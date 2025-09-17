Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

“Sé lo que es Independiente del Valle, lo analizamos mucho con nuestro cuerpo técnico y el analista del rendimiento. Es un equipo fuerte, que juega bien, que tiene un proceso consolidado. La gente piensa que el partido será fácil, yo pienso todo contrario: será difícil. Tenemos que hacer un buen partido y demostrar por qué hemos sido fuertes de visitante en esta Copa Sudamericana”, expresó.

El entrenador del “Blanco Blanco” habló en la previa del duelo por Copa Sudamericana, sobre la dificultad que tendrá ante el campeón de la Copa Sudamericana 2021. Esto dijo en declaraciones recogidas a Antena 2 de RCN Radio.

Hernán Darío Herrera y su concepto en la previa del partido ante Independiente del Valle

La expectativa rodea el enfrentamiento entre Once Caldas e Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un partido que ha generado atención por tratarse del único equipo colombiano aún en competencia internacional esta temporada.

11:56 hs

El “Blanco Blanco” sueña con el doblete continental

El equipo de Hernán Darío Herrera quiere estar entre los cuatro equipos más importantes de la Copa Sudamericana - crédito Santiago Álvarez / Colprensa

El partido se jugará el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Banco Guayaquil, de Quito y se jugará a partir de las 7:30 p. m (hora de Colombia).

Por el lado del local, viene de vencer 3-1 a Vinotinto FC por la fecha 28 de la Liga Pro de Ecuador, el 13 de septiembre de 2025, con doblete de Claudio Spinelli al 81 y 90+1 y anotación de Aron David Rodríguez al 81. El gol de la ventaja para los visitantes fue del argentino Rafael Monti al minuto 37 de tiro penal.

En el Once Caldas, jugó el mismo día por la Liga Betplay y derrotó 1-0 al Envigado FC en el estadio Palogrande, de Manizales, con gol de Jorge Cardona al minuto 56 de partido.

Independiente del Valle clasificó a los cuartos de final después de eliminar en tiros desde el punto penal al Mushuc Runa de Ecuador, el 19 de agosto de 2025, después de caer por 2-1.