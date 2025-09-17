Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Por Carlos Pulido y Diego Ariza

Guardar
Los "Gigantes de Baviera" recibirán
Los "Gigantes de Baviera" recibirán al campeón del mundo con sed de venganza - crédito Peter Cziborra - Angelika Warmuth / REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich y Chelsea por la fecha 1 de la fase de la Liga de Campeones.

12:33 hsHoy

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

El delantero guajiro ha marcado cuatro goles en cinco partidos oficiales con el conjunto Bávaro y se adueñó de la titular, jugando por una de las bandas en el equipo dirigido por Vincent Kompany

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor gol del Bayern Múnich en agosto - crédito ESPN

Un destacado arranque ha tenido el colombiano Luis Díaz en la Bundesliga, sumando un nuevo reconocimiento a su inicio de temporada. De acuerdo con la última designación oficial, el primer gol del atacante en la liga alemana ha sido elegido como el mejor tanto de agosto, resultado de una elaboración colectiva sobresaliente dirigida por los jugadores del Bayern Múnich bajo el mando de Vincent Kompany.

Leer la nota completa
12:13 hsHoy

El Bayern Múnich de Luis Díaz se prepara para el Oktoberfest, este será el cronograma de partidos: “No está claro cuántas pintas de cerveza podrán permitirse”

El entrenador belga afronta una serie de compromisos en ‘Champions League’ y Bundesliga, con la mira puesta en mantener el ánimo alto de la plantilla antes de la celebración del Oktoberfest en Múnich

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Bayern Múnich tendrá una maratónica
Bayern Múnich tendrá una maratónica serie de partidos antes de la llegada del Oktoberfest - crédito Paulaner/Handout via REUTERS.

La inminente llegada del Oktoberfest en Múnich genera expectativas no solo entre los habitantes de la ciudad, sino también en el entorno del Bayern Múnich, donde la integración de Luis Díaz a las tradiciones alemanas se convierte en un nuevo capítulo de su carrera.

Leer la nota completa
12:01 hsHoy

Hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Champions League con Bayern Múnich contra Chelsea

El delantero colombiano ha marcado cinco goles en sus seis primeros partidos con la camiseta del conjunto Bávaro, por lo que se volvió parte clave en el once inicialista del técnico Vincent Kompany

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Luis Díaz es titular en
Luis Díaz es titular en el esquema del entrenador Vincent Kompany - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

La atención estará puesta en el Allianz Arena, donde este miércoles se enfrentarán Bayern Múnich y Chelsea en un reencuentro que revive la recordada final de 2012 de la Champions League.

Leer la nota completa
11:39 hsHoy

Así se jugará el complemento de la fecha 1

Estos serán los partidos más importantes de la jornada

17 de septiembre

  • Olympiacos (Grecia) vs. Pafos (Chipre) - Estadio Georgios Karaiskakis de Atenas - 11:45 a. m.
  • Slavia Praga (República Checa) vs. F.K. Bodø/Glimt (Noruega) - Estadio Fortuna Arena de Praga - 11:45 a. m.
  • Ajax (Países Bajos) vs. Inter de Milán (Italia) - 2:00 p. m. - Estadio Johan Cruyff de Amsterdam
  • Bayern Múnich (Alemania) vs. Chelsea (Inglaterra) - 2:00 p. m. - Estadio Allianz Arena de Múnich
  • PSG (Francia) vs. Atalanta - 2:00 p. m. - Estadio Parque de los Príncipes de París

18 de septiembre

  • Club Brujas (Bélgica) vs. Mónaco (Francia) - 11:45 a. m. - Estadio Jan Breydel de Brujas
  • Copenhague (Dinamaca) vs. Bayer Leverkusen (Alemania) - 11:45 a. m. - Estadio Parken de Copenhague)
  • Eintracht Frankfurt (Alemania) vs. Galatasaray (Turquía) - 2:00 p. m. - Estadio Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Manchester City (Inglaterra) vs. Nápoles (Italia) - 2:00p. m. - Estadio Etihad de Manchester
  • Newcastle (Inglaterra) vs. Barcelona (España) - 2:00 p. m. - Estadio Saint James Park de Newcastle
  • Sporting de Lisboa (Portugal) vs. Kairat Almaty - (Kazajistán) - 2:00 p. m. - Estadio Jose Alvalade de Lisboa
11:38 hsHoy

El Bayern Múnich recibe al campeón del mundo

EL equipo de Luis Díaz
EL equipo de Luis Díaz viene de ganar por 5-0 ante Hamburgo por la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

“Los Gigantes de Baviera” debutan en el torneo de clubes más prestigioso del mundo frente al Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de Fifa en Estados Unidos 2025.

El partido se disputará el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será el español José María Sánchez Martínez.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de golear el 13 de septiembre de 2025 al Hamburgo por 5-0 en partido válido por la fecha 3 de la Bundesliga.

Con goles de Serge Gnabry al minuto 3, de Aleksandar Pavlović al minuto 9, de Luis Díaz al 29 y doblete de Harry Kane de tiro penal al 26 y minuto 62 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron los tres puntos.

En el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca empató a dos goles, el 13 de septiembre de 2025 ante Brentford en el estadio Brentford Comunity.

Las “Abejas” (apodo del Brentford) se fue adelante del marcador con gol de Kevin Schade al minuto 35, pero el delantero inglés Cole Palmer al minuto 61 y el volante ecuatoriano Moisés Caicedo adelantó a los azules al 85, pero finalmente, un gol del portugués Fabio Carvalho al 90+3 empató el encuentro.

Temas Relacionados

EN VIVOBayern MúnichLuis DíazChampions LeagueChelseaBayern Múnich vs. ChelseaUEFA Champions LeagueColombia-Deportes

Últimas noticias

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Así quedó la tabla de

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi: este es el comunicado de prensa

Luego de un día de rumores sobre la salida del entrenador del equipo paisa, los directivos confirmaron la salida del argentino y anunciaron quién será técnico encargado para el partido ante Unión Magdalena

Atlético Nacional hizo oficial la

Nuevo fracaso de Millonarios en la Copa BetPlay: eliminado tras empate con Envigado

El equipo azul quedó fuera del certamen tras no superar la serie frente a un rival que lucha por evitar el descenso. La eliminación complica sus aspiraciones internacionales y acrecienta el malestar entre los aficionados

Nuevo fracaso de Millonarios en

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

El extremo colombiano llegó al conjunto de Belo Horizonte tras haber jugado en equipos como el Feyenoord de Países Bajos y el Bournemouth de Inglaterra, en el fútbol europeo

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora

ÚLTIMAS NOTICIAS

La probabilidad de que la

La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se disparó casi al 100% en medio de la tensión cambiaria y el ruido político

Cuánto vale el Nokia 1100 nuevo y qué funciones tiene

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan en apoyo a la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica

Nazarena Di Serio se emocionó al aire con la historia de vida de una joven: “Me siento muy identificada”

La Feria del Libro de Frankfurt recuerda a los 375 escritores encarcelados en el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Operaciones de Israel en Gaza:

Operaciones de Israel en Gaza: las Fuerzas de Defensa desmantelaron un centro de producción de armas de Hamas

Las 10 reglas que Justin Bieber tiene para su familia con su esposa Hailey

La exesposa de Hulk Hogan criticó la exclusión del luchador del “In Memoriam” en los Premios Emmy 2025

“Superman” llegará al streaming: Dónde y cuando ver la cinta

Uruguay finalizó el relevo de sus cascos azules en el Congo tras 19 meses en el exterior

DEPORTES

Se sorteó el Final 8

Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina enfrentará a Alemania y definió su posible camino al título

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mientras espera la oficialización del reemplazante de Vaccari, Independiente presentó su nueva camiseta: el detalle en los escudos

La Fórmula 1 anunció cambios en el calendario 2026: los nuevos circuitos con carrera sprint y un ajuste de horario