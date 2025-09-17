EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Llegó la hora de la verdad para Once Caldas: el 17 de septiembre de 2025, el Blanco Blanco, de Manizales, visita el estadio Banco Guayaquil, de Quito, para jugar ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua o Junior Sornoza; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli
Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Mateo García, Iván Rojas, Robert Mejía; Luis Sánchez, Dayro Moreno y Michael Barrios
Martes, 16 de septiembre de 2025
Lanús 1-0 Fluminense:
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Bolívar vs. Atlético Mineiro: 5:00 p.m.
Independiente del Valle vs. Once Caldas: 7:30 p.m.
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Alianza Lima vs. Universidad de Chile: 7:30 p.m.
Por su parte, Independiente del Valle le apuesta todo para salir campeón de la Copa Sudamericana, siendo el certamen en el que ha logrado sus mejores resultados porque salió campeón en 2019 y 2022, sumado a que es el líder de la Serie A en Ecuador y con ventaja de 12 puntos.
Once Caldas se ha esforzado mucho para destacar en la Copa Sudamericana, que pese a no contar con una plantilla llena de figuras, armó una nómina fuerte y liderada por el goleador Dayro Moreno, que es el máximo artillero del certamen y la figura de la temporada 2025 en Colombia.
Arrancan los cuartos de final en la Copa Sudamericana, con ocho equipos de siete países en el continente y uno de ellos es colombiano, el único que queda del fútbol cafetero y que se medirá ante nada menos que el dos veces campeón del certamen y que busca un nuevo trofeo.
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Independiente del Valle y Once Caldas, por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle.