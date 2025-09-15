Deportes

Colombia tiene nueva raqueta #1 en el tenis femenino: Emiliana Arango toma el lugar que por años ocupó Camila Osorio

La tenista antioqueño tuvo problemas gastrointestinales, que afectaron su desempeño ante la estadounidense Iva Jovic, la tenista más joven en ganar un torneo en la temporada 2025, con 17 años

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Emiliana Arango posó junto al
Emiliana Arango posó junto al trofeo entregado como finalista del WTA 500 de Guadalajara - crédito REUTERS/Raquel Cunha

El reciente torneo WTA 500 Guadalajara Open Akron se transformó en un escenario de hitos para el tenis femenino, tanto a nivel internacional como colombiano.

Emiliana Arango, pese a experimentar una fuerte intoxicación gastrointestinal, salió a competir en la final contra Iva Jovic, según confirmó la familia de la jugadora a través del departamento de comunicaciones de la Federación Colombiana de Tenis.

“La intoxicación venía desde el día anterior. Desde hoy en la mañana no estaba en condiciones de entrar a una cancha. Lo hizo por respeto al torneo y a la rival. Su equipo desde muy temprano trabajó en recuperarla”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el duelo decisivo, la estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años, obtuvo el primer título WTA de su carrera al imponerse por 6-4 y 6-1 sobre la propia Arango en un partido que duró una hora y 35 minutos, informó la WTA.

Emiliana Arango jugó su segunda
Emiliana Arango jugó su segunda final en el circuito de la WTA en lo que va de 2025 - crédito REUTERS/Raquel Cunha

De esta forma, Jovic se convierte en la campeona más joven de la temporada con 17 años y 283 días, desplazando a Mirra Andreeva, quien ostentaba ese récord tras su triunfo en Dubai con 17 años y 299 días.

Solo tres juegos del segundo set alcanzaron el deuce, y Jovic debió superar tres puntos de quiebre en el primer juego, mostrando temple y regularidad.

Durante el transcurso del partido, la transmisión oficial captó las dificultades físicas de la colombiana, quien se inclinó sobre la raqueta y terminó el segundo set trasbocando.

Felipe Mantilla, entrenador de Arango, confirmó los problemas de salud de su dirigida, información reiterada por la deportista, que expresó a Match Tenis el golpe anímico de la situación:

En algún momento simplemente era terminar el partido. Es muy difícil, emocionalmente creo que es un golpe muy duro. Que termine de esta manera es un poco amargo. Pero así es la vida, no siempre todo termina de la mejor manera”.

El triunfo de Jovic, quien partía como número 73 mundial, le permitirá ingresar por primera vez al Top 50 del ranking WTA, siendo la duodécima jugadora que lo logra en la presente temporada.

Además, WTA destacó que la estadounidense es la campeona más joven de su país en un torneo de este nivel desde lo conseguido por Coco Gauff en 2021 en Parma.

Emiliana Arango desplazó a Camila
Emiliana Arango desplazó a Camila Osorio como la raqueta 2 de Colombia - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Para Colombia, el logro de Arango implicó un salto significativo en el escalafón.

La deportista subió 33 lugares en la clasificación mundial, colocándose en el puesto 53 con 1.180 puntos y convirtiéndose en la número uno nacional, además de la segunda mejor latinoamericana del circuito, solo detrás de la brasileña Beatriz Haddad Maia (puesto 25).

Su desempeño la situó por delante de Camila Osorio, que descendió a la casilla 85 luego de perder puntos no defendidos de la edición anterior del torneo.

El ranking global de la WTA continúa bajo el liderazgo de la bielorrusa Aryna Sabalenka con 11.225 puntos, seguida de Iga Swiatek (7.933) y Coco Gauff (7.874). Entre referentes sudamericanos, Arango es la mejor ubicada después de Haddad Maia.

Temas Relacionados

Emiliana ArangoTenis ColombiaWTA 500 de GuadalajaraIva JovicFinal WTA 500Colombia-Deportes

Más Noticias

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 obligan al ente rector de los torneos del fútbol colombiano a reestructurar su calendario para hacer un campeonato más corto

Así sería el nuevo formato

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente

El cuadro azucarero, aunque parece estar a salvo esta temporada de perder su puesto en primera división, sigue muy al fondo y solo supera a Unión Magdalena, Envigado y Boyacá Chico

Así quedó la tabla del

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

El conjunto Cardenal se impuso a las Azucareras en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante poco más de 19.000 personas que disfrutaron del Doblete Cardenal en la tarde del domingo 14 de septiembre

Santa Fe sacó ventaja en

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

El máximo accionista del cuadro vallecaucano compartió una imagen en sus redes sociales en la que se mencionaba la posibilidad de que el conjunto Escarlata

Tulio Gómez desmintió rumores sobre

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

El capitán del equipo de Guanajuato ingresó para el segundo tiempo en el partido disputado en El Volcán, estadio propiedad de la Universidad Autónoma de Nueva León

Así calificaron en México el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha reveló qué lleva

Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto tras las dificultades con su primer hijo: “No había nada ni nadie que me pudiera ayudar”

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con retrato junto a Fabiola Posada, ‘La gorda Fabiola’, hecho con IA: “Con la comediante que amé”

Jhonny Rivera logró segundo lleno total en el Movistar Arena y conmovió con su mensaje: “Estoy despertándome de un sueño”

Video: Reykon sorprendió con cambio de look y encendió las redes sociales; “El doble de Richard Ríos”

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska se sonrojó cuando sus compañeros recordaron su relación con Zambrano

Deportes

Así sería el nuevo formato

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia