América quiere ganarle al Deportivo Cali como sea: Tulio Gómez abrió la chequera con jugoso premio para sus jugadores

América de Cali se prepara para el clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali, por la fecha 10 de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

América de Cali sigue en medio de una crisis deportiva profunda en el segundo semestre de 2025, en la que despidió a su entrenador Diego Raimondi y actualmente tiene a Alex Escobar como interino, que calmó las aguas con la clasificación a cuartos de la Copa Colombia 2025.

De cara al partido contra el Deportivo Cali, Tulio Gómez prometió un millonario premio para los jugadores, como motivación para conseguir el triunfo en el clásico vallecaucano, que es determinante en la campaña del segundo semestre por ser el rival de toda la vida y en un momento clave del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, el empresario aún no define al entrenador que asuma lo que queda de la temporada 2025, por lo que dejaría a Escobar al mando mientras encuentra a la persona indicada, aunque si los resultados lo avalan, quedaría hasta diciembre, sin importar lo que pase.

“Habrá premio para nuestro equipo”

El cuadro rojo busca que la plantilla esté concentrada de cara al clásico vallecaucano, en el que recibirá a un equipo que también viene con una mala campaña en la Liga BetPlay, pero ahora con mucha motivación por la llegada de un grupo inversor que pagará todas las deudas.

Por esa razón, Tulio Gómez anunció en sus redes sociales que entregará un bono económico para todos los jugadores para vencer al Deportivo Cali, ya que le da importancia al derbi en el estadio Pascual Guerrero y porque un triunfo lo sacará del fondo de la tabla.

Tulio Gómez prometió dinero a los jugadores del América si vencen al Deportivo Cali - crédito @tulioagomez/X

“Fuera de la Cancha somos amigos, dentro de ella somos rivales, este domingo tenemos que ganarle al Deportivo Cali, habrá premio para nuestro equipo para que derrote a nuestros rivales de patio“, fueron las palabras del máximo accionista, en su cuenta en la red X.

De otra parte, no se sabe cuánto será el dinero para los futbolistas, además de que no se especifica si el cuerpo técnico actual también recibirá parte de ese premio, sobre todo porque el “Pibe del Barrio Obrero” ya demostró que cuenta con condiciones para asumir el cargo, el tiempo que sea necesario.

América de Cali se quedó sin técnico desde el 1 de septiembre, cuando Diego Raimondi se fue del cargo por malos resultados - crédito Colprensa

Queda por ver si será suficiente para que la plantilla de los rojos, que contrató cuatro jugadores en el mercado de agentes libres y con el regreso de Adrián Ramos, contará con el nivel suficiente para vencer a los “Azucarero”, pues otra caída más sería el hundimiento de la institución.

“Como se juegan los clásicos, con ‘cojones’”

En rueda de prensa, el técnico interino Alex Escobar habló sobre la manera de afrontar el partido ante el Deportivo Cali: “¿Cómo hay que jugar el partido? Como se juegan los clásicos, con ‘cojones’, con inteligencia, con actitud y con fútbol, no es más, así se gana un clásico".

“Vamos a ver cómo planteamos el partido, porque este partido es muy importante para nosotros. Tenemos que salir de esa incómoda posición que tenemos en este momento y poder seguir sumando y aspirar al objetivo que es estar dentro de los ocho (…) esto es América y a América nunca le ha tocado nada fácil”, dijo.

Alex Escobar, técnico interino del América de Cali en el partido por Copa Colombia frente al Bucaramanga - crédito América de Cali

De otra parte, Escobar destacó el nivel de los nuevos jugadores: “Quiero agradecer públicamente a los muchachos, tanto a Andrés Roa, como a Tello, el esfuerzo que están haciendo; son jugadores de mucha experiencia y jerarquía que están ahí para cuando los necesitemos”.

“En cuanto a Adrián, hemos estado charlando, lleva una semana entrenando con nosotros, entonces no hemos decidido todavía si puede estar; toca hablar con él porque es una persona muy referente para la institución y el plantel”, finalizó el entrenador encargado.