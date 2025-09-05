Deportes

Dayro Moreno le dejó razón a Néstor Lorenzo tras pocos minutos en el partido Colombia vs. Bolivia: “Por eso estamos en el Mundial”

El atacante de Once Caldas de Manizales volvió a vestir la camiseta nacional al ingresar en los minutos finales ante Bolivia: le agradeció la oportunidad al seleccionador Néstor Lorenzo y “a mi pueblo”

El goleador histórico de la "Tricolor" habló acerca de la oportunidad que le dio Néstor Lorenzo - crédito @FCFSeleccionCol / X

El triunfo 3-0 frente a Bolivia en la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial FIFA 2026 no solo aseguró la clasificación del combinado nacional, sino que también permitió el regreso a la cancha de Dayro Moreno.

El atacante del Once Caldas de Manizales ingresó al minuto 81 en reemplazo de Jhon Córdoba y disputó poco más de diez minutos, aunque no logró marcar.

Dayro Moreno volvió a la selección Colombia tras 9 años de ausencia - crédito Luisa González / REUTERS

Tras el encuentro, Dayro Moreno se dirigió al medio oficial de la Federación Colombiana de Fútbol y, al ser consultado sobre la posibilidad de participar en una clasificación mundialista después de varios años, aprovechó para enviar un mensaje al seleccionador argentino Néstor Lorenzo.

El delantero, oriundo de El Espinal expresó su agradecimiento con el entrenador argentino después de abrazarse con Ramón Jesurún en la cancha del Metropolitano:

“Muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis hijas, con Manizales, con Once Caldas, con mi pueblo (Chicoral), estoy sin palabras la verdad, tengo la misma sensación que cuando debuté en el fútbol profesional. Por otra parte, los tiempos de Dios son perfectos, trabajo para esto, gracias a Dios con mi trabajo alcancé este objetivo y el profe que me dio la oportunidad, a mis compañeros, aparte del talento que hay en esta selección, que además de ser grandes jugadores, son buenos seres humanos, es feliz y por ello estamos en el Mundial”, destacó.

Estadísticas de Dayro Moreno en el partido ante Bolivia

El delantero del Once Caldas fue la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El goleador entró al minuto 82, en reemplazo de Jhon Córdoba (atacante del Krasnodar de Rusia), y en los 8 minutos que tuvo la posibilidad de estar en el juego, tan solo tocó en cuatro ocasiones la pelota y pudo realizar un pase importante para hacer generar peligro en la defensa de Bolivia.

Luis Díaz y sus sensaciones tras la clasificación a la Copa del Mundo

Así se refirió el delantero del Bayern Múnich a la ilusión de jugar su primera Copa del Mundo - crédito @FCFSeleccionCol / X

Otro de los protagonistas que se refirió a la clasificación de Colombia a la Copa del Mundo fue Luis Díaz, artífice en la asistencia del tercer gol hecho por Juan Fernando Quintero y máximo goleador de la selección Colombia.

Díaz habló acerca de lo que significa para él jugar su primera Copa del Mundo.

“Mi primer mundial, muy emocionado porque bueno, era lo que venía esperando, era lo que venía luchando. Era lo que quería, lo que queríamos todos los colombianos, lo que queríamos todos los jugadores del cuerpo técnico. La verdad es que muy, muy merecido, dedicarle esta victoria a todos ellos que también lo merecen”, empezó a decir.

Por su parte, Díaz también reflexionó sobre el proceso de clasificación y el significado de este logro para el grupo. El atacante señaló lo siguiente, recordando cuando la selección no fue al Mundial de Qatar 2022:

“Lastimosamente, no pudimos clasificar al anterior, pero bueno, hoy nos retomamos, hoy hemos hecho unas grandes eliminatorias, clasificamos. Entonces, nada, muy agradecido, muy contento seguir de esa manera. Viene lo mejor, sé que viene lo mejor y vamos a hacer el gran papel”, agregó.

En sus palabras finales, Díaz subrayó la importancia de la cohesión dentro del equipo:

“La unión, ser un equipo muy unido, muy tranquilo, siempre tratando de tirar para el mismo lado. Una familia, una familia, creo que es lo más importante en esta cuestión de del fútbol, mantenerte bien dentro del camerino para entenderte bien dentro del campo”.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

