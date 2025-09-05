Deportes

Video: Dayro Moreno se llevó tremendo ovación a su llegada al estadio Metropolitano de Barranquilla

El delantero tolimense es la gran sorpresa en la lista de Néstor Lorenzo de cara a los duelos frente a Bolivia y Venezuela y la fanaticada presente en el recinto se lo hizo saber

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Dayro Moreno recibió tremenda ovación a su llegada al estadio Metropolitano- crédito @alexisnoticias/X

La fiebre por la selección Colombia no para y, no más los jugadores llegaron hasta el estadio Metropolitano de Barranquilla, los miles de fanáticos que llegaron hasta el escenario deportivo hicieron saber su cariño a los protagonistas del duelo frente a Bolivia.

Y es que en la pantalla gigante del estadio barranquillero empezaron a enfocar a cada uno de los jugadores que descendían del bus, entre ellos, el popular atacante tolimense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así las cosas, una vez llegó el momento del actual jugador de Once Caldas, los miles de fanáticos en el estadio Metropolitano aplaudieron fuertemente, siendo, según explicó el periodista Alexis Rodríguez, uno de los más ovacionados de toda la lista.

El otro de los futbolistas que lideró el “aplausómetro” fue James Rodríguez, que no dudó en saludar a las cámaras cuando fue enfocado.

Y es que el ambiente en el estadio de la Arenosa no podía ser mejor; a pocas horas de que comenzara el partido, el escenario llegó a su capacidad máxima, para recibir a Néstor Lorenzo y a sus dirigidos.

Dayro Moreno sería suplente en
Dayro Moreno sería suplente en el duelo frente a Bolivia- crédito @alexisnoticias/X

El duelo quedó, finalmente, 2-0 a favor del seleccionado patrio, que consiguió su tiquete al Mundial de 2026.

Así le ha ido a Dayro Moreno en 2025

En cuanto a sus cifras recientes, Dayro Moreno mantiene su vigencia como uno de los artilleros más destacados del fútbol colombiano. En lo que va de 2025, el delantero suma 23 goles, de los cuales 10 fueron en la Liga Betplay Dimayor I y 8 en la Copa Sudamericana, torneo en el que ostenta el liderato de la tabla de goleadores.

Estos registros no solo lo consolidan al tolimense como figura central del Once Caldas, sino que también justifican su retorno al seleccionado nacional.

La expectativa entre los seguidores y el entorno futbolístico es que Moreno tenga minutos y pueda seguir ampliando su legado, considerando que con su productividad ofensiva, la selección Colombia suma una alternativa de peso para afrontar los compromisos venideros tanto en Eliminatorias como en posibles torneos continentales.

El delantero tolimense fue el
El delantero tolimense fue el centro de atención en la semana por su convocatoria luego de 9 años- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El historial favorece a Colombia

En casa, la selección colombiana ha sido prácticamente invencible frente a Bolivia. Desde finales de los años 90 con el formato todos contra todos, Colombia ha jugado 7 partidos como local en eliminatorias y los ha ganado todos, anotando 17 goles y sin recibir ninguno.

El historial general en eliminatorias favorece claramente a Colombia: 9 victorias, 4 empates y solo 1 derrota, con un saldo de 26 goles a favor y 11 en contra.

La única derrota colombiana en Eliminatorias frente a Bolivia ocurrió en octubre de 2024, en El Alto (4 150 metros de altitud), donde Bolivia venció 1‑0 a pesar de jugar más de 70 minutos con un hombre menos. El gol decisivo lo anotó Miguel Ángel “Miguelito” Terceros.

La "tricolor" dirigida por Néstor
La "tricolor" dirigida por Néstor Lorenzo quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba a la "Verde" - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Cómo se disputará la última doble jornada eliminatoria

La última doble fecha de la Conmebol se jugará entre el jueves 4 y el martes 9 de septiembre de 2025, marcando el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con esta fase, se definirán los últimos tres cupos directos y el puesto para el repechaje internacional. 

El jueves 4 de septiembre se disputará la jornada 17 de manera simultánea para todos los partidos, salvo uno. Cuatro de los cinco encuentros comenzarán a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) para asegurar equidad entre selecciones que aún tienen posibilidades de clasificación directa o para repechaje. El partido restante, considerando que Brasil ya está clasificado, se jugará a las 9:30 p. m.

La fecha 18 se disputará el martes 9 de septiembre, culminando el calendario de clasificatorias. Estas dos jornadas representan la instancia más decisiva, ya que equipos como Uruguay, Paraguay y Colombia intentan asegurar su boleto directo, mientras que Venezuela y Bolivia luchan por alcanzar al menos la posición para disputar el repechaje. El desempeño en estos cuatro partidos determinará el mapa final de la clasificación.

Temas Relacionados

Dayro MorenoSelección ColombiaEstadio Metropolitano de BarranquillaNéstor LorenzoColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

El combinado nacional dejaría el estadio Metropolitano para iniciar una travesía por distintas ciudades, además de que disputaría una fase clasificatoria más corta de lo normal

La selección Colombia le diría

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Cuatro jugadores podrán disputar su segunda copa del mundo en Estados Unidos, Canadá y México

James Rodríguez y cuatro jugadores

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 17: solo queda un cupo y Colombia se juega su puesto

Mientras el combinado nacional ahora busca terminar de la mejor manera las clasificatorias, dos equipos se mantienen con vida para llegar a la Copa del Mundo

Así quedó la tabla de

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el combinado nacional logró el cupo directo y rompió una racha de seis partidos sin triunfo en eliminatorias

Colombia por fin ganó y

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026

La federación internacional de fútbol confirmó la presencia del equipo nacional en la próxima cita mundialista, con un anuncio oficial en redes sociales que generó reacciones inmediatas entre aficionados

Regresa la Tricolor: la FIFA
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Spotify Colombia: las 10 canciones

Spotify Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Pibe Valderrama no aguantó y discutió con su esposa por la camiseta de la selección Colombia: “Olvídate de ese cuento”

Andrea Petro no se quedó atrás y se burló de su padre, Gustavo Petro, por no hablar en inglés: esta fue su publicación

Deportes

Colombia por fin ganó y

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026

Con tinte de despedida: los referentes de la selección que podrían haber jugado su último partido en Barranquilla

Entre goles y nerviosismo, Colombia superó el bache en Barranquilla ante Bolivia y clasificó al Mundial 2026: los mejores momentos

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia en las eliminatorias: así será el cierre de la Tricolor