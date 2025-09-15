Deportes

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Luis Díaz y Richard Ríos serán los primeros colombianos en entrar en acción en la competencia de clubes más importantes del planeta

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Esta será la copa que
Esta será la copa que se entregue al equipo campeón en el Puskas Arenas - crédito REUTERS/Stephane Mahe

Con la expectativa sobre los hombros de los jugadores de la selección Colombia, el martes 16 de septiembre comienza la nueva edición de la Uefa Champions League 2025-2026, una competencia que por segunda vez reúne a 36 equipos en la novedosa fase de liga.

El torneo arranca el 16 de septiembre y se extenderá con un maratón de 18 partidos inaugurales que, hasta el jueves, prometen captar la atención de seguidores alrededor del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Athletic Club y Arsenal serán los encargados de poner la pelota en juego en el primer turno, para luego dar paso a duelos como el esperado debut del Real Madrid recibiendo al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

La presencia de colombianos en el torneo genera expectativas adicionales esta temporada. Ocho futbolistas nacionales estarán distribuidos en siete equipos diferentes, liderados por Luis Díaz, quien parte como uno de los referentes en el Bayern Múnich de Alemania, equipo que se perfila como aspirante serio al título.

Richard Ríos se ha convertido
Richard Ríos se ha convertido en referente en el mediocampo de Benfica - crédito REUTERS/Pedro Nunes

Junto a Díaz, Richard Ríos buscará afianzarse en el Benfica tras su destacada participación con Palmeiras en el Mundial de Clubes. Davinson Sánchez retorna a escena defendiendo al Galatasaray, mientras Luis Javier Suárez atraviesa un buen momento en el Sporting de Portugal y con la selección nacional.

El bloque de representantes lo completan Juan David Cabal, que intenta retomar su nivel en la Juventus después de una dura lesión; Christian Mosquera, quien vestirá por primera vez la camiseta del Arsenal en la máxima competencia europea; además de Camilo Durán y Kevin Medina, ambos del Qarabag.

Para los aficionados colombianos, los partidos podrán verse como de costumbre a través de ESPN y sus canales alternativos. Sin embargo, no todos los encuentros serán transmitidos en vivo por televisión; algunos solo estarán disponibles mediante suscripción en la plataforma de Disney+.

La final de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El encuentro está programado para el 30 de mayo de 2026.

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 1 de la Champions League

Luis Díaz ha marcado cinco
Luis Díaz ha marcado cinco goles en seis partidos oficiales con Bayern Munich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Martes 16 de septiembre

Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Juventus Stadium - Italia

TV: ESPN y Disney +.

Benfica SL (Richard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Duran y Kevin Medina)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Da Luz - Portugal

TV: ESPN y Disney +.

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Allianz Arena - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Jueves 18 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray (Dávinson Sánchez)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Deutsche Bank Park - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Sporting Club (Luis Javier Suárez) vs. Kairat

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Jose Alvalade - Portugal

TV: ESPN y Disney +.

Otros partidos de la Semana 1 de la Champions League 2025/2026

Cristian Mosquera, aunque cuenta con
Cristian Mosquera, aunque cuenta con la nacionalidad colombiana, juega para la selección de España tras nacer en este país - crédito Reuters/John Sibley

Martes, 16 de septiembre

  • Athletic Club vs. Arsenal - 11:45 a. m.
  • PSV Eindhoven vs. Unión St. Gilloise - 11:45 a. m.
  • Real Madrid vs. Olympique de Marsella - 2:00 p. m.
  • Tottenham vs. Villarreal - 2:00 p. m.

Miércoles, 17 de septiembre

  • Olympiacos vs. Pafos FC - 11:45 a. m.
  • Slavia Praga vs. Bodo Glimt - 11:45 a. m.
  • Ajax vs. Inter de Milán - 2:00 p. m.
  • Liverpool vs. Atlético de Madrid - 2:00 p. m.
  • París Saint-Germain vs. Atalanta - 2:00 p. m.

Jueves, 18 de septiembre

  • Brujas vs. AS Monaco - 11:45 a. m.
  • Copenhague vs. Bayer Leverkusen - 11:45 a. m.
  • Manchester City vs. Napoli - 2:00 p. m.
  • Newcastle vs. Barcelona - 2:00 p. m.

Temas Relacionados

Champions LeagueColombianos en el exteriorSelección ColombiaBayern MunichLuis DíazRichard RíosBenficaJuventusColombianos en la Champions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Los señalados de la filtración de las fotografías y de los comentarios en las redes sociales serían el futbolista Yeiner Londoño y su pareja sentimental

Futbolista profesional colombiano habría filtrado

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

El delantero colombiano, que ha jugado seis partidos y ha marcado un gol con el equipo turco, sufrió una lesión durante el partido de ‘Champions League’ contra Benfica

Jhon Jader Durán se dejó

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Pásig City, de Filipinas, es la sede escogida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado para realizar por primera vez en la historia una Copa del Mundo de Futsal Femenino

Estos serán los rivales de

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

El delantero de Once Caldas volvió a vestir la camiseta de la Tricolor luego de nueve años y fue ovacionado en el estadio Metropolitano, luego de su rendimiento con el equipo de Manizales

Dayro Moreno reveló lo que

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno

La tenista antioqueño tuvo problemas gastrointestinales, que afectaron su desempeño ante la estadounidense Iva Jovic, la tenista más joven en ganar un torneo en la temporada 2025, con 17 años

Se acabó el reinado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Futbolista profesional colombiano habría filtrado

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno