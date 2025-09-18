FIFA hizo oficial el ascenso de la selección Colombia en el ránking luego de clasificarse a la Copa Mundial 2026

La selección Colombia terminó tercera en las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Luego de poco más de doscientos partidos internacionales disputados en las últimas semanas, la Fifa divulgó actualizada la Clasificación Mundial Masculina, que refleja cambios destacados en los puestos más altos y movimientos relevantes entre selecciones de todos los continentes.

Dentro de Sudamérica, Colombia concretó no solo su paso a la Copa del Mundo 2026, sino que rompió una racha de seis partidos sin triunfos y mejoró su posición en el escalafón global.

La Amarilla derrotó a Bolivia y Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, logros que permitieron a Colombia ascender hasta el puesto 13° con 1692,1 puntos, desplazando a México y manteniéndose como la tercera mejor sudamericana, solo por detrás de Argentina y Brasil.

James Rodríguez fue el líder de la selección Colombia en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Dentro del top mundial, el cambio significativo lo protagonizó España, que con 1875,37 unidades recuperó el primer lugar por primera vez desde 2014, tras sus victorias recientes ante Bulgaria y Turquía. De esta forma, la campeona de Europa logró finalizar el periodo de liderazgo argentino que se había mantenido desde abril de 2023.

“La actual campeona de Europa regresa a la primera posición por primera vez desde 2014”, indicó la FIFA en su comunicado, acumulando los suficientes puntos como para aventajar tanto a Francia, ahora segunda, como a Argentina, que cae al tercer escalón internacional.

Entre los primeros diez, también se registraron cambios esenciales: Portugal subió a la quinta posición, Croacia al noveno lugar e Italia regresó a los dioez primeros ocupando el décimo puesto.

Por su parte, Brasil descendió al sexto lugar y Alemania, penalizada tras perder inesperadamente ante Eslovaquia en los clasificatorios para el Mundial, salió de los diez mejores tras una década en ese grupo y se ubica en el puesto doce.

Así está el ‘ranking’ Fifa tras los partidos de selecciones en el mes de septiembre

España: 1875.37 puntos Francia: 1870.92 puntos Argentina: 1870.32 puntos 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra: 1820.44 puntos Portugal: 1779.55 puntos Brasil: 1761.6 puntos Países Bajos: 1754.17 puntos Bélgica: 1739.54 puntos Croacia: 1714.2 puntos Italia: 1710.06 puntos Marruecos: 1706.27 puntos Alemania: 1704.27 puntos Colombia: 1692.1 puntos