Deportes

FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

La Tricolor está cerca de las nueve primeras selecciones en el listado, lo que le aseguraría estar en el bombo 1 del sorteo de la Copa del Mundo y ser cabeza de grupo en el inédito formato

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La selección Colombia terminó tercera
La selección Colombia terminó tercera en las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Luego de poco más de doscientos partidos internacionales disputados en las últimas semanas, la Fifa divulgó actualizada la Clasificación Mundial Masculina, que refleja cambios destacados en los puestos más altos y movimientos relevantes entre selecciones de todos los continentes.

Dentro de Sudamérica, Colombia concretó no solo su paso a la Copa del Mundo 2026, sino que rompió una racha de seis partidos sin triunfos y mejoró su posición en el escalafón global.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Amarilla derrotó a Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, logros que permitieron a Colombia ascender hasta el puesto 13° con 1692,1 puntos, desplazando a México y manteniéndose como la tercera mejor sudamericana, solo por detrás de Argentina y Brasil.

James Rodríguez fue el líder
James Rodríguez fue el líder de la selección Colombia en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Dentro del top mundial, el cambio significativo lo protagonizó España, que con 1875,37 unidades recuperó el primer lugar por primera vez desde 2014, tras sus victorias recientes ante Bulgaria y Turquía. De esta forma, la campeona de Europa logró finalizar el periodo de liderazgo argentino que se había mantenido desde abril de 2023.

“La actual campeona de Europa regresa a la primera posición por primera vez desde 2014”, indicó la FIFA en su comunicado, acumulando los suficientes puntos como para aventajar tanto a Francia, ahora segunda, como a Argentina, que cae al tercer escalón internacional.

Entre los primeros diez, también se registraron cambios esenciales: Portugal subió a la quinta posición, Croacia al noveno lugar e Italia regresó a los dioez primeros ocupando el décimo puesto.

Por su parte, Brasil descendió al sexto lugar y Alemania, penalizada tras perder inesperadamente ante Eslovaquia en los clasificatorios para el Mundial, salió de los diez mejores tras una década en ese grupo y se ubica en el puesto doce.

Así está el ‘ranking’ Fifa tras los partidos de selecciones en el mes de septiembre

  1. España: 1875.37 puntos
  2. Francia: 1870.92 puntos
  3. Argentina: 1870.32 puntos
  4. 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 1820.44 puntos
  5. Portugal: 1779.55 puntos
  6. Brasil: 1761.6 puntos
  7. Países Bajos: 1754.17 puntos
  8. Bélgica: 1739.54 puntos
  9. Croacia: 1714.2 puntos
  10. Italia: 1710.06 puntos
  11. Marruecos: 1706.27 puntos
  12. Alemania: 1704.27 puntos
  13. Colombia: 1692.1 puntos

Temas Relacionados

Selección ColombiaFIFAMundial 2026Copa Mundial de la FIFA 2026Ránking FIFAEliminatorias SudamericanasSorteo MundialColombia-Deportes

Más Noticias

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

El entrenador luso, que fue técnico con poco éxito en el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán, volverá a Portugal para dirigir en su país después de 20 años

José Mourinho ya está en

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

El delantero, máximo anotador colombiano en la historia, comandó la victoria de Once Caldas ante Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final del torneo continental

Dayro Moreno se unió al

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Aunque la Academia ganó en la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador habló sobre lo que era el volante colombiano para la plantilla y su aporte durante 2024

Juan Fernando Quintero dejó un

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

El atacante de Independiente Santa Fe no fue ajeno a la gran actuación del delantero del Once Caldas en el duelo frente a Independiente del Valle, válido por la ida de los cuartos de final del certamen

Hugo Rodallega se rindió a

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

En medio de la celebración por sus 40 años, el delantero brilló en Quito y le dio la ventaja al “Blanco Blanco” para la vuelta, que será el 24 de septiembre en Manizales

Dayro Moreno volvió a ser
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

⁠Marcela Reyes sería la primera

⁠Marcela Reyes sería la primera confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

Alerta confesó los motivos por los que salió de Caracol Televisión: “Me volví un sindicalista y no les gustó”

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Deportes

José Mourinho ya está en

José Mourinho ya está en Portugal para negociar y hacer oficial su vinculación con el Benfica de Richard Ríos

Dayro Moreno se unió al selecto grupo de jugadores que ha marcado gol a los 40 años en la Copa Sudamericana: hay verdaderas estrellas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana