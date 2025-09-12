Esta es la dura baja que sufrirá Atlético Nacional para los próximos partidos de Copa BetPlay por “conducta violenta”

El retorno de una de las figuras del verde se vio empañado por una sanción que recibió por parte de la Dimayor en el partido de COpa Colombia ante Deportes Quindío - crédito David Jaramillo / Coiprensa

La ausencia de Marlos Moreno en los próximos compromisos de Atlético Nacional representa un desafío considerable para el equipo dirigido por Javier Gandolfi, que deberá afrontar la serie de cuartos de final de la Copa BetPlay sin uno de sus jugadores clave.

La Dimayor comunicó, a través de su resolución número 92 de 2025, la sanción de dos fechas de suspensión para el delantero, tras su expulsión por “conducta violenta contra adversario” en el empate ante Quindío en Armenia, el 3 de septiembre de 2025.

Esta fue la parte de la resolución 92 del ente deportivo sancionando a Marlos Moreno - crédito Dimayor

La sanción implica que Marlos Moreno no podrá ser convocado en ninguno de los partidos de cuartos de final de la Copa BetPlay, una instancia en la que Atlético Nacional ya aseguró su presencia y aguarda por su rival, que saldrá del cruce entre Deportivo Pasto y Once Caldas.

Actualmente, el conjunto de Manizales lleva ventaja en la serie por 2-1, y el partido de vuelta está programado para el 2 de octubre de 2025 en el Estadio Palogrande, de Manizales.

La resolución expedida por Dimayor explicó que el principal motivo de la sanción se dio por el siguiente motivo:

“Por ser culpable de conducta violenta contra adversario, contemplada en el artículo 63 del Código Disciplinario Único de la FCF”, detallaron.

Además, se impuso un castigo económico de $154.212 pesos colombianos por la conducta violenta de Moreno.

Que dice el artículo 63 del Código Único Disciplinario

El artículo 63 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol castiga la conducta incorrecta frente a los adversario - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En el Código Único Disciplinario de Dimayor se castigan dichos comportamientos y actitudes, explicando las consecuencias en los siguientes casos.

Suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol.

Suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre o penal.

Suspensión de una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de juego brusco grave (especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento en disputa del balón).

Estas son las otras suspensiones que contempla la conducta incorrecta frente a adversarios según el Código Único Disciplinarios - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Así fue la expulsión de Marlos Moreno vs. Quindío

El atacante vio la tarjeta roja en el partido ante Deportes Quindío por los octavos de final de Copa Colombia - crédito David Jaramillo / Colprensa

El 3 de septiembre de 2025, Deportes Quindío y Atlético Nacional empataron a dos goles en el estadio Centenario de Armenia.

Al minuto 12 de partido, el cuadro “Milagroso” (apodo del Deportes Quindío) se fue en ventaja con anotación del atacante Brandon Caicedo.

Durante el primer tiempo, el “Verdolaga” intentó atacar como es habitual, pero no tuvo la claridad para llegar de cara al arco defendido por Sergio Pabón.

Para la segunda mitad, otra vez sería Brandon Caicedo al minuto 73 de partido, marcó el 2-0 para Quindío.

Atlético Nacional a partir de ese segundo gol y pese a la expulsión de Marlos Moreno, que se dio en una marca con un jugador del Deportes Quindío. Allí el delantero de Atlético Nacional alcanzó a golpear al jugador.

En ese momento, todos los jugadores tanto del Deportes Quindío como de Atlético Nacional se pelearon entre sí, y la reacción de Marlos Moreno que provocó que el árbitro le mostrara la tarjeta roja fue el cabezazo que le pegó a Sergio Pabón, portero del cuadro de Armenia.

Finalmente, Atlético Nacional empató con doblete de Andrés Sarmiento al minuto 82 y 90+1 y clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia.

El "Verdolaga" empató el encuentro en el estadio Centenario de Armenia - crédito @nacionaloficial / X

Cuando vuelve a jugar Atlético Nacional

El “Verdolaga” volverá a la acción pero por la Liga BetPlay el 13 de septiembre de 2025, cuando por la fecha 11 reciba al Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot, partido programado para las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá el equipo antioqueño para septiembre de 2025:

13 de septiembre de 2025 - Fecha 11 Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

21 de septiembre de 2025 - Fecha 12 Liga BetPlay: Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

27 de septiembre de 2025 - Fecha 13 Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios