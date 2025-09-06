El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

El "Mono" realizó un análisis de la clasificación cafetera a su séptimo mundial en la historia-crédito @pibevalderramap/Instagram

Con la victoria de Colombia a su séptima Copa del Mundo tras golear a Bolivia por 3-0 el 4 de septiembre de 2025, las reacciones del país a nivel deportivo no se hicieron esperar.

Desde la prensa deportiva, los hinchas de la selección, como los históricos que hicieron parte de la “Tricolor” reaccionaron a lo que significó el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo en la cancha del Metropolitano.

Carlos Valderrama habló sobre la clasificación de Colombia a la copa del mundo-crédito John Sibley/REUTERS

Uno de ellos fue del exvolante histórico de la selección Carlos “el Pibe” Valderrama. El samario relató que el entrenador Néstor Lorenzo le habría pedido que jugara el próximo partido ante Venezuela, en forma de broma en un video que publicó en Instagram después del triunfo de Colombia ante Bolivia.

“Ya estamos clasificados, el profesor dijo que si yo quería jugar allá contra Venezuela. Por ahí me escribió y me dijo «Carlos te necesito para Venezuela», pero ya estamos clasificados”.

El análisis de Valderrama sobre el encuentro frente a Bolivia fue claro: consideró que el equipo jugó con seriedad y que el arquero rival, Carlos Lampe, evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor durante la primera mitad.

“Me gustó el equipo, partido serio. El arquero de ellos tapó todo en el primer tiempo, pero después del gol en el segundo tiempo se abrió para los dos y el profesor hizo los cambios. En el segundo tiempo fue un partido mano a mano, pero el equipo no sufrió”.

Además, subrayó la importancia del entorno del Metropolitano para ayudar a que Colombia clasificara a Estados Unidos, México y Canadá 2026:

“Jugó serio la Selección, partido de la clasificación, estadio lindo y bello para jugar. Felicitaciones a los muchachos, al cuerpo técnico, al público y a todo el país. Volvemos al Mundial, ya estamos otra vez en el Mundial”.

Apoyo a Néstor Lorenzo por parte del “Pibe”

Carlos Valderrama apoyó el proceso de Néstor Lorenzo-crédito Luisa González/REUTERS

El respaldo de Valderrama al trabajo de Néstor Lorenzo fue contundente. El técnico argentino, que ha dirigido 37 partidos con un balance de 22 victorias, 10 empates y solo 5 derrotas, tiene un rendimiento del 68%.

El exjugador insistió en la necesidad de reconocer la gestión del entrenador:

“Profe, gracias. Lo contrataron para eso, para ir al Mundial. Lo que pasa es que no tenemos memoria, hay que tener memoria. Solamente hay que darle las gracias por la clasificación, armó el equipo, porque cuando llegó no había equipo, sacó un poco de jugadores nuevos que estaban en la Selección”.

Para Valderrama, el ciclo de Lorenzo ya muestra resultados concretos, por lo que ratificó su confianza en el técnico argentino.

“Jugó final de Copa América y clasificó al Mundial, el profesor Lorenzo va en coche, como digo yo, va chévere. Porque hay que tener memoria, profe está dando los resultados, para eso lo contrataron, lo felicito”.

Concepto de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba

Carlos Valderrama elogió a Juan Fernando Quintero-crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

En cuanto a las figuras del partido, Valderrama no dudó en señalar a Juan Fernando Quintero como el jugador más destacado, a pesar de su breve participación:

“Juanfer Quintero, jugó 10 minutos, hizo un pasegol y metió un golazo (risas). No hay nada más que hacer, eso son jugadores de calidad. Con esos jugadores no se puede hacer nada, partido 1-0, lo meten 10 minutos, mete un pase gol, hace el tercero y ya es la figura, es lo máximo”.

También habló del regreso de Dayro Moreno, el cual fue motivo de satisfacción para el excapitán, ya que valoró el respaldo del público tanto para él como para Jhon Córdoba, autor de uno de los goles y objeto de críticas por su ineficacia al frente al arco.

“Lo importante fue que entró Dayro, jugó poco. Todo el mundo estaba contento como cuando Jhon Córdoba metió el gol, ahí se ve que toda la gente quiere que le vaya bien”.

Carlos Valderrama también se mostró contento por el gol de Jhon Córdoba ante Bolivia-crédito Luisa González/REUTERS

Colombia cierra las Eliminatorias como juez de Venezuela

Colombia cerrará ante Venezuela-crédito Manaure Quintero/REUTERS

El 9 de septiembre de 2025, Colombia visitará el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última visita a la “Vinotinto”, los dirigidos por Reinaldo Rueda derrotaron por 1-0 al vecino país con gol de James Rodríguez de tiro penal al 45+4 y completaron 12 años sin perder en territorio venezolano por las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación así quedaron los últimos cinco partidos en Venezuela:

29 de marzo de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-1 Colombia

31 de agosto de 2017 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia

26 de marzo de 2013 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 1-0 Colombia

26 de marzo de 2005 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia

23 de abril de 2001 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 2-2 Colombia