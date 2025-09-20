Deportes

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

El director deportivo, muy criticado por los aficionados en la temporada 2025, habría señalado a otra persona como el responsable por los refuerzos del segundo semestre

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo
Ricardo "Gato" Pérez, director deportivo de Millonarios, es uno de los más criticados en el equipo por la mala campaña en 2025 - crédito @rgatoperez/Instagram

Millonarios hace lo posible para salir de la crisis deportiva que lo agobia en el segundo semestre de 2025, que ya le costó la eliminación en la Copa Colombia y en agosto el despido de David González, que pese a ser reemplazado por Hernán Torres, la mejoría va a paso lento.

Todo se debe a cómo se armó la plantilla, tema por el que es muy criticado el director deportivo, Ricardo Pérez, que asumió el cargo en junio de 2024 tras la muerte de Ricardo “Pitirri” Salazar", pero que en la temporada actual es blanco de muchos comentarios por los refuerzos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a ser su labor, el dirigente habría culpado a otra persona por la elección de los jugadores que fueron fichados para la Liga BetPlay y Copa Colombia, ya que ninguna de las seis caras nuevas ha destacado como se esperaba y los aficionados exigen resultados de inmediato.

El Gato Pérez se habría “lavado las manos”

Desde que el recordado exdelantero azul asumió un cargo que tenía buenos comentarios por la gestión de Ricardo Salazar, empezaron las dudas por cómo se manejaría y después críticas por los refuerzos en el primer y segundo semestre, que hasta ahora no marcan diferencia.

Según el periodista Sebastián Heredia, en el programa Deportes FM, Ricardo Pérez se desligó del tema de los fichajes cuestionados en Millonarios durante el segundo semestre: “Me dicen que hubo reunión y que el director deportivo dijo que con él no era el tema de contrataciones”.

El gerente deportivo de Millonarios,
El gerente deportivo de Millonarios, Ricardo "Gato" Pérez, es uno de los hombres más polémicos en Millonarios - crédito Colprensa / @rgatoperez/Instagram

El comunicador Guillermo Arango añadió que el “Gato”, pese a ser encargado de la búsqueda de jugadores para la plantilla en los mercados de fichajes, durante una reunión con los directivos mencionó que “fue David González, yo no tengo nada que ver”, en palabras del periodista.

Arango también dijo que, por ahora, Ricardo Pérez seguirá en Millonarios hasta diciembre de 2025: “Si llega a haber una toma de decisiones, parece que va a hacer al final de la temporada (...) obviamente hay una molestia por parte del máximo accionista, debido a las contrataciones y por todo lo que ha venido sucediendo”.

Millonarios suma seis derrotas en
Millonarios suma seis derrotas en 11 partidos de la Liga BetPlay, siendo una de sus peores presentaciones en los últimos años - crédito Colprensa

Cabe recordar que Pérez, durante una rueda de prensa el 21 de agosto, explicó cómo fue la elección de refuerzos: “Se hace la selección de jugadores, se verifican, se comparte con el cuerpo técnico. Los jugadores que en ese momento estén accesibles para la institución, se traen con el aval del cuerpo técnico y después de que se revisen, se traen. Todos esperamos que los jugadores lo hagan bien. Algunos se demoran un poco más en ganar ese nivel que todos esperan”.

“Los que vengan marquen la diferencia en 2026″

Durante una rueda de prensa en Bogotá, el técnico de Millonarios, Hernán Torres, dejó claro que en la temporada 2026 habrá un cambio drástico en la plantilla, pues quiere fichajes de primer nivel para que suba el nivel de la nómina y se pelee por la Liga BetPlay.

Hernán Torres fue nombrado como
Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

“Yo pienso que para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo”, fueron las palabras del timonel, que venía de ser eliminado por la Copa Colombia.

Torres terminó diciendo que “lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026. Espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contentos y tranquilos y el equipo sí se va a reforzar. Eso se va a hacer y no podemos equivocarnos en eso”.

Temas Relacionados

MillonariosRicardo Gato PérezGato PérezRicardo Gato Pérez MillonariosDavid GonzálezMillonarios fichajes 2025Liga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

El volante colombiano es blanco de una polémica, debido a su ausencia con León para el partido frente a los Xolos de Tijuana, por el Torneo Apertura 2025

James Rodríguez es liquidado por

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

El volante colombiano llegó al cuadro portugués por un valor de 27 millones de euros, que se empezó a desembolsar por partes y los brasileños, al parecer, no han visto cumplimiento en el acuerdo

Polémica con Richard Ríos: señalan

Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

En una sesión de clasificación caótica, el piloto de Prema Racing aseguró una buena posición en la prueba del sábado, mientras que en la carrera principal del domingo largará octavo

Sebastián Montoya saldrá tercero en

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Desde el partido ante el Deportivo Cali, los rojos han sufrido por la ausencia de simpatizantes, por lo que tomó una medida que causó polémica en el fútbol colombiano

América de Cali “le hizo

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

La actuación del central quedó en entredicho en el primer partido de la serie del Fla ante Estudiantes de La Plata, al punto que el club brasileño apeló la decisión ante la Conmebol

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Dani Duke, novia de La

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Shakira no habría descubierto a Piqué y Clara Chía por la mermelada: circula nueva versión de la infidelidad

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Deportes

Polémica con Richard Ríos: señalan

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra