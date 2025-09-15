Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

La selección Colombia Femenina compartirá grupo con España, Tailandia y Canadá - crédito Conmebol

Las expectativas por la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la Fifa se elevan tras la reciente definición de los grupos del torneo, cuyos partidos se desarrollarán del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Pásig City, dentro del área metropolitana de Manila.

La conformación de los grupos deja a España, Tailandia, Colombia y Canadá en el Grupo B, un sector que la FIFA califica como especialmente competitivo, puesto que las selecciones ocupan los puestos segundo, cuarto y octavo del ranking mundial, respectivamente.

Bajo el formato de competencia, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán hacia los cuartos de final, seguidos por las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final del certamen.

Grupo de la selección Colombia en la primera Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito FCF

El Grupo A enfrenta a la anfitriona Filipinas, que según destacó la FIFA logró evitar medirse contra las potencias tradicionales, junto a Polonia, Marruecos y Argentina.

El equipo argentino, liderado por Luciana Natta y Becha Núñez, aparece como uno de los favoritos para la fase eliminatoria.

Por su parte, Dionesa Tolentin encabeza las ilusiones locales filipinas, mientras que Jasmine Demraoui representa a las aspiraciones marroquíes.

En el Grupo C, Portugal y Japón se perfilan como los principales candidatos a continuar en la competencia, de acuerdo con la proyección de la FIFA.

Portugal, dirigido por Luis Conceicao, cuenta con figuras como Ana Catarina Pereira y Janice Silva, mientras que Japón deposita sus opciones en el talento de Ryo Egawa, dirigida por Takehiro Suga. Nueva Zelanda y Tanzania intentarán ser la revelación de este grupo.

El Grupo D promete encuentros de gran nivel con la presencia de Brasil, Irán, Italia y Panamá.

El choque entre Brasil e Italia destaca como uno de los duelos principales de la etapa de grupos. Varias jugadoras de la selección italiana tienen raíces brasileñas, como Renata Adamatti, considerada por la FIFA una de las mejores exponentes del futsal mundial.

Brasil se presenta como uno de los máximos favoritos, guiado por Amandinha, quien ha sido elegida ocho veces mejor jugadora mundial, además de futbolistas como Camila, Debora Vanin y Emilly, bajo la dirección de Wilson Saboia.

Irán llegará con la destacada Maral Torkaman, y Panamá, bajo las órdenes de Kenia Rangel, buscará sorprender pese a su condición de menor favoritismo.

Nicole Mancilla es la joven goleadora de la selección Colombia, llamada a ser figura en la Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito Conmebol

Para el seleccionado colombiano, Nicole Mancilla, con apenas veinte años, es citada por la FIFA como pieza clave en la escuadra dirigida por el entrenador nacional.

Las españolas, lideradas por Claudia Pons, contarán con talento de las gemelas Córdoba, Peque e Irene Samper; Tailandia buscará competir al máximo con la aportación de Nattamon Artkla y la dirección de Thanatorn Santanaprasit.

En el combinado canadiense, se espera que Esther Brossard lidere el desempeño de sus compañeras en la primera edición del certamen.

La FIFA subraya el auge mundial del fútbol sala, al mencionar que el deporte está caracterizado por “regates, dribles elásticos, lambretas, porteras goleadores, golazos, remontadas increíbles y goles sobre la bocina”.

Cómo clasificó Colombia al Mundial Femenino de Futsal

La selección Colombia jugará la primera Copa Mundial Femenina de Futsal - crédito Conmebol

La clasificación de Colombia a la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA quedó sellada tras una contundente victoria por 4 a 1 frente a Paraguay, con actuaciones destacadas de Angely Camargo y Nicole Mancilla.

Las colombianas, al asegurar el tercer y último cupo sudamericano, acompañarán a Argentina y Brasil como representantes regionales en el torneo que se disputará en Filipinas en noviembre, según detalló la información oficial.

El primer tanto nació tras una asistencia de volea de Camargo que, de espaldas a la portería, asistió de manera sorpresiva a Mancilla. En el avance de la primera mitad, las mismas protagonistas volvieron a asociarse: Mancilla desbordó a dos rivales y brindó la posibilidad para que Camargo adelantara al combinado colombiano.

El marcador se amplió cuando Mancilla ejecutó un tiro libre desde la izquierda, ubicando a Camargo, quien definió con un disparo raso que superó a la portera rival. El cuarto tanto para Colombia fue obra de Mancilla, con una definición potente posterior a una recuperación e incursión ofensiva de Camargo.