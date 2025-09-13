Deportes

Luis Díaz hace historia con el Bayern Munich en poco tiempo: este es el primer récord que logra en Alemania

El atacante marcó gol en la goleada 5-0 sobre el Hamburgo, por la Bundesliga, en su regreso tras las eliminatorias con la selección Colombia y demostrando todo su nivel

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Luis Díaz festejando su gol
Luis Díaz festejando su gol durante la goleada 5-0 del Bayern Múnich sobre el Hamburg, por la tercera jornada de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz tuvo una nueva jornada brillante con el Bayern Múnich, al que regresó luego de su actuación en la doble jornada de eliminatorias con la selección Colombia, feliz por la clasificación al mundial de 2026 y siendo el segundo máximo goleador de la fase con siete anotaciones.

Con su gol frente al Hamburgo, “Lucho” logró un récord histórico con el Bayern, algo que no se veía hace muchos años y que ni siquiera James Rodríguez, su compañero en la Tricolor, consiguió durante su paso entre 2017 y 2019, a préstamo desde el Real Madrid en aquella época.

El atacante guajiro quiere consolidarse como una pieza determinante en el conjunto alemán, tal como lo hizo en el Liverpool desde 2022 hasta 2025, pues su objetivo es conseguir muchos títulos a nivel local y pelear la Champions League, que arrancará su fase de liga el martes 16 de septiembre.

El nuevo récord de Luis Díaz

Desde el primer encuentro con el cuadro “Bávaro”, el colombiano demostró que tenía condiciones para convertirse en una estrella, pese a las críticas de un sector de la afición por su edad, pues tiene 29 años, y su precio, que fueron 75 millones de euros y proveniente del Liverpool.

Luis Díaz se convirtió en el cuarto jugador en marcar gol en las primeras tres fechas de la Bundesliga, gracias a sus anotaciones frente al Leipzig, Augsburgo y el Hamburgo, contando por aparte el tanto en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, para el triunfo 2-1.

Se trata de una marca exclusiva para aquellos futbolistas que fueron recién fichados por los alemanes, algunos de ellos con mucha trayectoria en el fútbol mundial y otros de los que se recuerda muy poco, pero que dejaron huella en la institución “Bávara” en esos primeros momentos.

Al igual que Luis Díaz, Ruggiero Rizzitelli (1996), Luca Toni (2007) y Mario Mandzukic (2012) alcanzaron el récord de tres goles en el mismo número de partidos en las fechas iniciales de la Bundesliga, siendo el croata uno de los más recordados por su aporte durante la década pasada.

Antes de Luis Díaz, Mario
Antes de Luis Díaz, Mario Mandzukic marcó tres goles en sus primeros tres partidos con Bayern Múnich en 2012 - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

Hasta el momento, el guajiro tiene cuatro goles en cinco compromisos oficiales, excelentes números que ilusionan a una afición de ver a una nueva estrella para el futuro, además de que el técnico Vincent Kompany se siente satisfecho por el trabajo del extremo.

“Lucho” estuvo cerca del Manchester City

En una historia muy poco conocida, el diario inglés Telegraph afirmó que Luis Díaz estuvo a un paso de salir del Liverpool un año antes de que fuera vendido al Bayern Múnich, pero esta vez iba a ser a uno de los rivales más fuertes del cuadro británico en la Premier League y era el Manchester City, del técnico Pep Guardiola

“Poco después de que el trío se pusiera manos a la obra, el Liverpool se dio cuenta de que Luis Díaz quería ir al Manchester City. El equipo de fichajes le propuso a Díaz fichar por el club Etihad a cambio de Julián Álvarez”, fueron las palabras del portal web, que llamaron la atención de los aficionados.

Luis Díaz, pese a ser
Luis Díaz, pese a ser figura del Liverpool, le incomodó el tema del salario del club y durante un año buscó un acuerdo que fue infructuoso - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Sin embargo, la respuesta del conjunto “Citizen” fue que “no vendemos a los rivales”, por la propuesta de quedarse con el delantero argentino, a lo que el cuadro de Arne Slot, en la misma línea, dijo que “entonces nosotros tampoco”, dejando a “Lucho” por un año más en la institución.

Cabe recordar que Luis Díaz se fue del Liverpool en julio de 2025 porque no se le renovó su contrato, en el que quería un aumento salarial, pero al no llegar a un acuerdo con los directivos, solicitó su salida y aceptar la oferta millonaria del Bayern Múnich, que fue el club que más se interesó en el jugador.

