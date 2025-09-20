Deportes

Técnico de la selección Colombia sub-20 se confía antes del mundial de Chile: "Levantar la primera Copa Mundial para el país"

César Torres aspira a quedarse con el trofeo en el certamen juvenil y luego de terminar la fase de preparación, aunque afrontando dos casos de indisciplina en la plantilla

César Torres, técnico de la
César Torres, técnico de la selección Colombia sub-20, sueña con salir campeón del mundo en Chile - crédito Concejo de Cali

El técnico de la selección Colombia sub-20, César Torres, ha fijado un objetivo claro para el equipo: conquistar el Mundial Sub-20 de Chile, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, pese a que el combinado nacional ni siquiera parte como favorito.

A pocos días del debut ante Arabia Saudita en la ciudad de Talca, el entrenador subrayó que la preparación se orienta hacia el título, aunque insiste en la importancia de avanzar partido a partido y mantener el enfoque en el objetivo inmediato, que es ganar cada uno de los siete encuentros hacia la final.

“Conseguir la mayoría de victorias posibles”

Torres, en declaraciones a la prensa, afirmó que el propósito es “competir para ganar”, pero enfatizó que el enfoque inicial está en el primer encuentro del grupo F. “Antes de llegar a ese partido siete está el partido uno, y ese es el que nos interesa. Hay que ganarlo y después preparar el segundo y así sucesivamente, e ir escalando cada uno de esos siete partidos que soñamos con jugar y conseguir la mayoría de victorias posibles, para así levantar la primera Copa Mundial para el país”, expresó.

La preparación del equipo incluyó un ciclo iniciado el 30 de agosto, en el que la selección sirvió como sparring del combinado mayor, una experiencia que Torres considera valiosa para el aprendizaje y la cohesión del grupo, pues algunos de los juveniles seguramente subirán al cuadro de Néstor Lorenzo en el futuro cercano.

El técnico César Torres espera
El técnico César Torres espera que Colombia haga una excelente presentación en el Mundial Sub-20 de Chile - crédito AFP

El cuerpo técnico aprovechó los partidos de preparación, como el amistoso frente a Paraguay, para observar y definir la nómina definitiva: “Se le dio la oportunidad a jugadores que tenemos en observación para definir su situación, siempre con el objetivo de ganar, pero priorizando el objetivo de seleccionar bien los jugadores que vamos a tener”.

En este proceso, la regularidad de los futbolistas tras el Sudamericano ha sido un factor relevante. Torres señaló que la mayoría de los jugadores han sumado minutos en sus clubes, lo que complica la elección de la titularidad y exige un manejo cuidadoso de la plantilla. El último amistoso previo al Mundial está programado para el 23 de septiembre ante México en Ypané, lo que permitirá afinar detalles antes de la cita mundialista.

La selección Colombia sub-20 ha
La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

Casos de indisciplina

No todo ha sido sencillo en la concentración. Dos jugadores, Keimer Sandoval y Jhon Montaño, fueron apartados del equipo por no adaptarse a las normas disciplinarias. Gol Caracol informó que, pese a los esfuerzos del cuerpo técnico, ambos futbolistas no lograron ajustarse a las exigencias del grupo.

“Agotamos todos los recursos con ellos, porque no se adaptaron a las normas disciplinarias”, explicó Torres en conferencia de prensa, además de que la decisión se tomó tras agotar todas las instancias posibles y que, más allá de lo deportivo, el cuerpo técnico prioriza la formación integral de los jóvenes: “Montaño y Keimer son chicos que antes que futbolistas son seres humanos. Uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos. Tienen aspectos disciplinarios por mejorar”.

Keimer Sandoval fue uno de
Keimer Sandoval fue uno de los jugadores separados en la selección Colombia sub-20 por indisciplina - crédito @keimersandoval/Instagram

En cuanto al estado físico de Néiser Villarreal, el jugador se encuentra en la fase final de su recuperación y podría estar disponible para el debut, mientras que el entrenador explicó que el staff médico de la selección y el de Millonarios han trabajado de manera coordinada para acelerar su regreso.

Neiser viene bien, vino a hacer su última parte de la recuperación con la Selección. El staff médico siempre estuvo muy pendiente de él, con el médico de Millonarios se trabajó conjuntamente. Creeríamos que los tiempos y su respuesta son adecuadas, incluso un poco más rápido de lo que se pensaba. Seguramente va a estar disponible para el primer partido, no sé si de titular”, indicó.

