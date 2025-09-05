Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Ramón Jesurún - Presidente Federación Colombiana de Fútbol habló de la clasificación de Colombia al mundial de 2026 - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, entregó un balance horas posteriores a la clasificación de la selección Colombia al Mundial de 2026, tocó temas referentes a su comunicación con el plantel de jugadores, y sobre una escena que causó interrogantes de James Rodríguez al término del partido.

Jesurún confirmó en conversación con Caracol Radio que su comunicación con el plantel de jugadores y cuerpo técnico es constante y no solo al término de los partidos.

“Desde antes del partido, pues la conversación permanente que teníamos con el grupo era muy fluida y uno veía y palpaba el ánimo y el compromiso de todos y cada uno de ellos en, en lograr el objetivo”.

Sabe que la clasificación ante Bolivia era la meta principal, teniendo en cuenta el rival, las posiciones de ambos seleccionados en la tabla de clasificación, además, de ser esta la penúltima oportunidad en las eliminatorias Sudamericanas.

“Se cumplió, no fue un partido fácil, algunos pensaron que era un juego que podía resultar menos complicado de lo que pasó los primeros minutos. Los primeros veinte, treinta minutos fueron muy cerrados, pero ya, con la llegada del primer gol, se abrió, digamos futbolísticamente hablando, el partido y pudimos consolidar ya en el segundo tiempo, con mucha más tranquilidad (...) para que se lograra la clasificación a la Copa del Mundo”.

Una imagen de James Rodríguez causó dudas al término del partido. El capitán de la Tricolor se sentó en la mitad de la cancha, casi una hora después del pitazo final, en una actitud reflexiva, situación que puso a especular si este había sido su último partido de eliminatorias en Barranquilla con los colores de Colombia.

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el primer gol de Colombia en el partido contra Bolivia por la eliminatoria sudamericana clasificatoria al Mundial 2026, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, 4 de septiembre, 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Ante la duda, Jesurún respondió, de manera clara y contundente, que el deseo es que “el 10″ continúe al mando del equipo.

“Lo que puede uno interpretar es que de pronto, pues uno no sabe si esta es la última eliminatoria de él por decisión de él, ¿no?, o, o alguna otra cosa. Yo creo que tenemos todavía a James para, para muy buen rato. Yo creo que es un jugador que le ha entregado a la Selección todo, ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo, absolutamente consolidado.

La oportunidad no la desaprovecho para recordar que el hombre del Club León de México, ha sido uno de los artífices de las últimas clasificaciones de Colombia a las citas mundiales.

James Rodríguez fue la figura de Colombia en el último partido del "10" en Barranquilla - crédito FCF

“Va, nuevamente a un mundial de fútbol y siempre que hemos logrado por lo menos las últimas clasificaciones catorce, dieciocho, y ahora la del veintiséis bajo su liderazgo, bajo su gran fútbol, ayer lo corroboró, creo que es un magnífico primer tiempo y dejó al equipo, prácticamente con el, con el triunfo en el bolsillo, como efectivamente se ha consolidado más adelante”.