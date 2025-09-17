Deportes

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

20:00 hsHoy

Con Dayro Moreno a la cabeza, así llegó el Once Caldas a Quito para el partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, y único representante de Colombia en ste torneo, busca meterse entre los cuatro mejores del campeonato internacional

Llegó la hora de la verdad para Once Caldas: el 17 de septiembre de 2025, el Blanco Blanco, de Manizales, visita el estadio Banco Guayaquil, de Quito, para jugar ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

19:46 hsHoy

Posibles formaciones

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua o Junior Sornoza; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía; Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios

19:45 hsHoy

Programación de ida en los cuartos de final

Martes, 16 de septiembre de 2025

Lanús 1-0 Fluminense:

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Bolívar vs. Atlético Mineiro: 5:00 p.m.

Independiente del Valle vs. Once Caldas: 7:30 p.m.

Jueves, 18 de septiembre de 2025

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: 7:30 p.m.

19:41 hsHoy

Por su parte, Independiente del Valle le apuesta todo para salir campeón de la Copa Sudamericana, siendo el certamen en el que ha logrado sus mejores resultados porque salió campeón en 2019 y 2022, sumado a que es el líder de la Serie A en Ecuador y con ventaja de 12 puntos.

19:41 hsHoy

Once Caldas se ha esforzado mucho para destacar en la Copa Sudamericana, que pese a no contar con una plantilla llena de figuras, armó una nómina fuerte y liderada por el goleador Dayro Moreno, que es el máximo artillero del certamen y la figura de la temporada 2025 en Colombia.

19:39 hsHoy

Arrancan los cuartos de final en la Copa Sudamericana, con ocho equipos de siete países en el continente y uno de ellos es colombiano, el único que queda del fútbol cafetero y que se medirá ante nada menos que el dos veces campeón del certamen y que busca un nuevo trofeo.

19:36 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas, por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle.

Para seguir la previa del partido Independiente del Valle vs. Once Caldas, haga clic acá.

