Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Esta será la copa que se entregue al equipo campeón en el Puskas Arenas - crédito REUTERS/Stephane Mahe

Con la expectativa sobre los hombros de los jugadores de la selección Colombia, el martes 16 de septiembre comienza la nueva edición de la Uefa Champions League 2025-2026, una competencia que por segunda vez reúne a 36 equipos en la novedosa fase de liga.

El torneo arranca el 16 de septiembre y se extenderá con un maratón de 18 partidos inaugurales que, hasta el jueves, prometen captar la atención de seguidores alrededor del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Athletic Club y Arsenal serán los encargados de poner la pelota en juego en el primer turno, para luego dar paso a duelos como el esperado debut del Real Madrid recibiendo al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

La presencia de colombianos en el torneo genera expectativas adicionales esta temporada. Ocho futbolistas nacionales estarán distribuidos en siete equipos diferentes, liderados por Luis Díaz, quien parte como uno de los referentes en el Bayern Múnich de Alemania, equipo que se perfila como aspirante serio al título.

Richard Ríos se ha convertido en referente en el mediocampo de Benfica - crédito REUTERS/Pedro Nunes

Junto a Díaz, Richard Ríos buscará afianzarse en el Benfica tras su destacada participación con Palmeiras en el Mundial de Clubes. Davinson Sánchez retorna a escena defendiendo al Galatasaray, mientras Luis Javier Suárez atraviesa un buen momento en el Sporting de Portugal y con la selección nacional.

El bloque de representantes lo completan Juan David Cabal, que intenta retomar su nivel en la Juventus después de una dura lesión; Christian Mosquera, quien vestirá por primera vez la camiseta del Arsenal en la máxima competencia europea; además de Camilo Durán y Kevin Medina, ambos del Qarabag.

Para los aficionados colombianos, los partidos podrán verse como de costumbre a través de ESPN y sus canales alternativos. Sin embargo, no todos los encuentros serán transmitidos en vivo por televisión; algunos solo estarán disponibles mediante suscripción en la plataforma de Disney+.

La final de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El encuentro está programado para el 30 de mayo de 2026.

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 1 de la Champions League

Luis Díaz ha marcado cinco goles en seis partidos oficiales con Bayern Munich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

Martes 16 de septiembre

Juventus (Juan David Cabal) vs. Borussia Dortmund

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Juventus Stadium - Italia

TV: ESPN y Disney +.

Benfica SL (Richard Ríos) vs. Qarabag (Camilo Duran y Kevin Medina)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Da Luz - Portugal

TV: ESPN y Disney +.

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Chelsea

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Allianz Arena - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Jueves 18 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray (Dávinson Sánchez)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Deutsche Bank Park - Alemania

TV: ESPN y Disney +.

Sporting Club (Luis Javier Suárez) vs. Kairat

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Jose Alvalade - Portugal

TV: ESPN y Disney +.

Otros partidos de la Semana 1 de la Champions League 2025/2026

Cristian Mosquera, aunque cuenta con la nacionalidad colombiana, juega para la selección de España tras nacer en este país - crédito Reuters/John Sibley

Martes, 16 de septiembre

Athletic Club vs. Arsenal - 11:45 a. m.

PSV Eindhoven vs. Unión St. Gilloise - 11:45 a. m.

Real Madrid vs. Olympique de Marsella - 2:00 p. m.

Tottenham vs. Villarreal - 2:00 p. m.

Miércoles, 17 de septiembre

Olympiacos vs. Pafos FC - 11:45 a. m.

Slavia Praga vs. Bodo Glimt - 11:45 a. m.

Ajax vs. Inter de Milán - 2:00 p. m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid - 2:00 p. m.

París Saint-Germain vs. Atalanta - 2:00 p. m.

Jueves, 18 de septiembre

Brujas vs. AS Monaco - 11:45 a. m.

Copenhague vs. Bayer Leverkusen - 11:45 a. m.

Manchester City vs. Napoli - 2:00 p. m.

Newcastle vs. Barcelona - 2:00 p. m.