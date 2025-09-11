Deportes

Prográmese con los colombianos en la Vuelta a España: hora de salida de los “escarabajos” en la contrarreloj de la etapa 18

Con Egan Bernal como uno de los favoritos para escalar en la clasificación general, los cafeteros se preparan para una prueba que sufrió cambios por las protestas pro-Palestina

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Harold Tejada es el mejor
Harold Tejada es el mejor colombiano en la Vuelta a España, en el puesto 13 a más de 15 minutos del líder Jonas Vingegaard - crédito @XDSAstanaTeam / X

La Vuelta a España 2025 experimenta un cambio relevante tras la decisión de la organización de reducir de forma significativa la contrarreloj individual prevista para el jueves 11 de septiembre. El recorrido, que inicialmente era de 27,2 kilómetros, se limitará a 12,2 kilómetros, manteniendo tanto la salida como la meta en Valladolid.

Pese a las nuevas medidas, los ciclistas colombianos están listos para buscar un buen tiempo en la etapa 18, con el objetivo de escalar en la clasificación general y uno de los favoritos es Egan Bernal, que se especializa en la velocidad, mientras que Harold Tejada le apunta al top 10.

El comunicado oficial de la organización, recogido por ambos medios, señala que la modificación busca “dotar de una mayor protección el desarrollo de la etapa”. La contrarreloj individual se considera especialmente vulnerable, ya que cada ciclista compite en solitario, lo que incrementa los riesgos ante posibles incidentes. La decisión se tomó tras advertencias sobre la posible presencia masiva de manifestantes pro-Palestina.

Impacto deportivo y horarios de los ciclistas colombianos

En el plano deportivo, el recorte de la contrarreloj tiene implicaciones directas para los principales aspirantes al título. Según el análisis del diario El País, la reducción del trayecto favorece al actual líder de la clasificación general, Jonas Vingegaard, que partirá último en la etapa.

La atención también se centra en los ciclistas colombianos. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) será el primero en tomar la partida a las 9:04 a. m., seguido por Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PstNL) a las 9:14, Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a las 9:52, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a las 9:53 y Harold Tejada (XDS Astana Team) a las 9:56.

Egan Bernal quiere figurar en
Egan Bernal quiere figurar en la contrarreloj de la etapa 18 para volver a los 10 primeros puestos de la clasificación general de la Vuelta a España - crédito Bruna Casas/REUTERS

Entre ellos, Tejada se destaca como el mejor ubicado en la general, ocupando el puesto 12 a 15 minutos y 36 segundos del danés del Jumbo Lease a Bike, mientras que Egan y Buitrago también figuran en el top 20.

Aunque en los últimos días no ha mostrado su mejor rendimiento, Vingegaard ha logrado mantener el maillot rojo frente a los ataques de sus rivales. Por su parte, el segundo clasificado, Joao Almeida, reconocido por su destreza en la contrarreloj y situado a 50 segundos del líder, ve reducidas sus opciones de recortar diferencias en una distancia tan corta.

Jonas Vingegaard le apunta a
Jonas Vingegaard le apunta a ser campeón de la Vuelta a España 2025, aunque con poca diferencia sobre Joao Almeida - crédito Manon Cruz/REUTERS

De cara a las próximas jornadas, tras la etapa recortada y una llegada a Guijuelo que podría resolverse al sprint, la atención se traslada a la penúltima etapa, con la exigente ascensión a la Bola del Mundo, donde se perfilará el podio definitivo de esta edición de La Vuelta a España.

Motivos de seguridad y antecedentes de protestas en La Vuelta

El trasfondo de esta medida se enmarca en una edición de La Vuelta marcada por la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Durante la competición ya se produjeron adelantamientos de meta en ciudades como Bilbao y Castro de Herville, motivados por la escalada de protestas.

La creciente visibilidad de las movilizaciones, impulsada por el endurecimiento del discurso del Gobierno de España sobre la situación en Gaza, ha llevado a la organización a extremar las precauciones, especialmente en etapas donde la seguridad resulta más difícil de garantizar.

Los manifestantes pro Palestina durante
Los manifestantes pro Palestina durante una de las etapas de la Vuelta a España, que sufrió muchos cambios por las protestas - crédito Europa Press

La última etapa entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero transcurrió sin incidentes, gracias a protestas pacíficas que permitieron el normal desarrollo de la competencia. Sin embargo, la previsión de nuevas movilizaciones en Valladolid llevó a los responsables de la carrera a anticipar posibles riesgos y a optar por el recorte de la contrarreloj, sumando este episodio a una serie de ajustes que han marcado la ronda ibérica en 2025.

Juan David Cabal regresaría a

La selección Colombia tendrá un

Otro récord para James Rodríguez

Kevin Mier es lapidado por

Derrota con Colombia generó cambio
