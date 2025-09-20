Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo de Millonarios, es uno de los más criticados en el equipo por la mala campaña en 2025 - crédito @rgatoperez/Instagram

Millonarios hace lo posible para salir de la crisis deportiva que lo agobia en el segundo semestre de 2025, que ya le costó la eliminación en la Copa Colombia y en agosto el despido de David González, que pese a ser reemplazado por Hernán Torres, la mejoría va a paso lento.

Todo se debe a cómo se armó la plantilla, tema por el que es muy criticado el director deportivo, Ricardo Pérez, que asumió el cargo en junio de 2024 tras la muerte de Ricardo “Pitirri” Salazar", pero que en la temporada actual es blanco de muchos comentarios por los refuerzos.

Pese a ser su labor, el dirigente habría culpado a otra persona por la elección de los jugadores que fueron fichados para la Liga BetPlay y Copa Colombia, ya que ninguna de las seis caras nuevas ha destacado como se esperaba y los aficionados exigen resultados de inmediato.

El Gato Pérez se habría “lavado las manos”

Desde que el recordado exdelantero azul asumió un cargo que tenía buenos comentarios por la gestión de Ricardo Salazar, empezaron las dudas por cómo se manejaría y después críticas por los refuerzos en el primer y segundo semestre, que hasta ahora no marcan diferencia.

Según el periodista Sebastián Heredia, en el programa Deportes FM, Ricardo Pérez se desligó del tema de los fichajes cuestionados en Millonarios durante el segundo semestre: “Me dicen que hubo reunión y que el director deportivo dijo que con él no era el tema de contrataciones”.

El gerente deportivo de Millonarios, Ricardo "Gato" Pérez, es uno de los hombres más polémicos en Millonarios - crédito Colprensa / @rgatoperez/Instagram

El comunicador Guillermo Arango añadió que el “Gato”, pese a ser encargado de la búsqueda de jugadores para la plantilla en los mercados de fichajes, durante una reunión con los directivos mencionó que “fue David González, yo no tengo nada que ver”, en palabras del periodista.

Arango también dijo que, por ahora, Ricardo Pérez seguirá en Millonarios hasta diciembre de 2025: “Si llega a haber una toma de decisiones, parece que va a hacer al final de la temporada (...) obviamente hay una molestia por parte del máximo accionista, debido a las contrataciones y por todo lo que ha venido sucediendo”.

Millonarios suma seis derrotas en 11 partidos de la Liga BetPlay, siendo una de sus peores presentaciones en los últimos años - crédito Colprensa

Cabe recordar que Pérez, durante una rueda de prensa el 21 de agosto, explicó cómo fue la elección de refuerzos: “Se hace la selección de jugadores, se verifican, se comparte con el cuerpo técnico. Los jugadores que en ese momento estén accesibles para la institución, se traen con el aval del cuerpo técnico y después de que se revisen, se traen. Todos esperamos que los jugadores lo hagan bien. Algunos se demoran un poco más en ganar ese nivel que todos esperan”.

“Los que vengan marquen la diferencia en 2026″

Durante una rueda de prensa en Bogotá, el técnico de Millonarios, Hernán Torres, dejó claro que en la temporada 2026 habrá un cambio drástico en la plantilla, pues quiere fichajes de primer nivel para que suba el nivel de la nómina y se pelee por la Liga BetPlay.

Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

“Yo pienso que para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo”, fueron las palabras del timonel, que venía de ser eliminado por la Copa Colombia.

Torres terminó diciendo que “lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026. Espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contentos y tranquilos y el equipo sí se va a reforzar. Eso se va a hacer y no podemos equivocarnos en eso”.