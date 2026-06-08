Colombia

Integrantes de “Por la ventana” confirmaron que entrevistarán a Aída Quilcué: “Aquí hay ventana pa’ todos’”

Culotauro y Camilo Sánchez no dudaron en tirarle a Westcol, que se negó a participar en un ‘stream’ con la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda tras una invitación a su territorio

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Aída Quilcué, con sombrero y camisa bordada, sonríe junto a tres hombres de pie frente a un coche rojo decorado con mariposas y banderas de Colombia, con montañas.
Integrante de 'Por la ventana' realizarán transmisión con Aída Quilcué tras rechazo de Westcol a la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda - crédito Imagen Ikustrativa Infobae

En redes sociales y medios de comunicación se hizo eco de la negativa de Westcol de aceptar la invitación de Aida Quilcué para realizar su stream con el paisa y exponer su visión de país de llegar a la vicepresidencia en compañía de su candidato.

Westcol enfatizó que su intención no es cerrar la puerta al diálogo cultural, pero sí aplazarlo hasta que disminuya la tensión política actual:

“Estoy dispuesto a hacer el streaming e iré a conocer sus territorios después de que todo este tema político pase, obviamente si me lo permite; realmente ahora quiero estar más alejado de la política y seguir dándole a mi público el contenido que siempre le ha gustado ver”.

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El creador de contenido Westcol agradeció la invitación de la senadora Aida Quilcué para visitar su comunidad, pero aclaró que su prioridad actual es impulsar debates políticos frente a la segunda vuelta - crédito @WestCOL/X
El creador de contenido Westcol agradeció la invitación de la senadora Aida Quilcué para visitar su comunidad, pero aclaró que su prioridad actual es impulsar debates políticos frente a la segunda vuelta - crédito @WestCOL/X

En vista de la negativa del streamer, los que sí aprovecharon la oportunidad de conocer el territorio de la fórmula de Cepeda fueron los integrantes de Por la ventana, que recientemente se hicieron virales por la entrevista que le realizaron al presidente Gustavo Petro a semanas de abandonar la Casa de Nariño.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Culotauro, Camilo Sánchez y Emir Quintero revelaron que viajarán al Cauca para dialogar con Quilcué.

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Westcol no viajó por temor a que lo cocinen en la SELVA Aída Quilcué; pero los que se montan al carro ya sobrevivimos a la JUNGLA de cemento, nos aceptas la invitación? 🇨🇴🚘 El carro irá a la selva si es necesario, en @porlaventanap los escuchamos a todos; Zurdos y Derechos. Hacemos reír al pueblo, FIN. ‘Todos caben en el carro de Colombia’ ✍🏻♿️“, fue el mensaje con el que acompañaron la publicación.

Aída Quilcué - Vicepresidencia
Integrante de 'Por la ventana' confirman entrevista con Aída Quilcué - crédito @sancochotrifasico/IG

Una de las publicaciones que compartieron los integrantes del equipo para continuar con las indirectas al streamer fue una fotografía aparentemente hecha con Inteligencia Artificial en la que Westcol aparece sentado en un sofá y con una mujer que tiene una máscara de tigre por rostro y detrás Aída Quilcué sonriendo.

La imagen está acompañada con el texto: “Sentirse un tigre y tenerle miedo a la selva”, lo que provocó una serie de reacciones de los seguidores del formato digital.

Entre los mensajes que dejaron, destacan: “Llévatelos al Cauca y enséñale al mundo esa otra cara de Colombia”; “Cómo se nota el afán por querer números y que Westcol los rechazó”; “Colombia definitivamente tiene dos realidades bien alteraditas”, entre otros.

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Integrantes de 'Por la ventana' le tiraron a Westcol - crédito @sancochotrifasico/IG

La propuesta de Aída Quilcué para escucharla en su territorio

Un hecho poco frecuente marcó el debate digital en Colombia cuando Aida Quilcué, senadora y figura de la comunidad indígena, extendió una invitación formal al creador de contenido Westcol para realizar un ‘stream’ en territorio ancestral.

La senadora tomó la decisión tras consultar con los sabedores espirituales de su comunidad, ya que la naturaleza sagrada del lugar exige una aprobación colectiva.

Quilcué publicó: “He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí”.

Aída Quilcué condenó intimidaciones contra Westcol y defendió el diálogo intercultural - crédito @aida_quilcue/X
Aída Quilcué condenó intimidaciones contra Westcol y defendió el diálogo intercultural - crédito @aida_quilcue/X

El intercambio, que comenzó en redes sociales, alcanzó relevancia nacional cuando la legisladora anunció públicamente que Westcol tenía la bienvenida asegurada para la transmisión en vivo. En su mensaje, Quilcué fue enfática: “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream (…) ¡Bienvenido!”.

La senadora también se refirió a la situación de amenazas que el influenciador habría recibido, haciendo énfasis en que nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades del país. Además, insistió en que el diálogo siempre debe prevalecer sobre la violencia.

Los seguidores están a la espera de escuchar la charla entre Por la ventana y la candidata a vicepresidenta de Colombia.

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