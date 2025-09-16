Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Once Caldas es el único equipo colombiano en un torneo internacional en 2025, destacando en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

La expectativa rodea el enfrentamiento entre Once Caldas e Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un partido que ha generado atención por tratarse del único equipo colombiano aún en competencia internacional esta temporada.

El duelo está programado para el miércoles 17 de septiembre, a las 19:30 (hora colombiana), con sede en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle en Ecuador. El partido, correspondiente al duelo de ida, se transmitirá por Disney+.

El equipo colombiano presentó novedades en su listado de convocados para este compromiso. En la publicación donde oficializaron la nómina, se destacó el regreso Robert Mejía, Efraín Navarro y Andrés Ibargüen, que no habían estado inscritos en fases anteriores. Es la tercera aparición del club en cuartos de final en torneos internacionales, tras sus participaciones en la Copa Libertadores de 2004.

Sin embargo, el cuerpo técnico enfrenta dificultades por lesiones en dos jugadores fundamentales. Según el mismo medio, Alejandro García sufrió una molestia muscular poco antes del más reciente clásico ante Deportivo Pereira, mientras que Déinner Quiñones se retiró del campo al minuto 6 del segundo tiempo en el triunfo 1-0 sobre Envigado por la liga local.

La delegación de 35 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y directivos, partió hacia Quito el martes 16 de septiembre a las 11:00 a. m. desde Pereira, utilizando vuelo chárter. Dentro de la plantilla sobresale el rendimiento de Dayro Moreno, delantero experimentado y referente en ataque, quien ha marcado 8 goles en lo que va del torneo.

Ficha del partido

Afiche del partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

Independiente del Valle vs. Once Caldas - cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Lugar : estadio Banco Guayaquil - Quito, Ecuador

Fecha y hora : miércoles 17 de septiembre - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : ESPN y Disney +.

Posible alineación Independiente del Valle : Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Juan Cazares, Junior Sornoza, Thiago Santamaría, Emerson Pata y Claudio Spinelli.

D.T. Independiente del Valle : Javier Rabanal.

Posible alineación Once Caldas : James Aguirre; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jéider Riquett, Luis Palacios; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

D.T. Once Caldas: Hernán Darío “Arriero” Herrera.

Estos serán los otros partidos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martes 16

Lanús vs. Fluminense - 7:30 p. m.

Miércoles 17

Club Bolívar vs. Atlético Mineiro - 7:00 p. m.

Independiente del Valle vs. Once Caldas - 7:30 p. m.

Jueves 18

Alianza Lima vs. U. de Chile - 7:30 p.m.