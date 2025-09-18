Deportes

Este es el futbolista ‘freestyle’ colombiano que Cristiano Ronaldo eligió como el mejor del mundo

Durante una sesión privada, el astro portugués reconoció la destreza de Sebastián Peña como figura mundial del ‘freestyle’ y ambos compartieron anécdotas

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando ambas figuras se conocen - crédito @machine_fs / Instagram

El encuentro entre Sebastián Peña, conocido en el mundo del freestyle como Machine, y Cristiano Ronaldo en Lisboa se transformó en una vivencia que superó cualquier expectativa inicial.

El colombiano, originario de Antioquia y referente del freestyle en su país, no solo tuvo la oportunidad de conocer al astro portugués, sino que compartió con él durante 40 minutos en una sesión que incluyó intercambio de técnicas y anécdotas personales, según relató Peña en una entrevista con Blog deportivo, de Blu Radio.

El camino que llevó a Machine hasta Portugal comenzó con un concurso internacional organizado por la plataforma Binance, patrocinadora de Cristiano Ronaldo.

La dinámica consistía en enviar un video de 17 segundos mostrando las mejores habilidades de freestyle.

Peña explicó que participaron miles de personas de todo el mundo y que, finalmente, su propuesta fue la seleccionada: “Afortunadamente, quedamos de primeros”, afirmó en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los detalles de su encuentro con el astro portugués

El momento cuando se conocen
El momento cuando se conocen - crédito @machine_fs / Instagram

El premio contemplaba un viaje con todos los gastos cubiertos a Portugal, alojamiento en el hotel de Cristiano Ronaldo y una masterclass exclusiva.

La actividad se dividió en dos partes: primero, el capitán de la selección portuguesa enseñó técnicas de remate; después, Sebastián Peña tuvo la oportunidad de exhibir sus trucos de freestyle ante la propia estrella del fútbol mundial.

“Pensé que serían unos minutos, pero realmente fueron 40 minutos donde compartí con él, pude mostrarle mis habilidades y hablarle de lo que significa para mí. Cristiano fue demasiado simpático, se reía por todo, hacía bromas. No solo lo conocí, sino que él terminó conociéndome a mí”, relató Peña, visiblemente emocionado, a Blog Deportivo.

La pregunta sobre si CR7 vendría a Colombia

El futbolista freestyler colombiano reveló
El futbolista freestyler colombiano reveló sobre si Cristiano Ronaldo vendría a Colombia - crédito Hamad I Mohammed / REUTERS

Durante la conversación, el colombiano aprovechó para transmitirle a Cristiano Ronaldo el aprecio que le tiene la afición en Colombia y no dudó en consultarle sobre la posibilidad de una visita al país.

“Le dije que si iba a venir a Colombia alguna vez, me dijo que es difícil por ahora, pero que le encantaría”, reveló Peña, dejando abierta la esperanza de que en algún momento el futbolista pueda viajar a territorio colombiano.

Uno de los aspectos que más sorprendió a Machine fue la actitud del jugador fuera de los terrenos de juego, desmintiendo la imagen de arrogancia que a menudo se le atribuye.

“Percibí a otra persona totalmente. Fue demasiado amigable. Creo que la arrogancia es un personaje que él hace dentro de la cancha por su mentalidad ganadora”, explicó el freestyler en su conversación con Blog Deportivo.

El encuentro también dejó espacio para momentos distendidos, como cuando Sebastián Peña imitó el célebre grito de gol “Siuu” de Cristiano Ronaldo.

“Fue espontáneo, pero él me pidió que lo repitiera porque cada vez que lo hacía se reía demasiado. Me dijo que lo hacía bien, pero que obviamente él lo hace mejor”, recordó Peña entre risas, según lo recogido por Blog Deportivo.

La experiencia no solo consolidó a Sebastián Peña como embajador del freestyle colombiano, sino que también posicionó a Colombia en el radar de uno de los futbolistas más influyentes de la historia.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoSebastián PeñaMachineBlu RadioFútbol freestyleColombia-Deportes

Más Noticias

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle

El delantero llegó a 10 goles en la Copa Sudamericana 2025, siendo el máximo anotador y quedando a tan solo un gol del récord de goles impuesto por el atacante chileno, Eduardo Vargas

Esta fue la charla de

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por homenaje del Newcastle a su triplete ante el Barcelona: “Nadie”

La hazaña del jugador colombiano con el equipo inglés sucedió hace 28 años, en partido contra el Barcelona: “En Inglaterra e Italia me han hecho homenajes”

Faustino Asprilla le lanzó dura

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Aunque la Academia ganó en la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador habló sobre lo que era el volante colombiano para la plantilla y su aporte durante 2024

Juan Fernando Quintero dejó un

La prensa ecuatoriana sorprendida con Dayro Moreno tras victoria de Once Caldas contra Independiente del Valle: “40 años y los dejó agonizando”

El delantero del conjunto de Manizales es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con diez goles, seis anotados en las fases finales, y se perfila para ser el botín de oro de la competencia

La prensa ecuatoriana sorprendida con

Carlos Antonio Vélez hizo dura crítica a la nómina de Millonarios y los culpó de la crisis: “La pueden entrenar dos años y no logran ponerlo líder”

El periodista asegura que la eliminación ante Envigado es consecuencia de una plantilla mal estructurada y responsabiliza a la directiva, pero exime al cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres

Carlos Antonio Vélez hizo dura
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes y la influencer

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

Karol G presenta dos nuevos megaproyectos educativos de su fundación ‘Con Cora’ para niños en Medellín y Bolívar: “Es un futuro distinto”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Deportes

Esta fue la charla de

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle

El futbolista freestyle colombiano que conoció a Cristiano Ronaldo, contó detalles sobre si el astro portugués vendría a Colombia: “Le encantaría”

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por homenaje del Newcastle a su triplete ante el Barcelona: “Nadie”

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas del equipo “verde”

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles