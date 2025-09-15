Colombia tiene nueva raqueta #1 en el tenis femenino: Emiliana Arango toma el lugar que por años ocupó Camila Osorio

Emiliana Arango posó junto al trofeo entregado como finalista del WTA 500 de Guadalajara - crédito REUTERS/Raquel Cunha

El reciente torneo WTA 500 Guadalajara Open Akron se transformó en un escenario de hitos para el tenis femenino, tanto a nivel internacional como colombiano.

Emiliana Arango, pese a experimentar una fuerte intoxicación gastrointestinal, salió a competir en la final contra Iva Jovic, según confirmó la familia de la jugadora a través del departamento de comunicaciones de la Federación Colombiana de Tenis.

“La intoxicación venía desde el día anterior. Desde hoy en la mañana no estaba en condiciones de entrar a una cancha. Lo hizo por respeto al torneo y a la rival. Su equipo desde muy temprano trabajó en recuperarla”.

En el duelo decisivo, la estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años, obtuvo el primer título WTA de su carrera al imponerse por 6-4 y 6-1 sobre la propia Arango en un partido que duró una hora y 35 minutos, informó la WTA.

Emiliana Arango jugó su segunda final en el circuito de la WTA en lo que va de 2025 - crédito REUTERS/Raquel Cunha

De esta forma, Jovic se convierte en la campeona más joven de la temporada con 17 años y 283 días, desplazando a Mirra Andreeva, quien ostentaba ese récord tras su triunfo en Dubai con 17 años y 299 días.

Solo tres juegos del segundo set alcanzaron el deuce, y Jovic debió superar tres puntos de quiebre en el primer juego, mostrando temple y regularidad.

Durante el transcurso del partido, la transmisión oficial captó las dificultades físicas de la colombiana, quien se inclinó sobre la raqueta y terminó el segundo set trasbocando.

Felipe Mantilla, entrenador de Arango, confirmó los problemas de salud de su dirigida, información reiterada por la deportista, que expresó a Match Tenis el golpe anímico de la situación:

“En algún momento simplemente era terminar el partido. Es muy difícil, emocionalmente creo que es un golpe muy duro. Que termine de esta manera es un poco amargo. Pero así es la vida, no siempre todo termina de la mejor manera”.

El triunfo de Jovic, quien partía como número 73 mundial, le permitirá ingresar por primera vez al Top 50 del ranking WTA, siendo la duodécima jugadora que lo logra en la presente temporada.

Además, WTA destacó que la estadounidense es la campeona más joven de su país en un torneo de este nivel desde lo conseguido por Coco Gauff en 2021 en Parma.

Emiliana Arango desplazó a Camila Osorio como la raqueta 2 de Colombia - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Para Colombia, el logro de Arango implicó un salto significativo en el escalafón.

La deportista subió 33 lugares en la clasificación mundial, colocándose en el puesto 53 con 1.180 puntos y convirtiéndose en la número uno nacional, además de la segunda mejor latinoamericana del circuito, solo detrás de la brasileña Beatriz Haddad Maia (puesto 25).

Su desempeño la situó por delante de Camila Osorio, que descendió a la casilla 85 luego de perder puntos no defendidos de la edición anterior del torneo.

El ranking global de la WTA continúa bajo el liderazgo de la bielorrusa Aryna Sabalenka con 11.225 puntos, seguida de Iga Swiatek (7.933) y Coco Gauff (7.874). Entre referentes sudamericanos, Arango es la mejor ubicada después de Haddad Maia.