EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas , por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle.

Arrancan los cuartos de final en la Copa Sudamericana , con ocho equipos de siete países en el continente y uno de ellos es colombiano, el único que queda del fútbol cafetero y que se medirá ante nada menos que el dos veces campeón del certamen y que busca un nuevo trofeo.

Once Caldas se ha esforzado mucho para destacar en la Copa Sudamericana , que pese a no contar con una plantilla llena de figuras, armó una nómina fuerte y liderada por el goleador Dayro Moreno, que es el máximo artillero del certamen y la figura de la temporada 2025 en Colombia.

Por su parte, Independiente del Valle le apuesta todo para salir campeón de la Copa Sudamericana , siendo el certamen en el que ha logrado sus mejores resultados porque salió campeón en 2019 y 2022, sumado a que es el líder de la Serie A en Ecuador y con ventaja de 12 puntos.

Llegó la hora de la verdad para Once Caldas: el 17 de septiembre de 2025, el Blanco Blanco, de Manizales, visita el estadio Banco Guayaquil, de Quito, para jugar ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

