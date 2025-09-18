Este es el futbolista ‘freestyle’ colombiano que Cristiano Ronaldo eligió como el mejor del mundo

Este fue el momento cuando ambas figuras se conocen - crédito @machine_fs / Instagram

El encuentro entre Sebastián Peña, conocido en el mundo del freestyle como Machine, y Cristiano Ronaldo en Lisboa se transformó en una vivencia que superó cualquier expectativa inicial.

El colombiano, originario de Antioquia y referente del freestyle en su país, no solo tuvo la oportunidad de conocer al astro portugués, sino que compartió con él durante 40 minutos en una sesión que incluyó intercambio de técnicas y anécdotas personales, según relató Peña en una entrevista con Blog deportivo, de Blu Radio.

El camino que llevó a Machine hasta Portugal comenzó con un concurso internacional organizado por la plataforma Binance, patrocinadora de Cristiano Ronaldo.

La dinámica consistía en enviar un video de 17 segundos mostrando las mejores habilidades de freestyle.

Peña explicó que participaron miles de personas de todo el mundo y que, finalmente, su propuesta fue la seleccionada: “Afortunadamente, quedamos de primeros”, afirmó en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los detalles de su encuentro con el astro portugués

El momento cuando se conocen - crédito @machine_fs / Instagram

El premio contemplaba un viaje con todos los gastos cubiertos a Portugal, alojamiento en el hotel de Cristiano Ronaldo y una masterclass exclusiva.

La actividad se dividió en dos partes: primero, el capitán de la selección portuguesa enseñó técnicas de remate; después, Sebastián Peña tuvo la oportunidad de exhibir sus trucos de freestyle ante la propia estrella del fútbol mundial.

“Pensé que serían unos minutos, pero realmente fueron 40 minutos donde compartí con él, pude mostrarle mis habilidades y hablarle de lo que significa para mí. Cristiano fue demasiado simpático, se reía por todo, hacía bromas. No solo lo conocí, sino que él terminó conociéndome a mí”, relató Peña, visiblemente emocionado, a Blog Deportivo.

La pregunta sobre si CR7 vendría a Colombia

El futbolista freestyler colombiano reveló sobre si Cristiano Ronaldo vendría a Colombia - crédito Hamad I Mohammed / REUTERS

Durante la conversación, el colombiano aprovechó para transmitirle a Cristiano Ronaldo el aprecio que le tiene la afición en Colombia y no dudó en consultarle sobre la posibilidad de una visita al país.

“Le dije que si iba a venir a Colombia alguna vez, me dijo que es difícil por ahora, pero que le encantaría”, reveló Peña, dejando abierta la esperanza de que en algún momento el futbolista pueda viajar a territorio colombiano.

Uno de los aspectos que más sorprendió a Machine fue la actitud del jugador fuera de los terrenos de juego, desmintiendo la imagen de arrogancia que a menudo se le atribuye.

“Percibí a otra persona totalmente. Fue demasiado amigable. Creo que la arrogancia es un personaje que él hace dentro de la cancha por su mentalidad ganadora”, explicó el freestyler en su conversación con Blog Deportivo.

El encuentro también dejó espacio para momentos distendidos, como cuando Sebastián Peña imitó el célebre grito de gol “Siuu” de Cristiano Ronaldo.

“Fue espontáneo, pero él me pidió que lo repitiera porque cada vez que lo hacía se reía demasiado. Me dijo que lo hacía bien, pero que obviamente él lo hace mejor”, recordó Peña entre risas, según lo recogido por Blog Deportivo.

La experiencia no solo consolidó a Sebastián Peña como embajador del freestyle colombiano, sino que también posicionó a Colombia en el radar de uno de los futbolistas más influyentes de la historia.