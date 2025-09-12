Deportes

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Millonarios y Atlético Nacional quedarían fuera de la Copa Libertadores

Durante el segundo semestre, esta tabla toma más importancia para los torneos de la Conmebol en 2026, que por ahora solo tiene asegurado el cupo de Santa Fe por ser campeón del Torneo Apertura

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Millonarios y Atlético Nacional son
Millonarios y Atlético Nacional son dos de los equipos que pelean en la reclasificación de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay ya entró en la segunda mitad de la fase de Todos contra Todos, en la que varios equipos están en la pelea por entrar a los cuadrangulares, además de aquellos que defienden su lugar en la primera división, pues el descenso se resuelve con las 19 jornadas disputadas hasta noviembre.

Otro de los objetivos en el fútbol colombiano es la reclasificación, en la que se definen cinco de los equipos que acceden a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del año siguiente, todos ellos llegando a rondas clasificatorias y es un premio a quienes hacen buenas campañas, pero no son campeones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a que falta por conocer a los campeones de la Liga BetPlay, en el segundo semestre, y al de la Copa Colombia, varios equipos hacen cuentas para asegurar un puesto en un certamen internacional, debido al dinero que ingresa a las instituciones y el prestigio que conlleva representar al país.

¿Cómo va la reclasificación?

Para empezar, dicho listado suma todos los puntos que pueda lograr un club a lo largo de la temporada en la Liga BetPlay, desde la fase de Todos contra Todos, cuadrangulares semifinales y la final, pero si fue campeón de algún certamen en el año, a excepción de la Superliga, se vuelve irrelevante.

En este momento, Independiente Medellín y Deportes Tolima se están quedando con los cupos a la Copa Libertadores, ya que son los mejores conjuntos en la reclasificación que, por ahora, no son ganadores de la liga o copa, recordando que Santa Fe, que es segundo, ya se quedó con el Torneo Apertura 2025.

Así va la tabla de
Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay, previo a la jornada 11 del segundo semestre - crédito Dimayor

Como dictan las normas de la Dimayor, los dos conjuntos que lideren dicha tabla obtendrán al final del año los respectivos cupos a la segunda fase previa, con el Poderoso tomando una buena ventaja con 67 unidades, sacándole seis a los Pijaos que son terceros.

Por otro lado, Atlético Nacional y Millonarios serían mandados a la Copa Sudamericana, junto con el Junior de Barranquilla, ya que las reglas indican que los siguientes tres mejores cuadros en la reclasificación, lo que sería un premio mal recibido para los aficionados por la historia e inversión de los clubes.

Millonarios sumó los últimos nueve
Millonarios sumó los últimos nueve puntos en la Liga BetPlay, que lo mantienen vivo en la reclasificación - crédito Colprensa

Finalmente, se destaca que el Atlético Bucaramanga, que quedó fuera de los cuadrangulares en el primer semestre de 2025, se ubica octavo y entre en la pelea por entrar a la Sudamericana, todo gracias a la buena campaña con el técnico Leonel Álvarez y para repetir participación en certamen de la Conmebol.

América se preocupa

Un caso aparte es el de los Diablos Rojos, que durante el primer semestre realizaron una inversión fuerte con la llegada de Juan Fernando Quintero por 2,5 millones de dólares, además de que llegó hasta los octavos de la actual Copa Sudamericana y dejando en el camino a clubes como Bahía de Brasil.

América de Cali sufre por
América de Cali sufre por cuenta de la crisis deportiva y las manifestaciones de sus aficionados desde el partido ante Deportivo Cali - crédito Sudamericana

Sin embargo, para la temporada 2026 los rojos no clasificarían a ningún torneo de la Conmebol, debido a que su posición en la reclasificación, en este momento, no los beneficia con ningún cupo a Libertadores o Sudamericana, a la espera de cómo termina la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Con 54 puntos, los rojos están séptimos y detrás del Junior de Barranquilla, con 58 unidades y que tendría el último de los tiquetes en la tabla, pero siendo último del campeonato parece que tiene un camino muy complicado para cumplir con el objetivo de volver a un torneo internacional, sumado a las protestas de los aficionados por la mala campaña, el cambio de entrenador y polémicas con los directivos.

Temas Relacionados

Liga BetPlayReclasificaciónLiga BetPlay reclasificaciónMillonariosAtlético NacionalAmérica de CaliColombia-Deportes

Más Noticias

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

El evento se llevará a cabo en el estadio Allegrian de Las Vegas, con capacidad para 65.000 espectadores, en donde nunca antes se ha realizado una velada de boxeo

Hora y dónde ver la

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

El delantero no suma minutos desde finales de agosto, por la Champions League, y en el club turco no saben qué hacer porque los últimos exámenes arrojaron resultados procupantes

Preocupante situación de Jhon Jáder

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe

La Vinotinto perdió la oportunidad de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo

Figuras de la selección venezolana

Arquero de Venezuela se desahogó tras goleada contra Colombia y la eliminación del mundial: “Este dolor va a quedar”

Rafael Romo fue titular con la Vinotinto en la derrota que los dejó sin chances de jugar la próxima Copa Mundo

Arquero de Venezuela se desahogó

Apareció el periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” le ganaría sin problemas a Colombia: “Es un golpe duro”

El panelista de Dsports reconoció el duro golpe por la eliminación de la Vinotinto, subrayando la magnitud de la oportunidad perdida y la necesidad de replantear el futuro del fútbol de ese país

Apareció el periodista venezolano que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Video: Karol G afina los

Video: Karol G afina los detalles de su presentación en el evento ‘Grace For The World’ en el Vaticano: así fue el ensayo

Exjugador de la selección Colombia se derrumbó hasta las lágrimas durante una conferencia: “Todos mis sueños se fueron, se fue mi hogar”

Laura Tobón descrestó en la Semana de la Moda de Nueva York: se tomó foto con Blake Lively

5 películas para niños en Netflix Colombia para entretenerse el fin de semana

Novio de Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, lanzó pulla al cantante en medio del escándalo de su video íntimo con Isabella Ladera: “Prometí nunca fallarles”

Deportes

Hora y dónde ver la

Hora y dónde ver la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

Figuras de la selección venezolana se habrían ido de fiesta tras perder contra Colombia, esto se sabe

Arquero de Venezuela se desahogó tras goleada contra Colombia y la eliminación del mundial: “Este dolor va a quedar”

Apareció el periodista venezolano que aseguró que la “Vinotinto” le ganaría sin problemas a Colombia: “Es un golpe duro”