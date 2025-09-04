Deportes

Hasta la Juventus hizo alusión al famoso jingle colombiano de que desde septiembre se sabe que viene diciembre: “De seguro fue Cuadrado”

Con un video en su cuenta de Tiktok, el club italiano se sumó al ‘streamer’ español Auronplay, que también compartió el video con el famoso anuncio que ya se escucha en la radio colombiana

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El mediocampista estadounidense Weston McKennie
El mediocampista estadounidense Weston McKennie aparece en el video - crédito @juventus/IG

Luego del video que compartió el streamer español AuronPlay, un famoso equipo de liga de fútbol de Italia, y por el que han pasado varios colombianos, se sumó a los videos que celebran la llegada de septiembre en Colombia.

En esta ocasión fue la Juventus de Turín, uno de los equipos más grande de la Serie A (máxima categoría del fútbol en el país de los cuatro veces campeones del mundo), la que compartió fragmentos de la misma grabación que dio conocer días atrás Raúl Álvarez Genes, nombre de pila de uno de los streamers más vistos a nivel mundial.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En esta ocasión el video se compartió a través de la cuenta de Tiktok del equipo italiano (@juventus), que cuenta con más de cuarenta millones de seguidores, y que por medio de un video en el que aparece uno de sus jugadores, el estadounidense Weston McKennie, que luce un buso navideño y que en medio de risas, posó para acompañar la grabación.

Las reacciones de los internautas, y en especial de los colombianos, han dado de qué hablar por cuenta del toque de humor que siempre suelen ponerle a situaciones o videos virales a través de las redes sociales. Este caso no fue la excepción.

“La Juventus se volvió colombiana”, dijo uno de los seguidores, mientras que otro aseguró: “De seguro fue Cuadrado que lo publicó”, haciendo alusión a Juan Guillermo, el lateral colombiano y mediocampista que vistió por varias temporadas la camiseta del equipo de Turín, y que milita en el Pisa SC.

crédito @juventus/TikTok

AuronPlay sorprende a sus seguidores colombianos al compartir video con la canción “Desde septiembre se siente diciembre”

AuronPlay, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante, ha generado una oleada de comentarios en redes sociales en Colombia tras publicar un video en el que utiliza la reconocida canción “Desde septiembre se siente diciembre”.

El gesto no ha pasado desapercibido para la comunidad digital de ese país, donde la pieza musical forma parte del imaginario colectivo y marca el inicio de una de las épocas más esperadas del año.

El video, difundido a través de sus cuentas oficiales, muestra a AuronPlay en su habitual tono humorístico y espontáneo, ambientando la publicación con un sencillo cuya letra se asocia con la llegada anticipada del ambiente decembrino en Colombia.

El jingle que ha sido versionada por diferentes artistas en el país, suele retomarse desde los primeros días de septiembre, cuando los colombianos comienzan a mostrar entusiasmo por las festividades de fin de año.

En redes socialees como X y TikTok, la reacción no se hizo esperar. Decenas de usuarios colombianos expresaron sorpresa y diversión ante la aparente familiaridad de AuronPlay con un elemento tan propio del folclore nacional.

Para muchos seguidores, el gesto del youtuber español representó una muestra de aprecio y cercanía con el público colombiano, que encuentra en este tipo de guiños una forma de identificación cultural.

El fenómeno “Desde septiembre se siente diciembre”

La tradición de anticipar el ambiente navideño en Colombia desde septiembre tiene profundas raíces sociales y culturales.

Cada año, la canción “Desde septiembre se siente diciembre” resurge como parte del repertorio popular, utilizada en memes, videos y todo tipo de contenidos digitales. Este fenómeno cobra fuerza en redes sociales, donde cada primero de septiembre se vuelve tendencia el entusiasmo por la temporada de festividades que se avecina.

El hecho de que una personalidad digital como AuronPlay se sume a esta tradición ha potenciado la visibilidad de la costumbre fuera de las fronteras colombianas.

El video de AuronPlay ha sido compartido y comentado miles de veces y también ha servido como punto de encuentro entre la comunidad de seguidores hispanohablantes.

Varios usuarios han explicado a otros el significado particular que tiene la canción en Colombia, y cómo representa una cuenta regresiva simbólica hacia una época marcada por celebraciones familiares, reencuentros y tradiciones como las novenas y las fiestas de fin de año.

No es la primera vez que Auron comparte memes y chistes colombianos en sus redes sociales

Temas Relacionados

Desde septiembre se siente que viene diciembreJuventusAuronplayOlímpica EstéreoColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias

El equipo boliviano implementa un plan de hidratación y monitoreo físico individual para enfrentar las altas temperaturas que se presentarán durante el partido contra Colombia

Este es el plan de

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia si la selección Colombia clasifica al Mundial: “Ni se les ocurra”

El equipo nacional enfrenta a Bolivia en el Estadio Roberto Meléndez, donde una victoria aseguraría la clasificación al Mundial de 2026 y desataría la emoción de miles de aficionados en Barranquilla

Carlos Antonio Vélez lanzó dura

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje

El organismo internacional resalta al atacante colombiano como máximo artillero de las Eliminatorias, con siete goles a falta de dos fechas para el cierre de la eliminatoria

La FIFA destacó a Luis

Alcalde de Barranquilla anunció la ampliación del estadio Metropolitano, la casa de la selección Colombia: “Apenas Junior quede campeón”

El estadio Roberto Meléndez, donde juega de local la Tricolor, cerrará sus puertas de forma temporal “apenas Junior quede campeón este año” para comenzar las obras de ampliación”, aseguró Álex Char

Alcalde de Barranquilla anunció la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista contra un helicóptero

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

En medio de pelea entre

En medio de pelea entre Yaya y La Toxi Costeña, internautas revivieron entrevista cuando se llevaban bien: bailaron ‘Macta llega’

Gabriela Tafur habló de su nuevo proyecto de ‘streaming’: “Quiero ser Netflix”

La Segura e Ignacio Baladán no descartan la posibilidad de tener un segundo hijo: “Me sueño viéndolos jugar”

Yina Calderón reveló las imágenes de un reportaje en una revista internacional: “Mi primera portada”

Valentina Taguado recibirá castigo en ‘Masterchef Celebrity: por qué faltó a uno de los retos que presentó Jorge Rausch

Deportes

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias

Colombia vs. Bolivia hoy: Eliminatorias Sudamericanas, siga en directo el partido que podría dar el cupo al Mundial

Hasta la Juventus se sumó a la llegada de septiembre con un video que hizo alusión al famoso jingle radial colombiano: “De seguro fue Cuadrado”

Este es el plan de Bolivia para neutralizar el calor de Barranquilla en el partido ante Colombia por Eliminatorias

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia si la selección Colombia clasifica al Mundial: “Ni se les ocurra”

La FIFA destacó a Luis Díaz por sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas: así fue el homenaje