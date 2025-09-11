Polémica en el FPC: así fue la jugada por la que pidieron penalti y roja contra Millonarios por rodillazo de Diego Novoa

Millonarios derrotó por la mínima diferencia a Deportivo Pasto, en un partido donde la polémica se robó la atención - crédito Colprensa

El Deportivo Pasto se marchó de El Campín, en Bogotá, entre protestas y frustración tras caer por la mínima diferencia ante Millonarios, en un encuentro marcado no solo por el resultado, sino también por fuertes polémicas arbitrales y el malestar expresado por el técnico Camilo Ayala.

La jugada más discutida del partido se presentó en el tiempo de descuento, cuando una salida agresiva del arquero Diego Novoa sobre Johan Caicedo, capitán del Deportivo Pasto, que no fue sancionada ni fue revisada por el VAR, una omisión que alimentó la indignación del equipo visitante.

La actuación arbitral del central Bismark Santiago provocó declaraciones contundentes por parte de Ayala. Según explicó el entrenador en rueda de prensa, lo que más le molestó no fue únicamente la falta de penalti, sino que la jugada no se detuviera ni recibiera revisión tecnológica:

“Era un penal más grande que El Campín, pero obviando eso, el empate era justo. A mi jugador le rompieron la camiseta, salieron a jugar un balón sin tener punto de contacto, mi jugador estaba quieto... Es una injusticia que el VAR no haya revisado esa última jugada. Había sangre y todo”, sentenció sobre el incidente.

En redes sociales, el Deportivo Pasto publicó una serie de fotografías en donde se evidencia como quedó la camiseta del jugador luego del encuentro con Diego Novoa, además señalan a la terna arbitral: “Así quedó la camiseta de nuestro capitán Johan Caicedo luego de la abrupta patada del guardameta rival que los señores Bismarks Santiago (Central), Juan Pablo Alba (VAR) y Hermínzul Calderón (Observador AVAR) decidieron omitir”.

Así quedó la camiseta del capitán de Deportivo Pasto tras la patada de Diego Novoa - crédito X

Ayala no dudó en calificar lo sucedido de “injusticia” y criticó la diferencia de criterio arbitral, contrastando a Bismark Santiago con la reputación de Wilmar Roldán: “Por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia, porque no le da miedo pitar un penal en el último minuto así esté en Brasil con 60 mil personas. Al Pasto también hay que respetarlo”.

¿Qué dice la regla 12?

Patada de Diego Novoa en el partido entre Millonarios vs. Deportivo Pasto - crédito Deportivo Pasto

“Se concederá un libre directo si, a juicio del árbitro, un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de una manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva:

cargar;

saltar encima;

dar una patada o intentarlo;

empujar;

golpear o intentarlo (cabezazos incluidos);

hacer una entrada o disputarle el balón;

poner la zancadilla o intentarlo.

En caso de que la falta cometida implique contacto físico, se penalizará con un libre directo.

«Imprudente» es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. No será necesaria una sanción disciplinaria.

«Temeraria» es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado.

«Con uso de fuerza excesiva» es la acción en la que el jugador se excede en la fuerza y la impetuosidad empleada o pone en peligro la integridad física del adversario, por lo que deberá ser expulsado".

Así fue el partido de Millonarios contra Deportivo Pasto

Millonarios FC salió del fondo de la tabla de posiciones tras la llegada de Hernán Torres - crédito Colprensa / Cristian Bayona

El partido tuvo como figura a Santiago Giordana, quien fue el autor del único tanto a los 30 minutos tras una asistencia precisa de Samuel Martin. El delantero argentino no pudo contener la emoción y celebró con lágrimas la ruptura de su sequía goleadora.

La segunda mitad también estuvo marcada por la reaparición de Leonardo Castro tras una larga ausencia por una fractura de peroné sufrida el 30 de marzo de 2025. El atacante, que no jugaba hace cinco meses, generó dos oportunidades claras que no fructificaron.

Entretanto, el Pasto tuvo algunos acercamientos, especialmente a través de Yoshan Valois, quien falló solo ante Novoa al minuto 60, y David Camacho, cuya ocasión fue contenida por una sobresaliente atajada del portero azul.

Este resultado deja a Millonarios con 11 puntos y a dos unidades de los ocho primeros lugares de la Liga BetPlay 2025-II, mientras que el Deportivo Pasto permanece con 9 puntos en la casilla 18, enfrentando un panorama complicado en su aspiración de clasificar a la siguiente fase. Para la próxima jornada, los embajadores visitarán a Alianza en Valledupar y Pasto se medirá ante Deportivo Cali en Palmaseca.