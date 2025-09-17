Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Un destacado arranque ha tenido el colombiano Luis Díaz en la Bundesliga, sumando un nuevo reconocimiento a su inicio de temporada. De acuerdo con la última designación oficial, el primer gol del atacante en la liga alemana ha sido elegido como el mejor tanto de agosto, resultado de una elaboración colectiva sobresaliente dirigida por los jugadores del Bayern Múnich bajo el mando de Vincent Kompany.

La inminente llegada del Oktoberfest en Múnich genera expectativas no solo entre los habitantes de la ciudad, sino también en el entorno del Bayern Múnich , donde la integración de Luis Díaz a las tradiciones alemanas se convierte en un nuevo capítulo de su carrera.

La atención estará puesta en el Allianz Arena, donde este miércoles se enfrentarán Bayern Múnich y Chelsea en un reencuentro que revive la recordada final de 2012 de la Champions League .

Sporting de Lisboa (Portugal) vs. Kairat Almaty - (Kazajistán) - 2:00 p. m. - Estadio Jose Alvalade de Lisboa

Copenhague (Dinamaca) vs. Bayer Leverkusen (Alemania) - 11:45 a. m. - Estadio Parken de Copenhague)

Club Brujas (Bélgica) vs. Mónaco (Francia) - 11:45 a. m. - Estadio Jan Breydel de Brujas

PSG (Francia) vs. Atalanta - 2:00 p. m. - Estadio Parque de los Príncipes de París

Ajax (Países Bajos) vs. Inter de Milán (Italia) - 2:00 p. m. - Estadio Johan Cruyff de Amsterdam

Slavia Praga (República Checa) vs. F.K. Bodø/Glimt (Noruega) - Estadio Fortuna Arena de Praga - 11:45 a. m.

Olympiacos (Grecia) vs. Pafos (Chipre) - Estadio Georgios Karaiskakis de Atenas - 11:45 a. m.

Estos serán los partidos más importantes de la jornada

Así se jugará el complemento de la fecha 1

11:38 hs

El Bayern Múnich recibe al campeón del mundo

EL equipo de Luis Díaz viene de ganar por 5-0 ante Hamburgo por la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

“Los Gigantes de Baviera” debutan en el torneo de clubes más prestigioso del mundo frente al Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes de Fifa en Estados Unidos 2025.

El partido se disputará el 17 de septiembre de 2025 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será el español José María Sánchez Martínez.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de golear el 13 de septiembre de 2025 al Hamburgo por 5-0 en partido válido por la fecha 3 de la Bundesliga.

Con goles de Serge Gnabry al minuto 3, de Aleksandar Pavlović al minuto 9, de Luis Díaz al 29 y doblete de Harry Kane de tiro penal al 26 y minuto 62 de partido, los dirigidos por Vincent Kompany se llevaron los tres puntos.

En el Chelsea, el equipo de Enzo Maresca empató a dos goles, el 13 de septiembre de 2025 ante Brentford en el estadio Brentford Comunity.