymes sean ubicadas en el centro de las decisiones económicas mediante menos cargas administrativas, mayor acceso a crédito, lucha contra el contrabando y la informalidad, así como un mayor impulso a la transformación digital.

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El CEO de Palomma, Cipriano Echavarría, aseguró que la principal limitante para crear grandes empresas en Colombia sigue siendo el acceso al capital de riesgo, por lo que propuso desarrollar mecanismos de financiación para compañías con alto potencial de crecimiento.

La inteligencia artificial, la digitalización y la innovación fueron señaladas como herramientas fundamentales para impulsar la productividad y el desarrollo económico. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Talento, tecnología e inversión como ejes del crecimiento

El CEO de Intelsa, David Echeverri, planteó incentivar la reinversión de utilidades en innovación, permitir que una parte de los fondos de pensiones invierta en empresas de alto crecimiento, promover adquisiciones empresariales y simplificar los programas de stock options.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, María Jaramillo, propuso construir una agenda conjunta con el nuevo Gobierno para culminar proyectos estratégicos de infraestructura como Pacífico 1, Metroplús, la ampliación del Aeropuerto José María Córdova y el sistema ferroviario multipropósito.

La fundadora de Gente OK, Diana Herrera, manifestó que Colombia necesita recuperar la confianza mediante reglas claras, estabilidad jurídica, menos burocracia, mayor impulso al primer empleo, formación del talento humano y más oportunidades para las mujeres emprendedoras.

El CEO de AUCO, Santiago Montoya, propuso exonerar del ICA a las empresas durante sus primeros cinco años, otorgar renta exenta durante los tres primeros años de operación y establecer beneficios tributarios que incentiven la inversión empresarial.

El cofundador de Ubidots, Agustín Peláez, destacó el potencial del sector tecnológico colombiano y planteó fortalecer iNNpulsa con capital semilla, garantizar estabilidad cambiaria y ofrecer un marco jurídico claro para exportar servicios sin IVA.

La CEO de D’Luchi, Luisa Chimá, pidió que el nuevo Gobierno no pierda de vista a las familias más vulnerables, pero que también apoye a quienes producen, invierten y generan empleo, al considerar que “gobernar para todos significa apoyar a quienes necesitan ayuda y a quienes generan oportunidades”.

Finalmente, la fundadora de Color Cacao, Ana Villegas, propuso modernizar la regulación mediante sandboxes regulatorios, reducir la sobrerregulación e impulsar la economía circular. Además, planteó un Plan Nacional de Expansión y Renovación del cacao con incentivos para ampliar cultivos, incorporar genética de alto rendimiento y fortalecer la tecnología en poscosecha.