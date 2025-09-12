Colombia sorprende en la carrera por las boletas del mundial de fútbol 2026 y supera a potencias europeas

Colombia se posiciona entre los países con mayor demanda de boletas para el mundial 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El arranque del proceso de venta de boletas para el mundial 2026 puso a Colombia en el centro de la conversación global. Apenas se abrió la inscripción al Sorteo Preferente de Visa, el país apareció entre los más activos en la carrera por asegurar un lugar en las tribunas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con cifras oficiales, en las primeras 24 horas la FIFA recibió 1,5 millones de solicitudes procedentes de 210 naciones. Aunque era previsible que los anfitriones lideraran el listado, lo sorprendente fue la posición de Argentina, Colombia y Brasil, que superaron a potencias europeas como Inglaterra, España, Portugal, Francia y Alemania.

La Fifa recibió 1,5 millones de solicitudes de entradas en las primeras 24 horas del proceso - crédito Brendan McDermid/REUTERS

La fiebre por acompañar a la selección refleja algo más profundo que un impulso por viajar, es el síntoma de una hinchada que recuperó la ilusión. El equipo de Néstor Lorenzo cerró las eliminatorias en el tercer puesto, con 28 puntos, después de golear 6-3 a Venezuela en Maturín. Ese desempeño, sumado al regreso de figuras consolidadas y a la aparición de nuevas promesas como Luis Javier Suarez, reactivó el entusiasmo por el proceso Lorenzo que tuvo un bache de seis partidos sin conseguir la victoria en eliminatorias sudamericanas.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa del Mundo 2026, lo resumió con una frase que circuló ampliamente en redes: “prueba del enorme entusiasmo”. El comentario describió bien lo ocurrido en la primera jornada del registro preferente, que funciona como un sorteo aleatorio y no depende del momento en que se realice la inscripción.

La etapa inicial de este proceso estará abierta hasta el 19 de septiembre. Luego vendrán fases escalonadas, venta general, paquetes por estadio y planes enfocados en equipos específicos. Para la fase de grupos, los precios arrancarán en USD60, con ajustes según la instancia y la ubicación de los asientos. El acceso al público en general comenzará el 1 de octubre, cuando se habiliten más modalidades de compra.

El entusiasmo colombiano por el mundial refleja la recuperación de la ilusión tras una destacada eliminatoria - crédito Jesús Avilés/Infobae

El interés local también está ligado al crecimiento del mercado de viajes deportivos. Agencias y plataformas de turismo ya diseñan paquetes que combinan vuelos, alojamiento y entradas, anticipando que muchos colombianos querrán vivir la experiencia completa. En las últimas ediciones, miles de compatriotas siguieron a la selección en ciudades tan dispares como Kazán, São Paulo o Doha; todo indica que el mundial de Norteamérica repetirá ese fenómeno.

Más allá de la emoción, hay un componente económico que explica la atención que despierta la boletería. La FIFA espera que el torneo supere los USD11.000 millones en ingresos, frente a los USD7.500 millones de Qatar 2022. La venta de entradas es clave para alcanzar esa meta, sobre todo porque el certamen creció de 64 a 104 partidos, con 48 selecciones en competencia y 16 sedes distribuidas entre los tres países anfitriones.

El desafío, sin embargo, está en equilibrar oferta y demanda. Aunque se calcula que en este sorteo preferente habrá alrededor de un millón de boletas, la avalancha inicial demuestra que no todos los interesados podrán acceder en la primera fase. De ahí que la organización insista en que los únicos canales seguros para comprar son los oficiales: FIFA.com/tickets. La recomendación busca proteger a los aficionados de la reventa y la falsificación, problemas frecuentes en eventos de este calibre.

El crecimiento del turismo deportivo impulsa la demanda de paquetes completos para el Mundial - crédito crédito Luisa González/Reuters y FIFA

Para Colombia, la magnitud del interés puede interpretarse como una señal de confianza en el presente del combinado nacional. El ambiente optimista que rodea al equipo contrasta con el desencanto que dejó su ausencia en Qatar, y confirma que los hinchas sueñan con ver a sus jugadores en escenarios icónicos como el MetLife Stadium o el Estadio Azteca.