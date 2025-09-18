Tras victoria en Ecuador por Copa Sudamericana, técnico del Once Caldas reveló su deseo de dirigir otro equipo colombiano

Hernán Darío Herrera ya dirigió y salió campeón con Atlético Nacional- crédito @oncecaldas/X

Hernán Darío Herrera sigue generando sorpresas con su Once Caldas. Tras afrontar una subida de nivel en el cuadro blanco después de iniciar con pie izquierdo la participación en la liga colombiana, el entrenador antioqueño puso a los Albos con un pie en las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer 0-2 a Independiente del Valle en condición de visitante.

Fue con un doblete de Dayro Moreno que el conjunto colombiano se impuso en el vecino país, en el que fue considerado como uno de los duelos más importantes en la historia reciente del Once Caldas.

No obstante, a pesar de la euforia que generó la victoria, el conjunto manizalita tuvo que viajar rápidamente a Cali para prepararse de cara al duelo con América del próximo viernes 19 de septiembre.

Allí, en la capital vallecaucana, el “Arriero” accedió a concederle una entrevista con Jaime Dinas en la que, explicó el periodista, el entrenador le expresó su deseo de dirigir al cuadro Escarlata en alguna oportunidad.

El mismo Dinas publicó una imagen en sus redes sociales del momento en el que entrevistó al hoy DT de Once Caldas y explicó lo siguiente: “Entrevista personalizada con Hernán Darío Herrera, DT del Once Caldas, en un en confiesa su anhelo y deseo de ser técnico de ⁦América de Cali (sic)“.

La escena generó decenas de reacciones en redes sociales, donde hubo hinchas del América que abrieron la posibilidad de que Hernán Darío Herrera llegue al cuadro Escarlata en los próximos meses.

“Pues si le han dado oportunidades a Alexa, Lucas y a Raimondi, no es descabellado algún día dársela, ese señor trabaja, lo ha demostrado!”, “Bienvenido mi profe”, “Este señor pregunta y responde”, “Luche y venga Arriero y traigase a Dayro”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Y es que muchos de los hinchas del América no están nada contentos con el hecho de que David González haya sido el entrenador escogido para enderezar el rumbo del club luego de lo que fue la salida del uruguayo Diego Gabriel Raimondi.

Por tal motivo, algunos de ellos tomaron positiva la posible llegada de Hernán Darío Herrera, que afronta una campaña histórica con el Once Caldas.

Cómo le ha ido a Hernán Darío Herrera en el Once Caldas

Desde que asumió como director técnico de Once Caldas (oficialmente desde octubre de 2023), Herrera ha dirigido 107 partidos, de los cuales ha ganado 48, empatado 25 y perdido 34. Esa estadística le da un rendimiento aproximado al antioqueño del 45% de los puntos posibles (sin contar empates como victorias, claro), lo que refleja un balance intermedio: no óptimo para pelear grandes títulos, pero bastante competitivo.

En torneos específicos recientes, por ejemplo en la temporada 2024-25, Herrera ha tenido buenos desempeños: en la Liga BetPlay Apertura, Once Caldas bajo su mando cosechó 8 partidos con 5 victorias, 0 empates y 3 derrotas (con un promedio de aproximadamente 1.88 puntos por partido en ese tramo) en ciertas fases.

No obstante, hay aspectos preocupantes: en los cuadrangulares de la Liga (Liga BetPlay I-2025), Once Caldas terminó último en el grupo B, al no poder conseguir los resultados necesarios ante rivales como Santa Fe, Nacional y Millonarios.

Además, en algunos partidos clave ha mostrado dificultades para concretar opciones de gol, lo cual ha sido tema de crítica para mejorar consistencia ofensiva.

Cuándo volverá a jugar Once Caldas

Once Caldas volverá a jugar por la liga colombiana el viernes 19 de septiembre de 2025 visitando al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Ese partido será parte de la fecha 12 de la Liga BetPlay.