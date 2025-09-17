Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

El gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor gol del Bayern Múnich en agosto - crédito ESPN
Un destacado arranque ha tenido el colombiano Luis Díaz en la Bundesliga, sumando un nuevo reconocimiento a su inicio de temporada. De acuerdo con la última designación oficial, el primer gol del atacante en la liga alemana ha sido elegido como el mejor tanto de agosto, resultado de una elaboración colectiva sobresaliente dirigida por los jugadores del Bayern Múnich bajo el mando de Vincent Kompany.
Bayern Múnich tendrá una maratónica serie de partidos antes de la llegada del Oktoberfest - crédito Paulaner/Handout via REUTERS.
La inminente llegada del Oktoberfest en Múnich genera expectativas no solo entre los habitantes de la ciudad, sino también en el entorno del Bayern Múnich, donde la integración de Luis Díaz a las tradiciones alemanas se convierte en un nuevo capítulo de su carrera.
El Bayern Múnich recibe al campeón del mundo
EL equipo de Luis Díaz viene de ganar por 5-0 ante Hamburgo por la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS
“Los Gigantes de Baviera” debutan en el torneo de clubes más prestigioso del mundo frente al Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de Fifa en Estados Unidos 2025.
El partido se disputará el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
El juez central del encuentro será el español José María Sánchez Martínez.
Por los lados del Bayern Múnich, viene de golear el 13 de septiembre de 2025 al Hamburgo por 5-0 en partido válido por la fecha 3 de la Bundesliga.
Con goles de Serge Gnabry al minuto 3, de Aleksandar Pavlović al minuto 9, de Luis Díaz al 29 y doblete de Harry Kane de tiro penal al 26 y minuto 62 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron los tres puntos.
En el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca empató a dos goles, el 13 de septiembre de 2025 ante Brentford en el estadio Brentford Comunity.
Las “Abejas” (apodo del Brentford) se fue adelante del marcador con gol de Kevin Schade al minuto 35, pero el delantero inglés Cole Palmer al minuto 61 y el volante ecuatoriano Moisés Caicedo adelantó a los azules al 85, pero finalmente, un gol del portugués Fabio Carvalho al 90+3 empató el encuentro.